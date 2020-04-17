Коронавирус и карантин внесли в жизнь людей значительные изменения, в том числе сущестивенно повлияли на взаимоотношения человека и государства. Вот как это видят в Одессе

Сергей Бакуменко, Одесса журналист

- Насколько жесткий карантинный режим сейчас в Одессе?

— С 6 апреля, выходя на улицу, обязательно надеваем маску, потому что могут подойти полицейские и потребовать штраф. Так как в Украине больше не действуют никакие законы, очень не хочется стать жертвой произвола людей в форме. Я придерживаюсь правил карантина, но без фанатизма. Я хожу в церковь каждое воскресенье. Исповедаюсь и причащаюсь. Жертв коронавируса среди моих друзей нет. Вижу только панику на «Фейсбуке», но я стараюсь ей не поддаваться.

- Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше всего боятся, чем недовольны?

— Атмосфера недовольства правительством и президентом. Власть показала свою беспомощность. Вряд ли такую власть кто-то будет в дальнейшем слушать или голосовать за нее. «Зеленые человечки» дискредитировали себя продажей украинской земли. Им никто больше не верит. Люди не получают помощи от государства. Государство забыло о людях, и это угнетает. Ведь год назад одесситы за эту власть отдали свои голоса. А теперь с людей продолжают взимать квартплату и проценты банковских кредитов. И государство тут людям не помощник. Это унижает. Кроме того, под самую Пасху активизировались нападки на людей верующих, что они посещают храмы и могут заражать других, хотя в это же самое время работают огромные мегамаркеты и ломбарды. Около некоторых православных храмов свои доисторические пляски исполняют националисты, унижая достоинство верующих. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16.00 15 апреля

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Работы практически нет. Мы живем с женой продажей наших детских книг. Слава Богу, что люди больше стали читать на карантине. Зарплаты у нас нет, потому что мы вольнонаемные детские писатели. В то же время идет рост бытовой преступности. Так, вчера на меня среди бела дня напали трое подростков. Они хотели выхватить у меня телефон из рук, но я с ними, с Божьей помощью, справился. У людей нет денег, и люди низкой культуры стали сбиваться в стайки, чтобы нападать на прохожих. Гоп-стоп девяностых возвращается в Украину.

- Заметен ли рост цен?

— Цены чуточку подскочили. Но и в рестораны и кафе больше никто не ходит. Все платят только за еду из магазинов и рынков. Денег наличных практически нет. Расчет идет с карточек, но где взять средства, чтобы отдать кредиты, многие пока не знают.