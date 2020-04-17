В смутные коронавирусно-карантинные времена вот у кого надо поучиться оптимизму - у ирландцев. Возможно, в крупных городах психологическая ситуация иная, но в деревне неподалёку от Дублина люди ничего не боятся, общаются, соблюдая дистанцию, и наслаждаются незапланированным отпуском

Рассказывает русский писатель Алексей Иванов-Царёвококшайский, проживающий в Ирландии.



- Алексей, какие меры приняты у вас для борьбы с распространением коронавирусной инфекции?



— В Ирландии, как и в любой другой европейской стране, приняты стандартные меры: сидим дома. Гуляем не дальше чем на два километра от дома. Моем руки, носим маски. Я понимаю, что все страны Европы действуют синхронно приблизительно. Рестораны и все заведения сферы услуг закрыты, работают только магазины, автозаправочные станции и маленькие закусочные, торгующие едой навынос, «take-away».



Правительство составило список из социально значимых профессий, которым положена «виртуальная дозволенность» ехать на работу. Никаких специальных разрешений либо спецпропусков не существует.



С прошлой недели ввели штраф 2500 евро и тюремное заключение до 6 месяцев за передвижение без особой нужды. Ну, я не знаю, насколько это строго работает. Сегодня я съездил в районный центр в свой офис. У меня маленький бизнес. На дороге стояли трое полицейских, проверка соблюдения закона. Один поинтересовался: «Куда едете?» Я ответил, назвал улицу, на которой располагается мой офис. Он ответил: «Хорошо, проезжайте». И всё. Их задача — показать то, что они вышли на дорогу и бдят немного. Задачи наказывать нет. Так мне показалось, по крайней мере.



В магазины пускают ограниченное количество людей. На дверях стоит охранник, который наблюдает: вот один посетитель вышел, другой вошёл. Очередь на вход в магазин разграничена разметкой на земле — люди стоят друг от друга на расстоянии в два метра. В магазинах кассир защищен щитом из органического стекла чисто визуально, на самом деле никакой защиты нет. У продавцов ни масок, ни перчаток, они, скорее всего, самая незащищенная группа граждан в Ирландии.



Народ гуляет вовсю по улицам, бегают кучи спортсменов. В парках народу полно, правительство это в принципе поддерживает, говорит: «Идите на улицу, укрепляйте иммунитет, гуляйте, сколько можете».



За гуляние никто никого не наказывает, никто никого не проверяет. Возможно, в столичных городах существует какой-то контроль на тротуарах, но в районных городах и деревнях всё спокойно.



- Как люди относятся к карантину, к ограничениям?



— Наверное, относятся нормально, с пониманием: не целоваться с каждым встречным и поперечным. Не слышал, чтобы кто-то раздражался или огорчался. Каждый человек старается время провести с пользой. Убираются у себя дома, разбирают завалы на чердаках и гаражах, моют дворы, красят заборы, метут улицы, косят газоны, высаживают рассаду цветов. Алкоголь употребляют в меру, по крайней мере, в нашей деревне.



Что касается ограничений — да нет никаких ограничений. Не ходить на работу — разве это ограничение? Это так, развлекуха. В школу не ходить — ограничение? Да, дети соскучились по школе, расслабились. Моей дочери 12 лет. Но я не вижу, чтобы она напрягалась. Никаких уроков нет. Оно, конечно, есть — виртуальное обучение, но им вообще ничего не задают.



- Какая психологическая атмосфера, нет ли паники?



— Нормальная психологическая атмосфера. Я живу в микрорайоне, у нас 60 домов. Дома смежные, то есть два дома под одной крышей. Люди загорают под солнышком, ходят от двора ко двору, болтают, хохочут, курят, веселятся, но стоя друг от друга на два метра поодаль, согласно предписаниям.



- Хватает ли продуктов, лекарств, масок?



— В магазинах есть всё на 99,9999%. Свежая черешня даже продаётся. Мука сначала пропала, но вернулась, средства для мытья рук дешёвые кончились, но дорогие есть. То есть как дешёвые — по одному евро бутылка кончились, по два евро — продаются. Масками не интересовался, поскольку на самом деле все игнорируют, я игнорирую тоже. Маски надевают только старички, и то не все.



С лекарствами — не знаю. Витамины есть любые, мы купили витамин C, цинк — всё есть. Имбиря с чесноком завались. Цены никто не поднимал. Такого даже невозможно представить.



Наоборот, цены падают — это уже не в связи с вирусом, а в связи с нефтяными играми. В январе солярка стоила 1,70 евро, а сейчас 1,20, подешевела на 50 центов. Красота! Заливаю полный бак и радуюсь.



- Как обстоят дела с работой, зарплатой?



— Большинство предприятий в вынужденном отпуске. Но не велика беда. Правительство каждому неработающему кинуло денег по 350 евро на карман, в неделю, и это будет на протяжении шести недель карантина.



Самозанятые люди — индивидуальные предприниматели — тоже получили по 350 евро в неделю, эти деньги платит правительство.



Тем, кто официально работает в учреждениях и на предприятиях, в фирмах — ничего делать не нужно было, всё решила бухгалтерия. Люди как получали, так и продолжают получать (деньги. — Ред.), просто в сумме чуть-чуть потеряли. Обычно в среднем в «мирное время» все получают по 600-700 евро в неделю. Но на эти деньги, что государство спонсирует на период пандемии, прожить можно.



Я, как самозанятый, тоже подал заявление и тут же получил деньги. Незамедлительно. Это было совсем не сложно — заходишь на сайт, вводишь свои банковские данные, ИНН, адрес и дату, когда работал последний раз — и всё. Нет никакой сложности. Десять кликов, и денежки капают, поэтому не вижу никакого повода переживать по поводу того, что протянешь ноги.



Мой арендодатель, у которого я снимаю помещение для бизнеса, тоже вошёл в положение: я ему отправил эсэмэску — что делать, ведь клиентов нет в связи с карантином? Не прошло и десяти секунд, как он ответил мне эсэмэской же: не переживай, платить аренду не нужно четыре недели, а там поглядим. Так что полное взаимопонимание и гармония.



- Чего люди боятся больше — коронавируса или возможных экономических проблем?



— Ничего люди не боятся. По-моему, для людей это определенное развлечение. Такая маленькая встряска, возможность пресытиться интернетом, взглянуть на жизнь как-то иначе.







Наверняка знаю то, что люди будут больше заботиться о здоровье. Кушать витамины. Спортсменов теперь стало раз в пять больше, чем было раньше. Скорее бы уже спортзалы открыли.



