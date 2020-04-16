И спустя 5 лет после убийства своего сына, теперь уже и при Зеленском, Валентина Павловна Бузина не может добиться того, чтобы убийцы понесли заслуженное наказание

- Валентина Павловна, прошло 5 лет с тех пор, как убили вашего сына. Сдвинулось ли за это время рассмотрение его дела?

— К сожалению, в Украине сейчас эпидемия коронавируса, поэтому отменено все — и судебные заседания по делу Олеся. Поэтому ни о чем новом сказать не могу.

- Вы думаете, что это связано только с коронавирусом? Насколько я понимаю, проволочки были связаны не только с этим?

— Да, ничего там нового не было. Заседания были раз в месяц, их переносили без конца.

- Какое у вас предчувствие: будет ли поставлена точка в судебном разбирательстве?

— Что такое предчувствие? Что я могу предчувствовать? Предчувствовала ли я, что у меня сына убьют? Нет, не предчувствовала. Могла ли я подумать, что на него, известного журналиста и писателя, поднимут руку? Не могла.

Каких трудов все это стоило, чтобы это дело попало в суд. Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- Сменился президент. Связывали ли вы какие-то надежды по осуждению убийц вашего сына с избранием президентом Украины год назад Владимира Зеленского?

— Связывала. Но пока я ничего не могу сказать…

- Вы к нему обращались с просьбой помочь в этом деле?

— Обращалась. Мне так тяжело обо всем этом говорить, особенно накануне этого страшного дня…

- Кстати, а к Рябошапке, который сменил при Зеленском Луценко на посту генпрокурора, обращались?

— Обращалась. Он меня не принял.

- А к новому генпрокурору, этой даме…

— Пока нет. Она ведь только пришла. И тем более карантин…

- Все-таки, как по-вашему, память на Украине об Олесе сохраняется? Показательная казнь под «крышей» спецслужб. 5 лет, как убили Олеся Бузину © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

— На днях на Первом казацком вышел 50-минутный фильм об Олесе. Очень хороший. Я давала интервью для него.

- Может быть, вы что-нибудь хотели бы сказать нашим читателям?

— Спасибо всем тем людям, кто помнит об Олесе. Мой сын был прежде всего очень порядочным человеком. Я ему при жизни никогда не говорила, что ты, сыночек, талантлив, а теперь, когда я читаю его книги, все больше убеждаюсь, что Украина сама себе выстрелила в голову, убив Олеся.