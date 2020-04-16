Будет ли экономический кризис? Он неминуем. Война в условиях карантина и самоизоляции? Что ж, тема любопытная, пожалуй, её стоит обдумать. Тотальное вымирание? Ну это вряд ли... О последствиях коронавируса в интервью изданию Украина.ру размышляет Евгений Лукин

- Евгений Юрьевич, тема пандемии коронавируса будет востребована русскими фантастами и вами в частности. Если да, то как?

— Поздно вы, батенька, обратились с подобным вопросом к фантасту. Тема коронавируса теперь принадлежит исключительно писателям-реалистам. А фантасты давно уже всё сказали: во второй половине двадцатого века (особенно после выхода в свет «Штамма «Андромеда» Майкла Крайтона) урожай произведений, посвящённых всевозможным экологическим катастрофам и пандемиям, был особенно обилен.

Да и тема самоизоляции была отработана в своё время достаточно детально: человечество раздроблено, каждый обитает в своей герметичной клетке, общается с другими лишь на экране, личные встречи считаются опасными, прикосновение к кому-либо — крайней формой неприличия, а то и преступлением. Названия книг и фамилии авторов перечислять нет смысла — имя им легион.

Позволю себе привести двустишие собственного сочинения:

Ну вот опять пришло чего не ждали…

А ведь фантасты вас предупреждали!

- В свое время Стивен Кинг написал роман «Исход» (или «Противостояние») о том, как человечество поражает грипп. Читали ли вы этот роман? Если да, то что думаете о нем? Как так Кинг провидчески сумел описать нынешнюю ситуацию?

— Ничего удивительного. На мой взгляд, настоящий фантаст в отличие от тех авторов, чья единственная задача — развлечь читателя, логически последовательно выстраивает мир, в котором действуют его герои. Помнится, однажды знакомый журналист сказал мне: «Фантастика? Ну это куда хочу, туда ворочу». Пришлось возразить: «Да нет, это как раз журналистика куда хочу, туда ворочу, а фантастика штука строгая».

Крохотное фантастическое допущение вызывает подчас нечто вроде цепной реакции, в результате чего картина мира искажается до неузнаваемости. Нечто подобное сейчас творится в жизни: мутация одного единственного вируса — и в итоге пандемия со всеми её прелестями.

Стоит ли обязательно рассматривать авторские разработки как точный прогноз на будущее? Думается, нет. Но совпадения порой случаются поразительные. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.

- Если бы вы сами писали роман о коронавирусе или подобной пандемии, то как бы отразили ее последствия: что бы ждало человечество — экономический кризис, вымирание, войны, снижение уровня цивилизации?

— О коронавирусе я писать не собираюсь по изложенной выше причине: пусть о нём теперь пишут реалисты. У нас ведь так: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Что же касается возможных последствий… Экономический кризис? Он неминуем. Война в условиях карантина и самоизоляции? Что ж, тема любопытная, пожалуй, её стоит обдумать. Тотальное вымирание? Ну это вряд ли… Мир, равно как и человечество, поскольку оно является составной его частью, явление весьма прочное, почему меня всегда и забавляют ситуации, когда какой-либо киногерой спасает мир.

Гораздо интереснее прикинуть, как изменится человеческая психология после всех этих событий. Только не выпытывайте, как именно? Для того чтобы ответить на такой вопрос, мне пришлось бы написать по меньшей мере повесть.

- Лично вас не пугает, что то, что раньше было фантастикой и антиутопией, становится страшной реальностью, и в этом нам скоро предстоит жить постоянно? Каким теперь будет герой фантастов, если они будут писать о пандемиях: врач, супермен, военный, разведчик, мафиозо, сошедшие с ума диктаторы и генералы?

— Всё наоборот! Мы боимся грозного пророчества лишь до тех пор, пока оно не сбудется. Какой смысл бояться Апокалипсиса, если он уже настал? Вот вам пример: в конце прошлого столетия нас стращали тем, что машина станет умнее человека. Скажем, чемпион мира по шахматам проиграет компьютеру. Проиграл. И что? Мир рухнул? Почесали в затылке и живём дальше.

Между прочим, вы задаёте такие вопросы, что можно подумать, будто я в ответе за всех фантастов. Я в ответе только за себя самого. Пиши я сейчас нечто подобное, наверное, персонажами стали бы люди, пытающиеся извлечь выгоду из происходящего, даже если речь идёт о конце света.

Взять тот же коронавирус и всё с ним связанное (карантин, приостановка производственных процессов и прочее). Уверен, что для многих это послужит предлогом к очередному переделу собственности. Думаю, времена нас ждут опять весёлые…

Словом, читайте фантастику вовремя. То есть ещё до того, как она стала реальностью! Потому что потом будет поздно.