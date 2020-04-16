На днях президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и оставил французов на карантине еще до 11 мая. Режим самоизоляции обещает быть более жестким. Напомним, что Франция уже находится в состоянии локдауна с 17 марта

К этому времени у французов уже накопились и усталость, и финансовые трудности, и много вопросов к власти. Мы поговорили с президентом парижской ассоциации «Европейский диалог», кандидатом экономических наук Верой Медведевой о том, чем сегодня живет Париж и как противостоит коронавирусу.

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Нам пообещали жесткий карантин только сейчас, до сегодняшнего дня было спокойно. Мы сами заполняли специальную бумагу, отмечая в ней мотивы для перемещения. Потом появилась возможность делать это и в электронном виде. Никто не контролировал ношение масок. Хочешь носить маску — носи. Не было никакой истерики, все спокойно ходили в магазины, которые очень быстро справились с дефицитом первых дней карантина, когда покупатели расхватывали все подряд. Единственное странное решение — это запретить бегать с 10 до 19. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Я слышала от знакомых истории про штрафы, когда полиция обнаруживала неправильно заполненные бумаги. Однако зная французскую полицию, уверена, что с ними можно договориться по-человечески, и они всегда пойдут навстречу. Например, совсем недавно я пошла посмотреть, как ритуально возжигают Вечный огонь под Триумфальной аркой. Эта церемония проходит в Париже с 1923 года, за исключением Второй мировой войны. Не отменили ее и сейчас, хотя уже нет ни приглашенных, ни военных оркестров, ни публики. Но «Пламя Надежды» продолжают возжигать каждый вечер. В обычные времена, для того чтобы присутствовать под аркой на этой церемонии, нужно получать разрешение от двух организаций. И никто это правило не отменял. Но я просто пришла под Триумфальную арку, поговорила с полицией, показала старую карту прессы, и меня пустили.

А вот сейчас пообещали строгий карантин, и мы пока не знаем, что конкретно это будет означать. Я подозреваю, что он будет приблизительно такой же, но у полиции появится больше прав.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Нам пообещали, что после 11 мая жизнь начнет входить в привычное русло, по крайней мере, постепенно будут открываться детские сады, школы и лицеи. Однако рестораны и музеи будут все так же закрыты, а новые сроки назовут позже. Я хочу напомнить, что всех работников отправили в оплачиваемый «отпуск» по безработице. Но государство обеспечивает 80% зарплаты, а остальное должны вносить сами владельцы бизнеса, если речь идет о частных компаниях.

Все надеялись, что три недели можно как-то потерпеть, перекрутиться, использовать старые «жировые запасы», но у многих никаких особых запасов и нет. Ведь большинство небольших ресторанов и так работали впритык.

Франция — страна, где всегда старались поддерживать ресторанный сектор. В частности, если в компании есть даже один наемный работник, то он имеет право на так называемые «ресторанные билетики» — половину их стоимости оплачивает государство, половину наниматель. А принимают их к оплате практически повсюду, давая возможность обедать вкусно, разнообразно и дешево. Карантин глазами простых людей. Германия. «Тренируюсь жить на урезанную зарплату» © AP, Michael Sohn

В этой замечательной системе все работали друг для друга, а постоянно заполненные рестораны являлись той сферой французского бизнеса, которая всегда создавала очень много рабочих мест. Однако если мы поддерживаем людей, которые сидят на карантине, то как не поддержать других, которые эту систему обеспечивали? И это большой вопрос, ответа на который рестораторы пока так и не услышали.

Четко пообещали и уже начали осуществлять поддержку малоимущих семей. В частности, им будут дополнительно доплачивать на питание для детей, поскольку в школе они получали практически бесплатные школьные обеды. Но подчеркну еще раз, во Франции абсолютно незащищенными оказались предприниматели, особенно мелкие. Бывший журналист, сейчас я уже четыре года записана как индивидуальный предприниматель, и могу сказать, что веселого тут мало, потому что никто не объявил ни о каких мерах поддержки. Всем кто-то помогает, а кто должен помочь нам?

Среди сфер, где также пока нет полной ясности, — высшие учебные заведения, которые, по-видимому, до июня не откроются. Как быть с их выпускными экзаменами и самим поступлением в вузы? Кроме того, смогут ли даже открывшиеся лицеи нормально провести свой очень сложный «бак», «бакалавриат»?

Тут нужно учитывать французскую особенность, когда многие университеты зачисляют в студенты по этому школьному выпускному экзамену, который невозможно подделать. Как его можно провести по интернету, о чем сейчас активно дискутируют, я представляю себе с трудом. Если же устраивать нормальные экзамены, то смогут ли их сдать ученики, просидевшие два месяца на карантине?

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Я бы сказала, что все разделились на две части. Одни выполняют свою работу, а другие очень активно нагнетают панику. Могу вспомнить, как сама пришла в магазин, а на меня зашипела женщина в маске и перчатках: «Что вы ко мне приближаетесь!» Отвечаю, что стою на расстоянии метра. Она протестует: «Нет, надо два метра!»

К сожалению, мне кажется, что люди не особо ценят труд тех, кто на них работает в этой обстановке. Даже огромное самопожертвование медиков. Каждый вечер в 20:00 мы решили благодарить врачей. Вначале все было с таким энтузиазмом: кричали, хлопали, пели. Сейчас иногда постучат чем-то железным — и все. Казалось бы, вы сидите дома, ничего не делаете, подразумевается, что вам еще и платят зарплату, в частности, тем, кто преподавал в школе или работал в музее. Хоть врачам похлопайте с душой! Но как-то я этого уже не замечаю, может быть, в других парижских районах по-другому. Карантин глазами простых людей, Испания, Мадрид. Самозанятые подают прошение о пособии © AP, Manu Fernandez

Кроме того, людей раздражает не столько карантин, сколько, например, отсутствие масок. Для такой экономики, как Франция, произвести маски — пара пустяков. Почему их вечно не хватает? Франция могла бы себе позволить всем желающим их раздавать бесплатно, учитывая сколько она вкладывала в помощь по всему миру. Именно такие вещи раздражают людей, поскольку одно с другим не сходится. Такой опасный вирус, нам говорят, что мы «как на войне», продлевают карантин, разрушают экономику, а при этом не могут всех обеспечить масками. В этом есть какое-то противоречие. Хотя после 11 мая достаточное количество масок нам пообещали.

К сожалению, сейчас обоснованно ожидаю по всей Франции всплесков насилия. Уже начались массовые кражи, причем даже в таких структурах, которые продолжают помогать малоимущим и бездомным. В частности, ограбили два ресторана из сети «Les Restos du coeur».

Есть ли социальное напряжение? А оно и никогда не исчезало в «другой Франции», как такие районы стали называть после появившейся лет десять назад книги. Там построены прекрасные социальные дома, люди получают бесплатные квартиры, пособия, доплаты на детей, однако многие из этих кварталов превращаются в гадюшники с открытой торговлей наркотиками при полном игнорировании любых правил. И карантин эту ситуацию не изменил.

В один из таких районов приехал сам президент Макрон, чтобы лично оценить, что там происходит. Посмотрим, наведут ли порядок в нынешний строгий карантин. И как-то очень тихо в первые карантинные недели прошла новость о том, что в департаменте Дром просящий политического убежища житель Сенегала с ножом набросился на французов. Двое погибли, несколько человек попали в госпиталь с ранениями. То есть сенегалец убил с криком «Аллах Акбар» жителей Франции, к которым он так рвался переселиться. Но большинство французских медиа предпочли побыстрее забыть о гибели людей, чтобы «не разобщать» общество.

- Заметен ли рост цен?

— Принципиального роста цен я не заметила. Конечно, на какие-то товары цены возросли, я бы покривила душой, если бы сказала, что нет. Например, заметно, что куры в магазинах стоили явно меньше, чем сейчас. Однако основная линейка товаров, особенно в крупных супермаркетах, в целом не особо изменилась.