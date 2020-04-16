Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года у подъезда его дома на Дегтяревской улице в Киеве. Несмотря на проведенное расследование, фигуранты дела не предстали перед судом, а один из них, Денис Полищук, получил работу в Министерстве по делам ветеранов.
- Павел Николаевич, можно ли назвать убийство Бузины политическим?
— Это политическое убийство, и даже в официальных комментариях прокуратуры и полиции при прежней власти Порошенко звучали признательные нотки, в отличие от нынешней команды Зеленского. Попыток представить это убийство как бытовой инцидент, мне кажется, не было.
- В 2015 году следователям удалось установить подозреваемых, но потом расследование застопорилось. Как вы считаете, почему это произошло?
— Преступников прикрывали и выводили из-под следственных действий. Их личности были установлены, тут, насколько мне известно, следственные органы провели свою работу достойно. Потом политическое влияние с идеологическим привкусом на силовые структуры, которое и делает их инструментом политической борьбы, сыграло свою роль.
Власть была заинтересована, чтобы дело не попало в суд.
- Как вы полагаете, какие должны сложиться условия, чтобы преступление расследовали и дело довели до конца?
— Преступление уже расследовано, насколько я понимаю ситуацию, дело уже на такой стадии, что его уже можно готовить к передаче в суд.
Что касается того, когда оно попадет в суд, то это зависит от многих людей. Была надежда, что с приходом Зеленского будут предприниматься какие-то действия, но этого не произошло ни при предыдущем прокуроре, ни при новом.
Сделаны лишь робкие попытки, но мне они не дают оснований говорить, что преступления с политической подоплекой будут расследоваться, исходя из того, что закон — это закон.
- Все-таки попадут ли заказчики и исполнители этого преступления на скамью подсудимых?
— Во время расследования этого убийства не называли конкретных заказчиков, даже примерно не определен уровень, куда бы могла подняться эта история…
То, что убийцы попадут под суд, в нынешней ситуации маловероятно. При кардинальной смене линии государства в таких острых вопросах, если появится желание установить истину, какой бы горькой она не была, и наказать виновных, это возможно.
Но пока практический вариант такого развития событий даже обсуждать неудобно, потому что он не выглядит даже минимально реалистичным в наших нынешних условиях и в условиях, в которых работает правоохранительная система.