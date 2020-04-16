Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему убийцы украинского журналиста и писателя Олеся Бузины до сих пор на свободе

Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года у подъезда его дома на Дегтяревской улице в Киеве. Несмотря на проведенное расследование, фигуранты дела не предстали перед судом, а один из них, Денис Полищук, получил работу в Министерстве по делам ветеранов.

- Павел Николаевич, можно ли назвать убийство Бузины политическим?

— Это политическое убийство, и даже в официальных комментариях прокуратуры и полиции при прежней власти Порошенко звучали признательные нотки, в отличие от нынешней команды Зеленского. Попыток представить это убийство как бытовой инцидент, мне кажется, не было.

- В 2015 году следователям удалось установить подозреваемых, но потом расследование застопорилось. Как вы считаете, почему это произошло?

Воинствующий интеллектуал Олесь Бузина © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

Власть была заинтересована, чтобы дело не попало в суд.

- Как вы полагаете, какие должны сложиться условия, чтобы преступление расследовали и дело довели до конца?

— Преступление уже расследовано, насколько я понимаю ситуацию, дело уже на такой стадии, что его уже можно готовить к передаче в суд.

Что касается того, когда оно попадет в суд, то это зависит от многих людей. Была надежда, что с приходом Зеленского будут предприниматься какие-то действия, но этого не произошло ни при предыдущем прокуроре, ни при новом.

Сделаны лишь робкие попытки, но мне они не дают оснований говорить, что преступления с политической подоплекой будут расследоваться, исходя из того, что закон — это закон.

- Все-таки попадут ли заказчики и исполнители этого преступления на скамью подсудимых?

— Во время расследования этого убийства не называли конкретных заказчиков, даже примерно не определен уровень, куда бы могла подняться эта история…

Олесь Бузина: воспоминания коллег и родственников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но пока практический вариант такого развития событий даже обсуждать неудобно, потому что он не выглядит даже минимально реалистичным в наших нынешних условиях и в условиях, в которых работает правоохранительная система.