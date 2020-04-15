Украина.ру провела небольшой блиц-опрос одесситов о том, как они оценивают текущее положение дел, связанное с карантином из-за короновируса

Игорь Дударчук, частный предприниматель

- Насколько жесткий карантинный режим сейчас в Одессе?

— В Одессе карантин был объявлен 16 марта, когда по распоряжению городских властей были закрыты все учреждения, кроме стратегических предприятий, продовольственных магазинов, аптек и банков. Позже режим был ужесточен в связи с новыми законами, принятыми в Украине в целом — запрет появления в общественном месте без масок, причем общественным местом считается и улица, обязательное ношение документов и «больше двух не собираться». Одной из проблем является значительное сокращение общественного транспорта, выходящего на рейсы, в частности маршруток. Это следствие ограничения количества пассажиров, разрешено перевозить одновременно не более 10 человек. Что касается обеспеченности городских аптек масками, то она оставляет желать лучшего — зачастую масок нет. Мне удалось достать маски лишь благодаря своим знакомым. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 апреля

- Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— С одной стороны, наблюдается беспечность, поскольку погода хорошая, пляжи, прибрежные склоны, парки полны людьми. Правда, все это, конечно, вдали от центра города, поскольку нарываться на полицейские патрули, объясняться с ними и получить штраф в 17 000 гривен никто не хочет. С другой стороны, обстановка очень давит на людей морально, есть тревога за будущее, поскольку у многих зарплата была серая, никаких выплат и компенсаций ожидать не приходится, а накоплений хватит не более чем на месяц-два. Надежды на помощь от государства нет никакой, граждане предоставлены самим себе, каждый выживает, как может.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Ситуация с коронавирусом отрицательно повлияла на доходы моей семьи. Основной мой доход как частного предпринимателя составляла сдача в аренду помещения. Один из моих арендаторов вынужден был остановить свою деятельность полностью, второму пришлось снизить арендную плату на 50%, чтобы он хоть как-то мог держаться на плаву. Моя жена работает главным инженером в строительной фирме, ее перевели на сокращенную рабочую неделю, уменьшив зарплату вполовину. И это ей еще повезло! Украинский бизнес ушел в подполье: явки, пароли и никаких штрафов © REUTERS, Gleb Garanich

Далеко не все могут работать удаленно. Наиболее пострадавшими в Одессе являются сфера обслуживания, торговля и туризм — многих отправили в отпуск за свой счет, а учитывая, что большинство живут от зарплаты до зарплаты, периодически «перехватывая» деньги друг у друга, перспективы совсем не радужные.

- Заметен ли рост цен?

— Ряд товаров подорожали в разы, например тот же имбирь, чеснок и лимон, частично подорожали импортные товары, что связано с ростом курса доллара. В остальном все зависит от политики конкретных владельцев торговых сетей или точек. Так, в супермаркетах «АТБ» все товары подорожали на 10-15 %, а вот в «Таврии-В», где я чаще всего совершаю покупки, все осталось без изменений.