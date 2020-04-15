Российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, способны ли украинские политики к авторитарному управлению

В четверг, 16 апреля, украинские парламентарии могут изменить регламент Рады, чтобы справиться с «правкотерроризмом».

- Сергей Александрович, на ваш взгляд, как далеко может зайти изменение регламента Рады под нужды конкретной политической силы и не является ли это шагом к авторитаризму?

— Наверно, можно изменить регламент, но насколько это будет подкреплено общественным доверием и способностью реализовывать все эти решения? Что касается Зеленского, то, чтобы стать авторитарным лидером, ему надо кого-нибудь убить.

У Киева есть четкая позиция по Донбассу, а у России ее нет совсем – политолог Михеев © РИА Новости, Александр Натрускин Порошенко, которому он обещал страшные кары в ходе избирательной кампании. Но у Порошенко сейчас растет рейтинг, и Зеленский не может ничего сделать.

- Как вы считаете, возможна ли вообще реализация на Украине авторитарной системы правления?

— А кто будет субъектом такой системы? Авторитаризм опирается на сильную личность или на группу сильных личностей. Например, если это не один человек, это может быть хунта генералов. Кто в данном случае будет авторитарным лидером? [Президент Владимир] Зеленский? У него для этого нет совершенно никаких ресурсов и способностей.

У Киева есть четкая позиция по Донбассу, а у России ее нет совсем – политолог Михеев © РИА Новости, Александр Натрускин Арсен] Аваков? Ну, для этого он должен занять какую-то другую позицию в этой системе. Одна из проблем украинской системы — ни два ни полтора. Ни авторитарная, ни демократическая, не пойми какая. Вот, собственно, одна из причин ее неэффективности, то, что она половинчатая. С одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой — отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели способность к авторитарному управлению.

Авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству. На Украине этого сегодня нет.

- Если говорить о Зеленском, что он все-таки может сделать на своем посту?

— Он может сделать все что угодно. Полномочий у него достаточно. У него просто силы воли не хватает. Он всех боится. Одно дело — рассказывать людям сказки на ночь, но ни с одним из своих оппонентов он не вошел в конфликт.

Он обещал посадить Порошенко, разорвать его на куски, ну и что? Уже год прошел, но ничего не случилось и не случится, по-видимому.