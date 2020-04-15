Больше всего испанцы боятся двух вещей: экономического кризиса и бедности, потому что остановилась экономика. Гостиницы закрыты, и больше всего пострадает летний сезон. Туристический бизнес думает о том, что придется забыть о лете. О ситуации с коронавирусом в Испании рассказала нам переводчик Долорес Руиз-Сергеева, живущая в Мадриде

Долорес Руиз-Сергеева, Испания, Мадрид

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Мадриде сейчас идет третий этап карантина. Первый был введен 14 марта, так называемое состояние тревоги. Оно позволяло работникам промышленности и транспорта работать в полную меру.

В связи с тем, что количество заболевавших росло, около 30 марта ввели более жесткую систему карантина и остановили все не жизненно важные сферы экономики. Было остановлено строительство. Был остановлен транспорт, он сократился в значительной степени, и была остановлена тяжелая промышленность. По крайней мере, она была заморожена.

Теперь с этого понедельника, с 12 апреля, у нас настал третий этап: перезапускают строительство, тяжелую промышленность и транспорт. В итоге в метро стало больше ходить поездов, автобусов и троллейбусов. Рабочие вернулись на дорожные работы, оживились крупные стройки, но по-прежнему нельзя делать ремонт в отдельно взятой квартире.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Больше всего боятся двух вещей: экономического кризиса и бедности, потому что остановилась экономика. Это повлечет за собой экономические последствия. Вы же знаете, что для Испании очень важен туризм. Идет Страстная неделя, были отменены пасхальные каникулы.

Гостиницы закрыты, и больше всего пострадает летний сезон. Туристический бизнес думает о том, что придется забыть о лете. Также и транспортные перевозки у нас заморожены — никто не знает, что будет дольше. Всем советуют не думать о планах на летние каникулы и так далее, подождать, что будет дальше и жить день за днем.

Все переживают за своих родных и близких, и друзей, и все боятся экономического кризиса. Оба эти фактора одинаково важны.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Работа была приостановлена. Государственные служащие продолжают получать зарплату. Была обещана помощь и субсидии, как большим предприятиям, так и малым.

Была обещана помощь и индивидуальным предпринимателям. У нас они называются автономными, самозанятыми. Я, например, являюсь автономным и самозанятым и подала прошение о помощи. Пока мы все находимся в ожидании того, что будет выделено правительством на удовлетворение и нужды.

- Заметен ли рост цен?

— Я живу в самом центре Мадрида. Выхожу только в аптеку и покупаю только ограниченное количество товаров. Я не заметила повышения цен. Но вот друзья, которые делают большие закупки, так как у них большие семьи, говорят, что исчезают дешевые товары. Говорят, что самые дешевые товары были раскуплены в первые дни. Это крупы, оливковое масло и разного рода бумага — кухонные салфетки и так далее.