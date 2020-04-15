«Нынешняя ситуация не может не затронуть, не заинтересовать фантастов именно по причине вариативности будущего. Открою вам секрет — несколько моих коллег уже работают над подобными текстами, пытаясь предсказать или предугадать то, каким станет мир после победы над коронавирусом», — рассказал изданию Украина.ру писатель-фантаст Сергей Волков

- Сергей, тема пандемии коронавируса будет востребована русскими фантастами, и вами в частности? Если да, то как? Вы к тому же еще и сценарист. Будет ли эта тема востребована для русских сериалов? Если да, то какими они будут — реалистическими или фантастическими?



— Про фантастов и фантастику я отвечу ниже, а вот на кино и сериалах хотел бы остановиться подробно. Уверен, что в ближайшие пару лет нас ждут десятки произведений о конкретно этой эпидемии — драмы, комедии, трагедии и т.д. Мы увидим и отважных борцов с вирусом, и трогательные истории самопожертвования, и криминальные боевики, и саги о биотеррористах, с которыми борются отважные джеймсбонды всех мастей.

Интересно, что незадолго до вспышки коронавируса в Китае и у нас, в России, на экраны вышел сериал «Эпидемия», снятый по роману писательницы Яны Вагнер «Вангозеро». Как ни странно, назвать его пророческим сложно, потому что эпидемия неизвестной болезни там лишь фон, на котором главные герои решают свои весьма запутанные проблемы «в семейной и личной жизни». Вот подобных проектов нас ожидает, как это говорится «в этих ваших интернетах», «в количестве».

Но это все будет, если человечество победит вирус в ближайшие пару-тройку месяцев. Если же пандемия коронавируса окажется затяжной и гораздо более страшной по своим последствиям, чем сейчас, то, напротив, в ближайшие годы ничего про это снято не будет — наша психика устроена таким образом, что ей необходимо время, чтобы дистанцироваться от пережитого ужаса. Кстати, именно поэтому массово фильмы о Великой Отечественной войне у нас начали выходить только в шестидесятые годы.

- В свое время Стивен Кинг написал роман «Исход» (или «Противостояние») о том, как человечество поражает грипп. Читали ли вы этот роман? Если да, то что думаете о нем? Как так Кинг провидчески сумел описать нынешнюю ситуацию?

— Безусловно, читал, хотя и не являюсь поклонником Кинга, — по мне, так он излишне увлекается эпатажем в ущерб всему остальному. «Противостояние», самый объемный роман автора, не произвел на меня какого-то уж очень сильного впечатления. «Дневники чумного города» Даниэля Дефо куда страшнее. Вообще Кинг был ни первым, ни последним из писателей, обратившихся к теме эпидемий, навскидку можно назвать два десятка произведений, от уже упомянутого «Дневника чумного города» и «Похищенной бациллы» Герберта Уэллса до «Печати Иуды» Джеймса Роллинса и «Квази» Сергея Лукьяненко.

Артур Конан Дойл устами своего героя Шерлока Холмса говорил, что аналитический ум может по капле воды предположить о существовании океана. Собственно, так и писатель, занимающийся футурологией и фантастикой, зная о вирулентных вирусах, без труда представит себе масштабную эпидемию. Это лишь повод, допущение, чтобы поместить своих героев в некие обстоятельства, заставляющие их действовать на грани и за гранью.

Если же говорить о предсказаниях, я бы скорее отметил фильм 2011 года «Заражение», где нынешняя эпидемия показана с удивительной точностью. Достаточно сказать, что героиня, которую играет Гвинет Пэлтроу, через рукопожатие заражается вирусом в Гонконге от шеф-повара, который приготовил свинину, а злополучная свинья, в свою очередь, была инфицирована летучей мышью.

Женщина возвращается домой в США, заболевает и в скором времени умирает. Умирает и ее сын, зато муж, которого играет Мэтт Дэймон, оказывается устойчив к этой инфекции.

Далее мы видим закрытые на карантин города, очереди из скорых, самоизоляцию, вспышки фейков про вирус, панику и психозы.

Не произведший после выхода особого впечатления фильм «Заражение» сейчас в США в рейтинге скачиваний уступает первое место лишь франшизе о Гарри Поттере.

- Если бы вы сами писали роман о коронавирусе или подобной пандемии, то как бы отразили ее последствия: что бы ждало человечество — экономический кризис, вымирание, войны, снижение уровня цивилизации?

— Это очень большой и сложный вопрос. На самом деле, естественно, нынешняя ситуация ни может не затронуть, ни заинтересовать фантастов именно по причине вариативности будущего. Открою вам секрет — несколько моих коллег уже работают над подобными текстами, пытаясь предсказать или предугадать то, каким станет мир после победы над коронавирусом.

То, что человечество справится, у меня не вызывает сомнений, другой вопрос — какой ценой? Уже сейчас экономические последствия вызвали один из крупнейших в истории кризисов, но в то же время мощнейший толчок к развитию получил IT-сектор, идет перераспределение средств из «паразитарных» секторов экономики в производство и высокие технологии.

Лично я считаю, что нет худа без добра, и пандемия «коронки» станет, а точнее, уже стала точкой бифуркации, после которой проект «глобального человечества», на деле означающий построение постиндустриального общества потребления, будет свернут, и мы двинемся в будущее по новым рельсам.

— Лично вас не пугает, что то, что раньше было фантастикой и антиутопией, становится страшной реальностью и в этом нам скоро предстоит жить постоянно? Каким теперь будет герой фантастов, если они будут писать о пандемиях: врач, супермен, военный, разведчик, мафиозо, сошедшие с ума диктаторы и генералы?

— Мне интереснее всего писать о людях дела, о созидателях, о тех, кто готов на поступок, на самопожертвование. Поясню почему: создать образ злодея, даже если это модный в последние пару десятилетий «злодей с человеческим лицом», в общем-то несложно. Зло — это дорога вниз, а спускаться всегда легче, чем подниматься.

То же самое можно сказать о персонажах со сверхспособностями — они неинтересны для автора именно своим «суперменством». Ты просто придумываешь «аттракцион» за «аттракционом», да и всё. Гораздо сложнее взять обычного человека, живущего простой жизнью — рутина, обыденность, — и показать читателю, зрителю, если это кино, как вот такой «парень из соседнего подъезда» может оказаться настоящим героем, причем безо всякого суперменства, а просто потому, что в пиковой ситуации он не испугался, он выполнил свой долг до конца, он проявил вроде бы такие простые черты характера, как упорство, трудолюбие, отвагу, в конце концов, и вышел победителем из схватки со злом, каким бы оно ни было.

Поэтому из вашего списка мне, конечно же, интереснее всего врач, потом военный, ну, еще разведчик, возможно. А вот супермен однозначно отодвигается куда-то на периферию моих авторских интересов.

Всем здоровья и добра!