Известный украинский юрист Татьяна Монтян рассказала изданию Украина.ру, почему она верит в силу карантина и поддерживает законы об открытии рынка земли и банках

- Татьяна, коронавирус стал серьезным испытанием для всего мира, в том числе и для Украины. Как вы оцениваете действия украинских властей? В частности, ужесточение карантинных мер, введенное с 6 апреля? Они противоречат законодательству Украины и Конституции?

— Законодательству и Конституции они противоречат полностью. Эти меры можно было вводить только в рамках чрезвычайного положения, а вовсе не так, как это сделали наши деятели, которые сейчас руководят Украиной. Печаль в том, что если человек вменяемый, то, несмотря на то что эти меры совершенно незаконны и неконституционны, для собственного блага ему лучше все-таки ходить в маске, избегать людных мест, соблюдать дистанцию и как можно больше сидеть дома. Потому что попасть в нашу больницу может рисковать только умалишенный, с учетом того, что там творится. Поэтому, несмотря на тотальную незаконность этих мер, я призываю вменяемых людей, которые хотят не заболеть и остаться с целыми легкими, все-таки их соблюдать. Вот такой парадокс.

- Почему украинская власть не ввела чрезвычайное положение? Штаты объявляют чрезвычайное положение, экономисты зовут к объединению, а на Украине горит земля © AFP, Volodymyr Shuvayev

— Потому что они хотят нарушать все эти меры и не хотят лично брать на себя ответственность за последствия. Они хотят продолжать дерибанить страну и принимать необходимые им законы. А если будет чрезвычайное положение, Раде собираться нельзя. Один раз собрались, ввели чрезвычайное положение, и вперед, сидите по домам как простые смертные. А они хотят продолжать посещать подпольные заведения, нарушать карантинные нормы, им-то закон не писан, они же не понимают, что вирусу плевать, сильные ли они мира сего или бомжи из подворотни. Но проблема этого вируса в том, что у простого бомжа, раз он живет на улице, может быть неплохой иммунитет. А заразиться может кто угодно, в том числе двухмесячный ребенок депутатши, которая, приехав из Куршевеля, ходила в Раду, непонятно зачем. Как можно быть настолько безответственной — я не понимаю. И таких у нас очень много. Вы же в курсе, что большинство приехавших из Куршевеля вообще не сочли нужным сообщить обществу о том, что они заражены. Им плевать на всех. Зачем им чрезвычайное положение? Им и так хорошо.

- Такая проблема есть во всех странах: многие не соблюдают карантин и скрываются.

— Да. Но лучше всех пройдут через пандемию те страны, где люди все-таки сознательные и карантин соблюдают. Или те, где есть вменяемые власти, которые заставят соблюдать карантин даже невменяемых. На Украине огромное количество невменяемых, которые приехали с заработков из глубоко зараженных стран. Вместо того чтобы посидеть дома, они пошли пить с кумовьями, сватьями, братьями, друзьями и ходить по церквям. Посмотрите, у нас основные источники заражения — это культовые места. Причем независимо от конфессии. Эта проблема не только наша. В Израиле главный очаг заражения — это ультраортодоксальные кварталы, где люди даже иврита не знают, говорят только на идиш и избегают интернета и телевизора. Даже в Израиле! То же самое касается и ортодоксальных кварталов Нью-Йорка.

- Тем более скоро Пасха.

— «Тот, кто носит масочку, доживе до пасочки».

- Вы сейчас находитесь в Германии. Расскажите, какие меры там принимают в борьбе с эпидемией. Можете их сравнить с украинскими мерами? Где эти меры эффективней?

— Здесь приняты драконовские меры. Немцам даже в голову не приходит ходить без масок. Сказали всем ходить в масках — они так и делают. Тут в соседнем городке люди решили выпить и пожарить мясо во дворе. Соседи немедленно сообщили куда следует, приехала полиция и всех оштрафовала на дикие суммы. И хозяев, и гостей. Больше желающих жарить мясо в больших компаниях не находится. Сказали «сидите по домам», и все, немцы это соблюдают.

- На Украине правоохранители будут ловить тех, кто нарушает карантин?

— Они ловят, но поймите наших людей тоже. Наши люди никак не могут понять, почему они не могут прогуляться в лес, пробежаться, вывести ребенка, если государство впустило сотни тысяч заробитчан без каких-либо карантинов и позволило им разбрестись по стране. Если бы эти меры действительно были для всех и государство демонстрировало бы здравый смысл, люди адекватнее воспринимали бы эти меры. А так они думают, «эти полицейские ловят меня за то, что я пошел погулять с ребенком в лес, но почему они не ловят сотни тысяч заробитчан, которые вернулись на родину без всякой обсервации?» Людям не объяснили, что, несмотря на то что государство у нас действительно дебильное, сейчас надо подумать о себе и о своих детях. Сидеть дома надо не для государства, а для того, чтобы вы не заболели.

Немцы каждый день крутят социальную рекламу о том, что это нужно для всех вас, потому что у этого вируса абсолютно индивидуальная реакция на каждый организм. Что из двух совершенно одинаковых здоровых людей один может переболеть бессимптомно, а другой может попасть на ИВЛ и у него легкие сгорят за несколько часов. Просто потому, что такая индивидуальная восприимчивость. Невозможно предугадать, что случится с вами — бессимптомная болезнь, или вы умрете. Молодежи уже сколько поумирало!

Я человек циничный, как любой уголовный адвокат, и могу вам сказать, что если бы действительно умирали только бомжи и старики, большинство правительств бы просто порадовалось. Меньше нагрузки на бюджет. Но тут может умереть кто угодно! Даже маленький ребенок какой-нибудь шишки. Чтобы так не случилось, надо минимизировать риск. Запереть людей по домам. Поэтому весь мир сидит на карантине, даже самые дикие страны, такие как наша, потому что побывавшие в Куршевеле поняли, что болеть неприятно, можно и ласты склеить.

- Если мы говорим о такой халатности властей в отношении заробитчан, как это повлияет на власть в плане последствий? Что дальше будет?

— Пока они в полной растерянности и ждут, чем это кончится. Я думаю, все уже читали репортажи о том, что творится на Западной Украине. Врачи разбегаются. Я сегодня читала, что в Ивано-Франковске даже не распаковали ИВЛ, потому что в больнице нет кислорода, какой смысл что-то там включать. Врачи в основном поют гимны, вместо того чтобы лечить людей. Защитных костюмов нет, ничего нет. Власть фактически опустила руки везде, кроме Киева, потому что в Киеве они сами живут. Киевские больницы они хоть как-то оборудовали. А вот что касается провинций, там все плохо. И дальше будет хуже. Сейчас эти заробитчане перезаражали друг друга, и через 14 дней начнется ураган. У нас все еще впереди. Посмотрите, что творится в Америке! Это началось после того, как они оставили на влет три аэропорта, и туда прилетели в течение пары недель множество людей из Европы, из стран, где бушует пандемия. В Германии уже около 120 тысяч зараженных. Это притом что немцы сидят по домам и ходят только в масочках.

- Давайте поговорим об открытии рынка земли для предоставления кредита Украине. Из ваших прошлых интервью я поняла, что вы поддерживаете данную инициативу?

— В том виде, в котором она была принята, я поддерживаю. Но МВФ очень недоволен. Я поддерживаю открытие рынка земли для обычных людей, чтобы те, кто уже имеет паи, могли их легально продать. И с ограничением 100 гектаров в руки. Я бы лично сделала, может, 200-300, даже 500 гектаров для разных зон. Где-то и сотня гектаров много, а где-то и 500 маловато, смотря что выращивают. Но я категорически против запуска на рынок юридических лиц и того, чтобы им раздавать десятки и сотни тысяч гектаров. Должно быть фермерство, чтобы люди работали на этой земле и развивали свои населенные пункты. Где вы видели, чтобы фермер выводил прибыль в офшоры? Он наймет людей из своего села, в крайнем случае из соседних. А вот транснациональным агрохолдингам, если им раздать украинскую землю, надо будет всего лишь двести тысяч работников. А остальные десять миллионов куда пойдут, если сделать все, как хочет МВФ? Маргиналами в города? На заработки? Так границы закрыты, лавочка закрылась.

Поэтому я категорически поддерживаю рынок земли для тех, кто уже и так имеет землю. Какая разница, если сейчас ее имеет Вася и продаст ее легально Пете? У нас же почти вся земля в руках паевиков. Я категорически против запускать туда юрлица, даже украинские, и давать им больше, чем несколько сотен гектаров.

- Почему на Украине действовал мораторий на продажу земли в течение двадцати лет? Почему никто не продал земли раньше? И почему МВФ требует открытия рынка земли? Украина теряет землю, Зеленский теряет власть © REUTERS, AP

— А зачем им открывать рынок земли? Мораторий мешает только простым людям, у которых есть этот несчастный пай на несколько гектаров. А олигархи по схемам себе приобретали землю. По договорам аренды на пятьдесят лет, с условием немедленной продажи, как только снимут мораторий и все такое. Мораторий мешал только простым людям. А сильным мира сего мораторий не мешал ни капли, он, наоборот, был в их пользу, потому что невозможность легальной продажи земли понижала цену на нее. Вот и все!

Получилась парадоксальная ситуация. Под давлением МВФ власти сделали народу добро. Но не превратится ли оно во зло — это еще вопрос. Мы еще посмотрим, что случится до 2021 года, сохранится ли это все вообще. Подали же кучу постановлений, чтобы заблокировать окончательное принятие этого закона. МВФ уже говорит, что вы приняли, мы хотели вовсе не то! Мы хотели, чтобы вы продали землю транснациональным корпорациям, а вы открыли рынок для простых смертных. Мы же вам не за это деньги обещали! Поэтому мы еще посмотрим, что будет. Во всех вменяемых странах земельный рынок открыт, там нет никаких юридических лиц, там есть только физические лица, у которых незначительное количество земли.

Посмотрите, какие жесточайшие ограничения для фермеров в Дании. Вы там не можете купить землю, если у вас нет сельскохозяйственного образования и опыта работы в селе. Там законодательно ограничено количество дней, которые вы можете проводить вне своей фермы. И датское сельское хозяйство — самое эффективное и прекрасное.

И посмотрите на Аргентину, где всю землю раздали транснациональным корпорациям, что там творится. Дело не в самом рынке, а в правилах игры на нем.

- И правила, к сожалению, могут меняться.

— Да. И к счастью. Но мы же знаем наших депутатов. Им плевать на народ, их волнует только, как получить кредит от МВФ и украсть его. Никто же не думает, что этот кредит пойдет на пользу людям. Все понимают, что он будет очередной раз украден.

- Зачем МВФ так настойчиво требует закон о банках?

— МВФ хочет, чтобы нашей банковской системой рулили не наши олигархи, которые хотели бы ею рулить, а международные доноры. У нас в принципе и сейчас так происходит. Этот закон называют антиколомойским, но антиколомойского там может быть часть десятая примерно. Все остальное — это антиукраинское. Нашей банковской системой хотят рулить чужаки — международные корпорации. МВФ и прочие доноры. Поэтому, несмотря на всю мою ненависть к Коломойскому и глубокое презрение к нему, я считаю, что надо разделить вопрос на два. Собственно, вопрос Коломойского и вопрос того, что нашу банковскую систему сдают международным деятелям. Это меня категорически не устраивает, несмотря на всю мою нелюбовь к Коломойскому.

- Что бы вы сделали? Выбрали бы дефолт или все-таки принятие закона о банках?

— Конечно, я бы выбрала дефолт, потому что при дефолте можно торговаться. Съезжать на пандемию и все такое. Кроме того, наши основные долги в УВГЗ, которые скупили наши же олигархи. Вот их неплохо бы послать куда подальше с их неуемными хотелками. А с МВФ можно торговаться и договариваться. Наш долг перед МВФ не такой большой по сравнению с пирамидой УВГЗ. Вот ею и надо заниматься. Ее скупили наши сильные мира сего. И они хотят эти денежки обналичить, стырить и вывезти за бугор. И я совершенно не хочу, чтобы им это удалось. Поэтому я только за дефолт, но по нормальным правилам.