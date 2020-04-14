Политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал изданию Украина.ру резонансное задержание генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова

- Владимир, арестован генерал СБУ. Его подозревают в том числе в организации убийства Адама Осмаева и Амины Окуевой «по заданию российских спецслужб». Как вы это прокомментируете?

— Всем было понятно, что покушение на Осмаева и Окуеву организовали украинские силовики, как и большинство известных терактов: убийство журналиста Павла Шеремета, писателя Олеся Бузины и так далее.

Предполагаемый организатор убийства Окуевой отказался признать вину © Facebook/Амина Окуева

- Может ли эта спецоперация с Шайтановым быть элементом отвлечения внимания? Есть ли у вас объяснение, почему её провели именно сейчас?

— Я так понимаю, что на Украине все-таки решили каким-то образом эту вольницу украинскую, этих террористов собственных каким-то образом прищучить.

Но, видя, что возмущаются тем, что преследуют активистов Майдана, революции гидности и так далее, власть решила, как обычно, присобачить сюда российский след, которого, конечно же, нет и не будет.

- Сразу после громких политических убийств или других громких преступлений первые лица силовиков — Луценко, Аваков, Турчинов и другие — заявляли о «русском следе» и «руке Кремля». Но после расследований эта версия тут же отметалась. Возможно ли повторение ситуации сейчас?

— Мы же помним, как покушение на Осмаева и Окуеву сразу приписали российским террористам. Потом по ходу следствия выяснилось, что никаких «российских спецназовцев», киллеров и прочего там и близко не было.

Вот, к делу Шайтанова, как я понимаю, придумали какие-то аудиозаписи. Причем, я смотрю, что эти аудиозаписи сделаны в 2019 году, то есть после покушения на Окуеву и Осмаева, а теперь пытаются к этому делу каким-то образом прицепить.

Ясно, что, как обычно, российский след развалится, но вот эти внутренние разборки между своими же только начинаются.

- Как вы считаете, чем все это может закончиться?

— Я думаю, что рано или поздно любой украинской власти, которая решится навести хоть какой-то порядок в стране, придется проводить свою «ночь длинных ножей», зачищая слишком рьяных силовиков, всевозможных бандитов и вооруженных националистов.

Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

Хватит ли сил у Зеленского радикалов приструнить? Я в этом сомневаюсь. Вполне вероятно, что снова пошумят и в скором времени всех отпустят, как это бывало уже не раз.

Но попытки такие будут продолжаться и дальше.