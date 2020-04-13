COVID-19 распростер свои щупальца по всему миру. Статистика гласит, что в Латинской Америке, куда вирус попал в конце февраля, больше всего пострадали Бразилия, Чили и Эквадор. Другие страны отстают по уровню заболеваемости и числу погибших, но коронавирус зафиксирован на всем континенте

Ситуация осложняется тем, что бразильцы массово нарушают режим самоизоляции и подталкивают свою систему здравоохранения к развалу. При таких условиях борьба с коронавирусом на материке очень усложняется.

Что происходит в Эквадоре, рассказала моя давняя знакомая и коллега — журналист и переводчик Лена Доценко. Она проживает с семьей в столице страны, городе Кито. Я задал ей наши традиционные вопросы о жесткости карантина, эмоциональной атмосфере и о том, как дела с зарплатами и ценами на продукты.

Как «нулевой пациент» заразил всех

Говорит Лена:

По состоянию на воскресенье, 12 апреля, официальная статистика говорит о 7500 подтвержденных случаев заражения и 330 погибших. В Кито, где я живу, говорят о 600 заболевших, при этом население города — около 2 млн человек. Это официальные данные, насколько они близки к реальности, никто не знает.

Наиболее сложная ситуация в провинции Гуаяс, где находится Гуаякиль, крупнейший порт страны. На этот город приходится около 70% всех случаев заражения. Там же был обнаружен эквадорский «нулевой пациент» — пожилая женщина, которая еще 14 февраля прилетела из Испании проведать свою семью. Пока ее диагностировали, она успела посетить сотню разных мест и учреждений. Сейчас уже очевидно, что власти города не контролируют ситуацию. К таким последствиям привело стечение факторов — неисполнение карантинных норм, большое количество маргинального населения, слабая система здравоохранения, даже жаркий климат.

Люди на нервах, а политики пытаются набрать баллы

В то время, как в Кито по требованию администрации города уже были введены жесткие меры карантина, в Гуаякиле продолжали жить обычной расслабленной жизнью. Жуткие истории про «трупы, которые не убирают с улиц города» — в первую очередь говорят о коллапсе социальной сферы, когда ни администрация города, ни медицинские учреждения, ни похоронные бюро, ни сами жители не справляются со сложившейся ситуацией. Среди заболевших — врачи, полицейские, продавцы. Коронавирус в Европе: «масочный режим», мафия против коронавируса, папа римский не появился на Пасху © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Люди устали, все на нервах. Это происходит на фоне конфронтации разных политических групп, которые перебрасываются обвинениями по любому поводу в надежде заработать баллы накануне предстоящих выборов президента. Мэр Гуаякиля Синтия Витери (кстати, она баллотировалась на пост президента на прошлых выборах) успела наделать столько ошибок и спровоцировала столько конфликтов, в том числе международных (когда запретила самолету испанской авиакомпании «Иберия» сесть в аэропорту Гуаякиля, чтобы эвакуировать граждан Испании), что ей самой пришлось «слечь с коронавирусом» на неделю, чтобы не попасть под раздачу правительства и горожан.

Стихийную торговлю не запретишь

Карантинный режим в Кито достаточно жесткий. Мы закрыты с 16 марта на неопределенный срок, официально режим «повышенной санитарной опасности» должен продлиться два месяца, до 16 мая. Сейчас по всей стране установлен комендантский час с 5 утра до 14 дня. В остальное время находиться на улице запрещено, магазины, аптеки работают до 12:30, активно работает доставка еды и продуктов на дом. Есть специальный режим передвижения на личном авто, выезжать можно один раз в неделю согласно последней цифре госномера. В субботу и воскресенье выезжать на своем транспорте запрещено. Похожая система действует и на некоторых рынках — их можно посещать в определенный день, который соответствует последней цифре паспорта.

Многие крупные рынки закрыты. В основном те, где власть не может контролировать ситуацию со стихийной торговлей, хотя людей это все равно не останавливает. Эквадор — аграрная страна, большая часть населения живет за счет того, что выращивает и продает. Система штрафов строгая, на улицах много полиции и патрулей. Закрыты парки, зеленые зоны, общественные места, храмы. Выгуливать в парке в течение пяти часов домашнего питомца запрещено, за это штрафуют. Находиться на улице без маски также запрещено.

На что готовы отчаявшиеся

Эмоциональный фон разный. Как и везде, в Эквадоре есть люди, которые чувствуют себя уверенно в разгар любого кризиса. Но многие эквадорцы уже остались без работы, многие переведены на удаленную работу с сохранением 50% оклада. Катастрофически пострадал весь малый и частично средний бизнес. У большинства населения финансовой подушки нет и никогда не было. Правительство пообещало выплатить наиболее нуждающимся по $60, но ни механизм, ни сроки выдачи до сих пор не понятны, да и сумма эта мизерная. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 12 апреля © бюллетень

После месяца сидения взаперти многие люди уже доведены до отчаяния. Вариантов у них немного — либо идти грабить, либо сводить счеты с жизнью. Об этом уже появляются сообщения в прессе, особенно это касается тихоокеанского побережья. На днях читала про женщину, которая хотела спрыгнуть с моста вместе с двумя маленькими дочками, поскольку у нее не было денег купить им еду. Эти тенденции будут только усиливаться. В социальных сетях люди говорят о том, что, если через неделю-две страна «не перезапустится», начнутся грабежи и голодные бунты.

Работающие помогут неимущим. Первые недовольны

В целом, уровень паники, связанной с экономическими факторами, в обществе довольно высокий, так же как и недовольство действиями президента (Ленина Морено. — Ред.) и правительства. Несколько дней назад глава государства объявил о том, что все граждане должны помочь экономике страны. Для этого будет введен так называемый «налог на зарплату» в зависимости от дохода. Те, кто получают меньше $500, не будут платить (минималка в стране — $400), все остальные работники как государственного, так и частного сектора должны в течение 9 месяцев отчислять часть своей зарплаты. Если человек зарабатывает $1000-1500 в месяц, с него снимут $20, если $1500-2500 — $57, и так далее. Также должны делать отчисления крупные предприятия. Естественно, что это предложение президента вызвало волну негодования в стране, поскольку практически всем работающим гражданам снизят зарплату их работодатели, плюс государство хочет отобрать свою часть.

Вернуться на очное обучение в карантин

Расскажу о нашей ситуации. До карантина я сотрудничала как переводчик с несколькими организациями в Испании. Сейчас вся работа заморожена, и я фактически осталась без дохода. Муж, который работает в финансовом секторе, переведен на удаленную работу, при этом уже в апреле им обещают снизить зарплату минимум на треть, возможно, больше. Про зарплату в мае пока речь вообще не идет.

От детского сада мы уже отказались — хоть учителя и проводят с детьми занятия по Zoom (сервис по осуществлению видеоконференций, который активно используют для дистанционных уроков. — Ред.), мы сейчас не можем себе это позволить. Вообще, тема с удаленным обучением детей и необходимостью оплатить хотя бы частично обучение крайне болезненная. В образовательной системе Эквадора есть два режима обучения — на косте (побережье) и в сьерре (центр и регион Амазонии). Ученикам и студентам сьерры уже заявили, что до сентября очное образование не будет восстановлено и учебный год закончится онлайн. Ученикам косты (к этому региону относится и город Гуаякиль) заявили, что с 4 мая они должны вернуться к очным занятиям. Честно говоря, такое решение Министерства образования даже сложно комментировать.

Как потом платить — неизвестно

В итоге, в сложившейся ситуации у нас в приоритете — аренда жилья, продукты питания, Интернет, телефон, медицинская страховка. Дальше будем смотреть по ситуации. Я считаю бессмысленным впадать сейчас в панику. Также я не вижу смысла в продолжении строгого карантина, люди должны выходить на работу при условии соблюдения норм безопасности. Иначе страна загнется (если уже не загнулась).

Роста цен, как и отсутствия продуктов, у нас нет. Наоборот, на некоторые позиции цены снижены, поскольку люди расставляют приоритеты в своих тратах и отказываются от покупки определенных групп товаров. Кстати, в стране на три месяца заморожены выплаты по кредитам, арендные и коммунальные платежи. Естественно, по окончании карантина все придется заплатить, на каких условиях — пока неизвестно.