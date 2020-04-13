В понедельник, 13 апреля, состоится внеочередное заседание Рады, на котором будут «резать» госбюджет. Является ли этот документ социально-ориентированным или лишь попыткой угодить Международному валютному фонду (МВФ), а также удастся ли его проголосовать, политолог Алексей Якубин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Урезанный бюджет и отмена рынка земли. Зачем Рада собирается на внеочередное заседание © rada.gov.ua - Алексей, как вы в целом оцениваете адекватность нового проекта бюджета нынешней ситуации? Какие моменты в нем можете выделить?

— Этот бюджет, насколько я понимаю, — это попытка со стороны правительства соединить несоединимое. То есть, с одной стороны, есть попытка добавить туда социальные инициативы [президента Владимира] Зеленского: доплаты пенсионерам, медикам — то, о чем Зеленский в своих обращением неоднократно говорил.

С другой стороны, правительство надеется на получение транша Международного валютного фонда. То есть получается, продолжение политики заимствования для того, чтобы оплачивать и долги, которые уже есть, с одной стороны, а с другой — отдельные статьи расходов. Потому что, насколько я понимаю, правительство рассчитывает на то, что если они получат новый транш, то его часть можно сразу будет направить в бюджет.

- Можно ли в таком случае назвать получившийся документ социально ориентированным? Или все-таки главная цель властей — выполнить условия МВФ?

— Этот бюджет сложно назвать бюджетом развития, сложно назвать антикризисным бюджетом, потому что, кроме социальных инициатив пенсионерам и медикам, там нет глобальных средств для того, чтобы оживлять экономику, как это делают многие западные страны, которые используют ситуацию с коронавирусом, чтобы вливать триллионы долларов, как это было в США, например, в экономику.

То есть в Украине есть карантин, но он не был во благо. Во многих странах вводили компенсации, а в Украине этого не было. Этот бюджет, по сути, не решает социально-экономические проблемы, которые уже стояли перед страной, и те, которые усугубились шоком от коронавируса.

Бюджетные страсти. Премьер-министр Украины решил избавиться от граждан © Facebook Денис Шмыгаль - При этом в бюджете предусмотрена выплата Украиной долгов. Лучше ли бы было направить эти средства на решение соцпроблем?

— Вот это вообще очень странная логика, что закладываются и дальше идеи о том, что Украина должна в этих тяжелых условиях выплачивать внешние долги. При том что даже Международный валютный фонд и Всемирный банк говорили, чтобы ввиду пандемии коронавируса кредиторы пошли на реструктуризацию долгов.

- Вместо этого предлагается уменьшить фонд для борьбы с коронавирусом с 94 млрд до 66,3 млрд гривен. Как думаете, почему так произошло, учитывая, что главной задачей власти Украины называют борьбу с COVID-19?

— Я так понимаю, часть средств перераспределили в другие фонды, в том числе в пенсионный фонд. И тут еще возникли дополнительные «хотелки» отдельных политических сил и групп, которые согласились проголосовать за бюджет, но при условии финансирования интересующих их позиций. В итоге средства, которые должны были аккумулироваться в этом фонде, начали распределяться по другим статьям групп влияния.

- А смогут ли вообще депутаты, учитывая такую ситуацию, проголосовать за бюджет?

— Тут интересный момент, будет ли Владимир Зеленский на заседании. Потому что это будет, что называется, попыткой тяжелой артиллерией повлиять на поведение депутатов. Если будет Зеленский, это будет знак того, что он будет вручную даже у своей фракции собирать голоса.

Также интересно, сколько депутатов придет. Украина формально находится в состоянии карантина, и ранее многие депутаты отказывались посещать заседания.

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP, - А «вручную собирать голоса у своей фракции» президент вынужден из-за сопротивления внутри фракции группы Игоря Коломойского?

— Да, внутри самой «Слуги народа» сейчас есть такое брожение. Ситуацию осложняет банковский закон. Получается, что часть групп, ориентированных на Коломойского, не хотят голосовать за этот закон и, возможно, не проголосуют за бюджет.

Отсюда попытка получить голоса той же «Европейской солидарности» [Петра] Порошенко. Потому что [Юрий] Бойко говорил, что «Оппозиционная платформа» не будет голосовать за этот бюджет, потому что там нет идеи реструктуризации долга.