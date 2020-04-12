Эпидемия вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Что же будет завтра? Вот что говорят в Израиле о сегодняшней ситуации и завтрашних бедах

Дмитрий, 42 года, автослесарь, юг Израиля. Женат, дочь 3 лет



Карантин жёсткий по всей стране. Закрыто все, кроме магазинов, аптек, почты, банков (в отделения можно зайти только по предварительной договоренности), больниц, соцслужб. Транспорт работает только для доставки необходимых людей на работу/с работы. Работают те, у кого есть разрешения.

Отели открыты только те, где размещены легко больные люди на карантине. Выйти можно не дальше 100 метров от дома — в магазин/аптеку, в соцслужбу. Или по другим делам по уважительной причине.

Атмосфера здесь нормальная, люди не нервничают, спокойные в основном. Чтут закон и сидят по домам, таким образом, помогая своей медицине, то есть не загружают ее. Одна из медслужб начала работать полностью в режиме онлайн.

Зарплату выплачивают. Конкретно мне — 70% от обычного оклада. Я в принципе доволен и использую время как лишний отпуск. Напрягает только, что никуда не поедешь. Карантин глазами простых людей, Тирасполь. Социальная изоляция и технический простой © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

Хуже всего тем, кто снимает квартиру. У них зарплата стала меньше, а за аренду платить нужно, как и раньше.

Цены в магазинах выросли заметно на маски. К остальным же ценникам мы не присматриваемся, зарплаты хватает, чтобы не очень обращать внимание на стоимость продуктов питания. Поскольку в общем бюджете докарантинной жизни продуктовый набор занимает малый процент.