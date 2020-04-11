Стало известно о предстоящем в апреле новом обмене пленными: ЛНР передаёт Украине 11, а забирает 8 человек, ДНР передаёт 8 и забирает 10. Достигнута договоренность, что это акт гуманизма, и он должен пройти до пасхальных праздников. Об этом изданию Украина.ру рассказал Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

- Родион Валерьевич, на какое число назначен обмен? Сколько пленных ЛНР и Украины обменяют? Где он произойдет?

— Обмен должен быть проведён до 17 апреля, такая договоренность была достигнута на последнем заседании Контактной группы. Точная дата и место обмена будут согласованы в рабочем порядке путём обмена письмами. В общей сложности обмен пройдёт по формуле 19 на 18.

При этом ЛНР передаёт Украине 11, а забирает 8 человек, ДНР передаёт 8 и забирает 10. Достигнута договоренность, что это акт гуманизма, и он должен пройти до пасхальных праздников. Люди, находящиеся в плену, должны встречать Пасху уже вместе со своими семьями.

Формула обмена могла быть гораздо больше, о чем договаривались ещё 11 марта, Украина на месяц затянула согласование даже этих списков. Республики были готовы и предлагали провести обмен ещё 29 марта.

- Сколько еще граждан ЛНР останется в украинском плену?

— В списках, которые передали наши омбудсмены Киеву, значится ещё около 200 фамилий.

Этих людей необходимо верифицировать и вернуть домой. Но по каждому человеку в списке представители Киева создают трудности по подтверждению и верификации, и потому процесс так затягивается. Ну и пока не прекращены военные действия, списки этих людей могут только увеличиваться.

- Почему кроме обмена пленных никаких подвижек по Минским соглашениям не происходит? В чем причина?

— После некоторого периода условной оттепели Киев вернулся к «методичкам Порошенко». Переговоры ведутся без какого-либо стремления достигнуть результата. И договоренность об обмене — это скорее исключение из всего остального списка вопросов, по которым Киев откровенно уходит от достижения конкретных договоренностей. Это касается и вопросов безопасности, и политики, и экономики.

Представители Украины лишь постоянно повторяют, что ведут переговоры с Россией и все недоговоренности лишь от того, что Россия не хочет признать себя агрессором. При такой абсурдной постановке вопроса вряд ли можно надеяться на какое-то существенное продвижение в ближайшее время.