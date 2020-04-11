Наталья Коваль, дизайнер интерьеров, Киев
- Наталья, насколько жесткий карантинный режим сейчас в вашем городе?
— Карантинный режим в Киеве был существенно ужесточен 6 апреля. Постановлением правительства запрещено появляться на улицах без масок и паспортов, собираться группами больше двух человек, места отдыха и вовсе можно посещать лишь в одиночку — только для выгула собаки.
Большинство жителей нашего микрорайона действительно ходят по улицам в масках, терпеливо выстаивает очереди в супермаркет и выдерживает дистанцию в пару метров при встрече. В парке, расположенном на берегу соседнего озера, дела с дисциплиной обстоят похуже: ни патрулирование территории нарядами полиции с дружинниками, ни угроза штрафа в 650 у.е. народ не напугали.
Невзирая на строжайшие запреты, тут и там встречаются «безмасочные» парочки, семьи с детьми и просто праздношатающиеся индивидуумы. Без собак, что характерно.
- Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?
— Настроения людей колеблются от подавленности до стремления абстрагироваться от ситуации. Кто-то поливает руки антисептиком до ожогов и экзем и регулярно стирает многоразовые маски, другие ведут себя как ни в чем не бывало: погружаются в домашнюю рутину, обмениваются кулинарными рецептами, смотрят сериалы. Часть народа и вовсе отрицает угрозу пандемии, ударяясь в конспирологические теории.
Депрессивные настроения усугубляет невозможность свободно передвигаться по городу, выезжать на природу. Метро закрыто, движение пригородных электричек и маршруток остановлено, в наземный общественный транспорт допускают лишь медиков, коммунальщиков, продавцов супермаркетов по спецпропускам. А личный автотранспорт есть не у всех — как и деньги на бензин.
- Как обстоят дела с работой и зарплатой?
— Все отчётливее проявляется страх перед отсутствием работы и грядущим безденежьем.
Далеко не все компании перевели сотрудников на «удалёнку» — множество людей отправили в отпуск за свой счет, кого-то сократили, а работники сферы обслуживания, продавцы непродовольственных товаров, рыночные торговцы и вовсе оказались не у дел. Рынок продажи недвижимости замер, стоимость аренды снижается: арендаторы (а в столице их множество) требуют скидок, арендодатели боятся потерять доход, ставший на нынешний момент для многих единственным куском хлеба.
По распоряжению правительства возобновили работу ломбарды: похоже, их услугами придется воспользоваться многим. У людей появляются долги за коммуналку, по банковским кредитам — параллельно активизировались коллекторы.
Затягивание карантинных сроков, по мнению подавляющего большинства, приведёт к полному краху экономики, а выход из штопора может затянуться на несколько лет.
- Заметен ли рост цен?
— Цены на продукты в супермаркетах выросли. В народе ходят шутки о растущем «курсе» лимона и имбиря — по непроверенным слухам, именно эти продукты являются панацеей от коронавируса. Подорожали буквально все продуктовые позиции, товары бытовой химии. Стоимость масок и дезинфекторов тоже существенно завышена, к тому же в большинстве аптек они отсутствуют.