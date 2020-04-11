Шагающий по планете коронавирус вызывает у населения всех стран страхи и опасения. Беспокойства добавляет и экономический кризис, который усугубляется карантином и возможной потерей работы. Вот что говорят в Киеве о сегодняшней ситуации и опасениях о завтрашнем дне

Наталья Коваль, дизайнер интерьеров, Киев

- Наталья, насколько жесткий карантинный режим сейчас в вашем городе?

— Карантинный режим в Киеве был существенно ужесточен 6 апреля. Постановлением правительства запрещено появляться на улицах без масок и паспортов, собираться группами больше двух человек, места отдыха и вовсе можно посещать лишь в одиночку — только для выгула собаки.

Большинство жителей нашего микрорайона действительно ходят по улицам в масках, терпеливо выстаивает очереди в супермаркет и выдерживает дистанцию в пару метров при встрече. В парке, расположенном на берегу соседнего озера, дела с дисциплиной обстоят похуже: ни патрулирование территории нарядами полиции с дружинниками, ни угроза штрафа в 650 у.е. народ не напугали.

Невзирая на строжайшие запреты, тут и там встречаются «безмасочные» парочки, семьи с детьми и просто праздношатающиеся индивидуумы. Без собак, что характерно.

- Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Настроения людей колеблются от подавленности до стремления абстрагироваться от ситуации. Кто-то поливает руки антисептиком до ожогов и экзем и регулярно стирает многоразовые маски, другие ведут себя как ни в чем не бывало: погружаются в домашнюю рутину, обмениваются кулинарными рецептами, смотрят сериалы. Часть народа и вовсе отрицает угрозу пандемии, ударяясь в конспирологические теории.

«Все сидят по домам, как мы можем защититься?» Быстряков о том, как власти используют карантин в Киеве © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Все отчётливее проявляется страх перед отсутствием работы и грядущим безденежьем.

Далеко не все компании перевели сотрудников на «удалёнку» — множество людей отправили в отпуск за свой счет, кого-то сократили, а работники сферы обслуживания, продавцы непродовольственных товаров, рыночные торговцы и вовсе оказались не у дел. Рынок продажи недвижимости замер, стоимость аренды снижается: арендаторы (а в столице их множество) требуют скидок, арендодатели боятся потерять доход, ставший на нынешний момент для многих единственным куском хлеба.

По распоряжению правительства возобновили работу ломбарды: похоже, их услугами придется воспользоваться многим. У людей появляются долги за коммуналку, по банковским кредитам — параллельно активизировались коллекторы.

Затягивание карантинных сроков, по мнению подавляющего большинства, приведёт к полному краху экономики, а выход из штопора может затянуться на несколько лет.

- Заметен ли рост цен?

— Цены на продукты в супермаркетах выросли. В народе ходят шутки о растущем «курсе» лимона и имбиря — по непроверенным слухам, именно эти продукты являются панацеей от коронавируса. Подорожали буквально все продуктовые позиции, товары бытовой химии. Стоимость масок и дезинфекторов тоже существенно завышена, к тому же в большинстве аптек они отсутствуют.