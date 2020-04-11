Сможет ли Киев выполнить новые требования Международного валютного фонда (МВФ), как отразится на Украине предвыборная гонка в США и как повлияют переговоры в формате ОПЕК+ на ход экономического кризиса? Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов подвел политические итоги недели с изданием Украина.ру

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - Владимир, на этой неделе были озвучены новые требования Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного кредита. Теперь МВФ хочет принятия урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков. Но на неделе Верховная Рада так и не собралась на внеочередную сессию, а к «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок. Как вы считаете, сможет ли Украина выполнить требования МВФ?

— Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский и команда активно стараются вступить и даже уже фактически вступили в союз с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко — казалось бы, еще недавно заклятым врагом — только ради того, чтобы пойти на все условия, которые диктуют МВФ и Всемирный банк.

При этом мы видим, как и [бизнесмен, бывший владелец «Приватбанка» Игорь] Коломойский старается там интриговать — покупает-перекупает каких-то депутатов, какие-то группы… Ну, кто кого перехитрит — другой вопрос. Но мы видим, что и Запад скручивает руки Зеленскому. Похоже, что тот считает и уверен, что другого выхода у него нет, поэтому будет делать все от него зависящее.

Но при этом надо понять: то, что сейчас делается с этим т.н. «антиколомойским» законом, по земле, делается очевидно с нарушением Конституции Украины и регламента. Поэтому я допускаю и срединный вариант: частично Зеленский все-таки сделает то, что от него требует МВФ, получит соответствующий кредитик, а затем путем решений Конституционного суда или каких-то других судов эти решения могут быть заблокированы. Коломойский в этом плане все-таки не одну собаку съел.

Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк - Представляет ли в таких условиях Коломойский угрозу для Зеленского?

— Коломойский всегда, всю жизнь, сколько его помню, является угрозой для действующей власти. То есть ясное дело, что и для Зеленского он является серьезной угрозой. Причем еще большей угрозой, чем он был для [четвертого президента Виктора] Януковича, для Порошенко, для [второго президента Леонида] Кучмы и т.д. Почему? Потому что у Коломойского на Зеленского и его команду столько компромата имеется, сколько никому не снилось.

- На этой неделе в США потенциальный кандидат от демократов Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Соответственно, кандидатом от Демпартии станет Джо Байден с его внушительным и скандальным украинским бэкграундом. На ваш взгляд, повлияет ли предвыборная гонка в США повлияет на Украину?

— Вы знаете, когда Байден просел и уже многие стали его списывать со счетов в начале праймериз, когда он потерпел сокрушительное поражение от Сандерса и [Пита] Буттиджича на первых голосованиях, то я очень по этому поводу переживал. Я лично тогда заявлял, что я очень не хочу, чтобы Байден сходил с дистанции.

Почему? Потому что я таком случае все эти украинские дела, которые расследует [адвокат президента США Дональда Трампа Руди] Джулиани и его команда, просто будут положены под сукно. Просто Трампу уже будет неинтересно использовать этот очевидный компромат против Байдена.

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк

- В четверг, 9 апреля, прошли переговоры по нефти формата ОПЕК+. За 10 часов стороны договорились сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки, однако для вступления сделки в силу требуется согласие Мексики. В целом участники переговоров пошли на существенные уступки. На ваш взгляд, как эти переговоры и их результат повлияют на начавшийся экономический кризис?

— Кризис по-любому уже фактически наступил, и, соответственно, его не избежать. И связано это не только с нефтью, но и с паникой, пандемией, карантином и т.д. Поэтому, конечно же, мы видим, что нефть на какое-то время скаканула в цене; конечно же, те меры, которые пытаются предпринять страны ОПЕК, Россия и даже США каким-то образом повлияют на ценообразование на нефть.

Но надо понимать, если кризис станет глобальным, если предприятия начнут закрываться (а мы видим, сколько миллионов безработных зарегистрировано только за последние три недели), то будет падать и спрос на нефть, на газ, на любое сырье по большому счету. И это такой эффект домино — он будет еще длительным.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

- Как это отразится на Украине и странах СНГ?

— Для Украины и для тех стран, которые не добывают нефть, по идее падение цены на горючее, на газ, нефть благотворно должно повлиять. Но мы ведь понимаем, что дело не только в нефти. Дело и в спросе на металл, на трубы, на все то, чем, собственно говоря, Украина и обеспечивает свой экспорт.

И в этом смысле для Украины наступают тяжелые времена. Есть, конечно, шанс, что она что-то заработает на зерне, на агропродукции, но тут тоже надо понимать, что кризис затронет и эти отрасли. Уже, собственно говоря, затронул. И в этой связи Украина уже вступила в период рецессии — заметьте, еще до того, как началась паника вокруг коронавируса.

То есть она была обречена на этот кризис и без пандемии. А пандемия его, конечно, в значительной степени усилит, утроит и в этой связи коснется массы людей на Украине и массы предприятий.