В четверг, 9 апреля, состоялись переговоры по нефти в формате ОПЕК+, по итогам которых стороны обязались сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки. Чем обернутся принятые решения, руководитель аналитического управления «Фонд национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник рассказал в интервью Украине.ру

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако для вступления сделки в силу требуется еще согласие Мексики.

- Александр, как вы в целом оцениваете прошедшие переговоры? Можно ли сказать, что стороны пошли на значительные компромиссы?

— Я оцениваю их позитивно для рынка, но рынок практически не замечает этой сделки. Во-первых, она еще не завершена — это все-таки больше декларация о намерениях, что называется, «джентльменское соглашение», вылившееся в какие-то обязательства. Там еще демарш Мексики вносит определенную коррекцию в эту сделку.

Ну а в целом весь этот формат ОПЕК+, скажем так, вторичен в условиях вирусной пандемии. Непонятно, как будет дело обстоять с экономической ситуацией и спросом на нефть в перспективе.

Поэтому мы видим и естественные процессы, которые могут привести к снижению добычи. Допустим, на американском рынке естественное снижение, потому что девать нефть уже некуда: 2 миллиона баррелей в сутки в Америке уже ушло с рынка. Ну и у американцев по законодательству нельзя вливаться в такие вот картельные истории.

- Такие процессы наблюдаются и в других странах?

Новый урок нефтяного шока. Как ОПЕК, Россия и США могут повлиять на стоимость нефти © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Опять же Россия отвечала тоже демпингом на демпинг саудовцев. Так что вы понимаете, что ситуация может еще регулироваться и по объективным причинам в отсутствии спроса. То есть сам факт возрождения ОПЕК+ больше психологическая подпитка для бирж, чтобы не допустить спекулятивных обвалов к $20-15.

Ну и мы сейчас видим, что умеренно биржа реагирует: нефть в районе выше $30 за баррель — это в общем-то в данной ситуации, скажем, довольно приемлемый чек для нефтепроизводителей. Ну а для потребителей это вообще пик благополучия.

- Будет ли расти цена на нефть, учитывая падающее потребление? Можно ли сейчас это прогнозировать?

— Спрогнозировать сложно, будет ли она расти. Я думаю, что задача сейчас — выйти хотя на бы на рубеж $40 по Brent, и это уже будет большим успехом по отношению к провалу в конце марта — начале апреля, когда нефть тестировала и $22 за баррель.

- А есть ли в текущей ситуации стороны, для которых итоговая сделка более выгодна?

Переговоры ОПЕК+. Геополитический анализ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

То есть сейчас рассуждать, кому выгодно, кому невыгодно… Сейчас в целом рынок сложный, сейчас задача — выйти из этой конъюнктурной ямы и победить коронавирус. А уже дальше можно рассуждать о потенциалах рынка энергоресурсов.

- Роль США в переговорах с такой же точки зрения можно оценить?

— Роль США опосредованная. Единственное, что я бы отметил, — это что [президент США Дональд] Трамп запустил, по сути, переговорный процесс. Он взбодрил арабов, призвав их к возобновлению диалога с Россией. Арабы, соответственно, начали спешно созывать сессию ОПЕК, призывать Россию тоже сесть за стол переговоров. Мы согласились, и вот мы видим сейчас уже ОПЕК+ в некоем расширенном формате…

Но что получится из этого в итоге? Сегодня, может, какие-то новости появятся с G20 — в этих рамках уже обсуждается эта история с лимитированием добычи. Ну и дальше тоже будут поступать детальные моменты, которые позволят уже как-то понять характеристики этой сделки.

Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк - То есть гипотетически эти договоренности по нефти могут открыть дорогу к решению других вопросов? Каких-то политических, например?

— Я считаю, что для мировой экономики рынок нефти ключевой. Ну и естественно, если есть формат, который охватывает много политических центров, то это довольно-таки позитивная история.

То есть уже нет жесткой конфронтации — борьбы со сланцами, допустим, противостояния саудовцев с Россией, таких демпинговых историй будет меньше. В этом смысле этот конструктив позитивен, конечно.