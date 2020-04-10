Даян Ярослав Монастырский, уроженец Галичины, ныне вице-президент компании Monastyrski sp. z o.o., Краков

Корейба сказал, что хорошего получила Польша от ситуации с вирусом
Корейба сказал, что хорошего получила Польша от ситуации с вирусом
© из личного архива Якуба Корейбы

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В целом жители Кракова соблюдают все возможные правила безопасности, несмотря на неумелые действия властей. Как и во всей Польше, в Кракове действует состояние квазикарантина. То есть все знают о постановлениях Кабинета министров Польши, объявленных на пресс-конференциях, но никто не знает, на каком правовом основании все эти ограничения были введены. Как следствие, зафиксированы многочисленные случаи наложения штрафов, которые люди отказываются платить.

К примеру, 7 апреля в Кракове состоялся автомобильный протест предпринимателей, полиция выписывала штрафы, но они остались неоплаченными. По мнению коллег, для таких штрафов нет правовых оснований, но теперь десятки людей ждёт вызов в суд. Насколько мне известно, подобные проблемы возникают и на общенациональном уровне.

Но в Кракове есть и приятные новости — 4 апреля мэр сообщил, что жителям разрешаются прогулки в лесах, расположенных в черте города (но парки остаются закрытыми).

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше всего боятся, чем недовольны?

— Пока жители города Кракова не испытывают особого стресса из-за пандемии, по крайней мере, до сих пор я не заметил в местном обществе каких-либо изменений, вызванных фактом распространения коронавируса.

Но социальное недовольство из-за действий или бездействия органов государственной власти понемногу растёт. Экономическая беспомощность и принцип «закон что дышло» не остаются без внимания. Люди боятся экономических последствий происходящего. Они будут неспособны им противостоять, поэтому взрыв недовольства — лишь вопрос времени.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором

— Работа практически во всех отраслях приостановлена, но реальной помощи или компенсации со стороны государства (действия которого и вызвали эту приостановку) пока нет. Волна увольнений на протяжении последней недели — лишь начало. Это очень беспокоит, особенно на фоне информации о том, как обстоят дела в других странах. Польское государство оказалось просто неподготовленным к кризису, особенно с нынешним правительством.

Я руковожу собственной ивент-компанией и хорошо знаю ситуацию в этом бизнесе. В моём случае всё происходящее очень болезненно, потому что как раз должен был начаться сезон. Контракты до конца июня включительно уже перенесены — к счастью, пока не отменены. Убытки в нашем малом семейном бизнесе уже достигли пятизначного числа — и без дополнительного финансирования ликвидность фирмы будет потеряна через месяц.

- Заметен ли рост цен?

— Постепенное повышение цен в Польше происходит уже в течение некоторого времени, особенно с конца прошлого года. Его невозможно скрыть, и оно ускорилось в последние недели. Растут затраты бизнеса, поэтому цены на товары и услуги тоже растут, и этот процесс ускоряет растущая инфляция. Но по-настоящему ощутимый рост цен ещё впереди, ведь, к примеру, в следующем месяце вырастет стоимость аренды офиса для компаний.

Ситуации, подобные нынешней, всегда приводят к социальным и политическим изменениям. Я пока не знаю, как и чем всё это закончится, но сегодняшнее правительство в Польше уже обречено. Я надеюсь, что ни премьер Польши, ни Кабинет министров, ни президент, ни известный всем «рядовой депутат Сейма» не смогут добить наш семейный бизнес до того, как нынешняя власть падёт.

Карантин глазами простых людей, Москва, Санкт-Петербург. Жесткого карантина нет, цены выросли незначительно
Карантин глазами простых людей, Москва, Санкт-Петербург. Жесткого карантина нет, цены выросли незначительно
© РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк