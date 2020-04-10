Владелец малого бизнеса рассказал изданию Украина.ру о текущей ситуации в Кракове, где карантин изменил привычный ход жизни

Даян Ярослав Монастырский, уроженец Галичины, ныне вице-президент компании Monastyrski sp. z o.o., Краков Корейба сказал, что хорошего получила Польша от ситуации с вирусом © из личного архива Якуба Корейбы

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В целом жители Кракова соблюдают все возможные правила безопасности, несмотря на неумелые действия властей. Как и во всей Польше, в Кракове действует состояние квазикарантина. То есть все знают о постановлениях Кабинета министров Польши, объявленных на пресс-конференциях, но никто не знает, на каком правовом основании все эти ограничения были введены. Как следствие, зафиксированы многочисленные случаи наложения штрафов, которые люди отказываются платить.

К примеру, 7 апреля в Кракове состоялся автомобильный протест предпринимателей, полиция выписывала штрафы, но они остались неоплаченными. По мнению коллег, для таких штрафов нет правовых оснований, но теперь десятки людей ждёт вызов в суд. Насколько мне известно, подобные проблемы возникают и на общенациональном уровне.

Но в Кракове есть и приятные новости — 4 апреля мэр сообщил, что жителям разрешаются прогулки в лесах, расположенных в черте города (но парки остаются закрытыми).

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше всего боятся, чем недовольны?

— Пока жители города Кракова не испытывают особого стресса из-за пандемии, по крайней мере, до сих пор я не заметил в местном обществе каких-либо изменений, вызванных фактом распространения коронавируса.

Но социальное недовольство из-за действий или бездействия органов государственной власти понемногу растёт. Экономическая беспомощность и принцип «закон что дышло» не остаются без внимания. Люди боятся экономических последствий происходящего. Они будут неспособны им противостоять, поэтому взрыв недовольства — лишь вопрос времени.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой? Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли © предоставлено автором

— Работа практически во всех отраслях приостановлена, но реальной помощи или компенсации со стороны государства (действия которого и вызвали эту приостановку) пока нет. Волна увольнений на протяжении последней недели — лишь начало. Это очень беспокоит, особенно на фоне информации о том, как обстоят дела в других странах. Польское государство оказалось просто неподготовленным к кризису, особенно с нынешним правительством.

Я руковожу собственной ивент-компанией и хорошо знаю ситуацию в этом бизнесе. В моём случае всё происходящее очень болезненно, потому что как раз должен был начаться сезон. Контракты до конца июня включительно уже перенесены — к счастью, пока не отменены. Убытки в нашем малом семейном бизнесе уже достигли пятизначного числа — и без дополнительного финансирования ликвидность фирмы будет потеряна через месяц.

- Заметен ли рост цен?

— Постепенное повышение цен в Польше происходит уже в течение некоторого времени, особенно с конца прошлого года. Его невозможно скрыть, и оно ускорилось в последние недели. Растут затраты бизнеса, поэтому цены на товары и услуги тоже растут, и этот процесс ускоряет растущая инфляция. Но по-настоящему ощутимый рост цен ещё впереди, ведь, к примеру, в следующем месяце вырастет стоимость аренды офиса для компаний.