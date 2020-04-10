Во время пандемии коронавируса COVID-19 мы продолжаем расспрашивать людей из разных городов и стран о том, как у них проходит карантин, с какими трудностями они сталкиваются, есть ли рост цен на товары и продукты

Александр Мединский, политэмигрант, вилеоблогер, Хельсинки

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Если сравнивать карантинные ограничения с принятыми в других странах, то они у нас сравнительно умеренные. В Хельсинки закрыты школы (школьные обеды, насколько мне известно, доставляют детям домой бесплатно), библиотеки, бассейны (частные спортзалы работают), закрыли общепит (работает только на вынос), парикмахерские и салоны красоты работают по усмотрению владельцев (50/50 где-то, просто клиентов мало). Аптеки, продуктовые и другие магазины работают, работает вся сфера критичных услуг (коммунальные службы, транспорт и тому подобное).

Столичную область Уусимаа полностью закрыли (у нас более половины всех диагностированных случаев COVID-19), перекрыты внешние границы, кроме сообщения (паромы и самолёты раз в день) с Эстонией (но ближайшее время правительство не рекомендовало продавать пассажирские билеты), естественно, с соблюдением двухнедельного карантина по прибытии. Грузовые поставки работают бесперебойно. Людей на улицах меньше процентов на 30%.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Эмоциональная атмосфера в целом спокойная, в самом начале, когда был объявлен карантин, по Финляндии прокатилась волна легкой паники, была выкуплена дешевая туалетная бумага, дешевые крупы, консервы, мясо. Но ритейлеры среагировали мгновенно, и полки были наполнены быстро. В целом сейчас настроение относительно спокойное.

Согласно опросам общественного мнения, финны по большей части поддерживают меры, принимаемые правительством. Самое трудное — это пережить ограничения, связанные с закрытием столичной области, ведь многие финны встречаются за столом всей семьей два раза в год: на Рождество и на Пасху.

С другой стороны, многие вынуждены работать и учиться дома, и не всем легко подстраиваться под такие условия жизни. Естественно, происходят домашние конфликты, но есть и те, кому это по душе.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Точные данные пока не известны, но ожидается, что безработица затронет широкие массы населения. Но правительство выделяет серьёзные ассигнования на поддержку занятости, бизнеса и стимулирования банков для кредитования как населения, так и предприятий на льготных условиях.

О конкретных данных говорить пока рано, но уже сейчас немало людей обращаются в социальные службы за помощью. Кризис обещает быть самым серьезным с 90-го года. В целом руководство страны принимает все меры, чтобы сократить количество банкротств и сохранить рабочие места.

- Заметен ли рост цен?

— Роста цен нет, кроме двух важных моментов: антисептики для рук выросли в цене практически в два раза, а самые простые медицинские маски, если вы их найдёте, могут стоить на порядок дороже своей обычной цены.

Впрочем, ВОЗ и правительство страны не рекомендует обычным гражданам использовать маски, вместо этого они предназначаются для медицинского персонала, и в случае необходимости в больнице вам ее выдадут без всяких проблем. Например, мне маски выдавали после того, как я предупреждал, что болен.