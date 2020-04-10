Работа есть только в госслужбах. Те, кто работал по договору, сидят и проедают свои запасы. Новой работы, безусловно, ни у кого нет. Предприниматель из Полтавы Ирина Горянинова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Полтаве в связи с коронавирусом

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?



— Абсолютно не жёсткий. По моим наблюдениям, процентов 20 ходят без масок и ни о чем не думают. Жизнь в городе немного приостановилась, машин меньше, людей меньше. Тем не менее, народ ходит свободно. Кто-то с собаками, кто-то просто гуляет.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Украинцы, наверное, ничего уже не боятся. У всех мысли о том: лишь бы денег хватило на продукты. В принципе все спокойны. Но разговоры по этому поводу ведутся. В среде моих знакомых только одна барышня сходит с ума по вопросу «предохранения». В целом народ живет так, как и жил.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Работа есть только в госслужбах. Кто работал по договору, сидят и проедают свои запасы. Новой работы, безусловно, ни у кого нет.

- Заметен ли рост цен?

— В начале карантина цены взлетели в три раза, наверное. Через пару недель их чуть опустили. Для сравнения: картошка стоила 11 гривен, сейчас 17 гривен. Мясо, по-моему, стоит на месте.

Продукты есть в супермаркетах. Очередей нет. Но дистанцию в очереди пока не научились полтавчане держать.