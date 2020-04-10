Карантинные меры, предпринимаемые на Украине в связи с эпидемией коронавируса, могут в дальнейшем повлечь за собой более серьёзные последствия, чем сама эпидемия, и людей это очень беспокоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал журналист и общественный деятель Сергей Форест

- Сергей, расскажите, как живёт Житомир сейчас, в условиях эпидемии и карантина? Журналист Форест из Житомира: Украинская власть занята обогащением, а народ — выживанием © Facebook, Сергей Форест

— Рынок закрыт, многие магазины тоже не работают. Крупные маркеты продолжают работу. В Центральном универмаге работает первый этаж, где продают сантехнику, моющие средства и т.д.

- А малый бизнес как себя чувствует, все эти кафе и ресторанчики?

— Кафе, ресторанчики — всё закрыто. Сотрудники в отпусках. Я не знаю, в оплачиваемых или нет, не могу этого сказать, но что всё закрыто — это точно.

- Сейчас нельзя появляться на улице без маски, но есть ли эти маски в продаже?

— Я вижу, что все ходят в масках, по крайней мере большинство, почти все. Есть ли маски в аптеках? В последнее время я не спрашивал. Сам я себе сшил марлевую маску, не покупал. Раньше у меня было несколько одноразовых масок, но они на то и одноразовые — походил день, они и закончились.

- Как люди относятся к карантинным мерам?

— Со смешанными чувствами. Конечно, все понимают, что определённые ограничения в период эпидемии необходимы. Но вот, например, рынки закрыты, магазины закрыты, а ломбарды работают. Чтобы, значит, человек, которому нечего уже есть, мог отнести туда нажитое за годы труда. Может, это и выход. Но я себя спрашиваю: в ломбардах разве нет коронавируса? Получается, что нет, раз ломбардам разрешено работать. А вот на базарах, на открытом воздухе, получается, коронавирус непременно есть. Что-то тут с логикой! Вместо того, чтобы организовать безопасное посещение людьми рынков, поставить там охрану, как это делают в маркетах, и запускать людей небольшими группами, поставить там антисептики, выдавать посетителям маски… Вместо этого рынки просто закрыли. А это привело к тому, что взвинтились цены на продукты питания. Карантин глазами простых людей, Киев. Цены растут, а правительство и Антимонопольный комитет — циничные дармоеды © REUTERS, Gleb Garanich

- Можно ли было этого избежать в сложившейся ситуации?

— Можно было бы хотя бы попытаться, если бы государство вело продуманную политику. Но вместо этого — одни запреты. Я обо всех этих странностях написал у себя на странице в соцсети. Хотя некоторые странности, конечно, имеют объяснения. Те же ломбарды, они кому-то ведь принадлежат, по некоторым версиям, ими владеют некоторые люди во власти. Тут понятно. Но вот кто объяснит, почему в России тем, кто работает официально, дали оплачиваемый отпуск, в Грузии коммунальные услуги сделали бесплатными на время эпидемии, а на Украине таких мер нет? Копатько: Украинскому обществу придется выбирать между распадом страны и диктатурой © РИА Новости, Нина Зотина

А некоторые странности объяснить вообще трудно. Например, для меня очень странно, что людям запретили в парках гулять. Пусть бы гуляли, соблюдая дистанцию. Прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет. Или прогулки сочли слишком опасными? Но так получается, что в ломбард пойти можно, а в парк нельзя.

Странно, что даже не попытались обеспечить людей масками. Я так понимаю, что запасы масок куда-то улетучились, их нет. Ну ладно, почему тогда не наладить их массовый пошив? Есть швейные производства, почему им не дали заказы? Они бы за это время всех обеспечили. Но такого заказа, похоже, не было. Люди сами себя обеспечивают как могут.

- С какими ещё проблемами приходится людям сталкиваться?

— Многие старые проблемы обострились во время эпидемии. У нас в Житомире, например, много одиноких. Я говорил с директором социального центра, так получается, в городе около 700 лежачих больных, которым нужна помощь. А в общей сложности около пяти тысяч стариков, больных, за которыми нужен уход. Это только те, кого учли. А в этом центре работают полторы сотни человек, они могут лишь раз в несколько дней к нуждающимся в уходе и помощи зайти.

- А где же все эти активисты и волонтёры, которых, мы знаем, много в Житомире?

— Максимально, что они могут — пропиариться, пару масок раздадут. И то слава Богу, конечно, но это не помощь, а пиар. Для того, чтобы реально изменить ситуацию с масками, надо их десятками или сотнями тысяч раздавать, и всё время раздавать, маски же — одноразовые.

А пока народ в недоумении, и не только по поводу масок. Недавно предприниматели с рынка собирались возле мэрии, возмущались тем, что им аренду не снизили. Торговать нельзя, а за аренду платить надо. Пытались достучаться до власти.

- Получается, люди больше боятся экономических последствий карантина, чем самой эпидемии?

— Не только экономических. За этот период может больше людей умереть не от коронавируса, а от других заболеваний. Потому что «скорая» не приедет, потому что в больнице места заняты… Люди ведь болеют разными болезнями. И вот ещё тоже что странно: на Украине давно эпидемия туберкулёза, с 1995 года, и с тех пор никто её не отменял. Каждый год в стране от этой болезни умирают четыре тысячи человек. Регистрируют всё новые случаи заражений. Но никаких особых ограничений правительство по этому поводу не вводит. Более того, теперь в рамках медицинской реформы закрывает тубдиспансеры. Вероятность заразиться для всех только увеличивается, это же всем понятно.

Получается такой парадокс, что власть говорит: мы заботимся о вас, о вашем здоровье, поэтому всё закрываем, вводим карантин, вводим режим ЧС. А с другой стороны, та же власть закрывает и тубдиспансеры. Разве это не странно?

Что до экономических последствий, то, думаю, правильно сказал (президент Белоруссии. — Ред.) Лукашенко, который на предложение ввести карантин по-простому спросил: жрать что будем? И карантина там нет.

- Но это сейчас, как будет ситуация развиваться, пока сложно сказать…

— Если количество больных возрастёт, я уверен, что Белоруссия сможет быстро отреагировать и принять необходимые меры. Как, например, отреагировал коммунистический Китай, где справились с эпидемией. Как реагируют хорошо организованные государства, которые являются социальными не только на бумаге.

Для чего вообще существует государство? Для того, чтобы в таких ситуациях граждане не оставались один на один со своими проблемами. У нас же, грубо говоря, просто закрыли всех, а как вы, ребята, будете выживать, что будете кушать — это никого во власти не волнует. Собрались депутаты Рады ночью и… решили продать землю. А о помощи людям — ничего толком не решили.

Если бы ввели в стране режим чрезвычайного положения, то мы бы, по крайней мере, точно знали, что должны делать граждане и что должно делать для граждан государство. Но ввели не режим ЧП, а режим ЧС — чрезвычайной ситуации. Этим государство тоже ограничило граждан в некоторых правах. Массовые протесты невозможны, это для власти очень удобно… Возможно, в условиях распространения коронавирусной инфекции это и оправданная мера, но пока не видно, чтобы государство взяло на себя дополнительные обязательства перед гражданами. Себя власть имущие и в условиях эпидемии не забывают, не урезают себе зарплаты и премии. При этом простые люди всем что-то должны. Возникают абсурдные ситуации, когда два десятка полицейских ловят бегуна в парке, который просто решил пробежаться.

У нас утверждён штраф за нарушение карантинных мер в размере 17 тысяч гривен, и эта сумма никак не вяжется с размером средней зарплаты или пенсии. Смешно, но, например, за самовольную вырубку деревьев, штраф гораздо меньше, чем если вы выйдете с детьми в парк. Семнадцать тысяч гривен за воздух, что называется. Получается, что в Украине — пандемия страха. Какой-то массовый психоз. И люди боятся не только вируса, но и огромных штрафов, которые непонятно как можно выплатить. Боятся потерять работу, боятся, что завтра элементарно нечего будет есть.