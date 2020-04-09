Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в интервью изданию Украина.ру, какой результат переговоров по нефти между Россией, США и Саудовской Аравии устроит мировую экономику

Цены на нефть выросли накануне встречи ОПЕК+ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк - Александр, насколько эти переговоры действительно важны для мировой экономики? Можем ли мы рассчитывать на какой-то конструктив?

— Эта встреча очень важна, чем быстрее они найдут общий язык, тем лучше. Понятное дело, что в Украине есть люди, которые ужасно хотят, чтобы Россия развалилась, и когда цена на нефть падает, то они радуются.

Но цена на нефть, это общая проблема, которая затрагивает и Россию, и Украину, и другие страны. Чем быстрее договорятся, тем быстрее наступит стабилизация в мировой экономике, и она начнёт оживать.

Вот эта лихорадка с ценой на нефть бьет по всем странам, в том числе Украине: цена на металл упала, ситуация с химической промышленностью (никто в этом бардаке ничего не может понять). Поэтому для Украины важно понять, какая цена на нефть будет в этом году.

Для этого и нужна договоренность. Без этой договоренности цену будет постоянно лихорадить: то она будет подниматься, то обваливаться, и это бьет рикошетом по всем. Я понимаю, что переговоры сложные, что к ценам на нефть добавилась политика, но надо найти общий язык.

- Кто от низких цен на нефть страдает больше всего, а кто приобретает наибольшую выгоду?

— Страдают все. Если судить по статистике, то больше всех страдают страны, которые добывают нефть, те же саудиты, Казахстан, Азербайджан, Россия. Но это рикошетом затрагивает те страны, которые нефть потребляют.

Потому что если взять цены на металл, машиностроение или химическую промышленность, то вся эта цепочка валится. Тот же Китай вроде как потребляет нефть, но из-за этого бардака у него будет недостаточно высокий рост ВВП, иначе кому он свою продукцию машиностроения продаст. Так что здесь все потеряли. Кто больше, кто меньше — это уже особого значения не имеет.

- Какой результат переговоров больше всего устроит Украину?

— Украину устроит любое решение, лишь бы прекратилась эта лихорадка. Для Украины нужно понимать, какая будет цена в 2020 году, 35 долларов или какая-то еще. Тогда уже можно будет что-то планировать, прогнозировать, какие-то корреляции делать. Иначе никак.

- Если стороны не договорятся, то насколько критичной для России будет цена в 25 долларов за баррель?

— А она может и не быть 25. Сегодня 25, завтра — 35, и наоборот. Эта лихорадка просто убивает. Невозможно ничего планировать. Качели с ценами на нефть не дают работать всей мировой экономике.

Возьмем Украину. Почему цены на металл падают? Потому что много металла потребляют те же нефтедобывающие страны. И они не могут сказать, какая же цена на нефть будет. По этой причине все останавливается. Пусть цены стабилизируются, и тогда уже мы будем знать, надо нам металл, не надо нам металл.

Если для России принципиальна цена в 35-40, то нас устроит и 30. Нам главное, чтобы эта цена не прыгала, чтоб она зафиксировалась и оставалась стабильной хотя бы в течение года. Тогда можно будет понять, что делать дальше.