Екатерина Полякова работает в Лодзи в отделении компании DHL, специализирующейся на международных перевозках. Разрешение на трудоустройство действует у нее до 30 ноября, поэтому Екатерина не захотела возвращаться в Одессу после объявления о закрытии украинских границ.

Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором
Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором
Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором
Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором
Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли
© предоставлено автором

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Все спокойно, люди соблюдают карантин, напряженности в Лодзи не чувствуется. Не все ходят в перчатках, в магазинах есть антисептики. На улицах полицейские патрули следят за соблюдением социальной дистанции. Наших украинцев недавно оштрафовали за то, что не соблюдали дистанцию на улице, штраф за это сейчас 500 злотых ($120). Оштрафованные работали на моем предприятии, им удалось «договориться» с полицией за 300 злотых ($71).

Все парки изолированы и перетянуты лентой, возле парков дежурит полиция, смотрит, чтобы в них никто не заходил. За город мы не ездим, потому что каждый день работаем, я сижу все время дома. Выбираюсь только раз в неделю в магазин. Транспорт ходит, как обычно, в маршрутках ездит до 5 человек. В автобусах постоянно проигрываются звуковые предупреждения о запрете прикасаться руками без перчаток к поручням и соблюдать дистанцию между пассажирами. Поляков не обязывали носить медицинские маски, но я передвигаюсь по городу, обернув лицо шарфом, у меня просто нет времени найти маску.

В городе везде развешаны предупреждения о риске заразиться коронавирусом. На улицах мало народа, в основном поляки ходят без масок. Рестораны, кафе, бары салоны красоты и фитнес-клубы закрыты. Работают только аптеки, продуктовые магазины и заправки. Крупные сетевые магазины по продаже бытовой техники продолжают работать, например, у нас есть сеть магазинов «Медиаэксперт», торгуют бытовой электроникой, так вот он открыт. Регулярное автобусное сообщение между городами не работает. На той неделе, когда в Украине уже ввели карантин, от нас на Украину уехали люди, и им пришлось нанимать перевозчиков из Украины. В продуктовых магазинах требуют держать дистанцию в очереди, там даже нарисовали ограничители на полу. У нас на работе есть такие же.

Информацию об умерших от коронавируса найти невозможно, нас напугало начальство, что многие заболели и в Лодзи есть погибшие, но цифру не назвали.

Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство
Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство
© Украина.ру

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся, чем недовольны?

— Напряжения не чувствуется, атмосфера дружеская. Большинство поляков недовольны ограничениями, дистанцией в 2 метра. Поляки, с которыми я работаю, возмущаются и дистанцию не соблюдают. На работе маски тоже носить необязательно, но пара человек носит. В начале рабочего дня у нас проверяют температуру. Сейчас к нам прибыли новые ребята из Эфиопии, 40 человек, их сразу допустили к работе без соблюдения карантина, многих работников это возмущает, и они относятся к новичкам брезгливо.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой в городе?

— Проблем с работой у нас нет, зарплаты выплачивают вовремя. Безработицы и увольнений тоже нет. Все, кто остался без работы из-за карантина, уже вернулись на Украину, в основном это официанты, посудомойки, уборщицы. На нашем предприятии поляки получают за 8 часов работы столько же, сколько мы получаем за 12, поэтому нас и взяли. Начальство выдало антисептик, чтобы мы разбавляли его водой и дезинфицировали свои дома. Все на работе было сделано так, чтобы не ходили по аптекам в поисках антисептиков. Во время карантина у нас каждый день бесплатные горячие обеды.

- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?

— Цены остались прежними, разве что имбирь чуть-чуть подорожал. Ажиотажа в аптеках нет, все как было на полках, так и стоит, есть очень много акций. На Украине повышают цены, но в Польше нет.

 