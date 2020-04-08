Карантин глазами простых людей, Лодзь, Польша. В отличие от Украины цены не выросли

В польском Лодзи живет большая украинская диаспора, которая активно борется с коронавирусом. О том, как в условиях всеобщего карантина живет этот, третий по величине город в Польше, изданию Украина.ру рассказала проживающая там одесситка Екатериной Поляковой

Екатерина Полякова работает в Лодзи в отделении компании DHL, специализирующейся на международных перевозках. Разрешение на трудоустройство действует у нее до 30 ноября, поэтому Екатерина не захотела возвращаться в Одессу после объявления о закрытии украинских границ.

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Все спокойно, люди соблюдают карантин, напряженности в Лодзи не чувствуется. Не все ходят в перчатках, в магазинах есть антисептики. На улицах полицейские патрули следят за соблюдением социальной дистанции. Наших украинцев недавно оштрафовали за то, что не соблюдали дистанцию на улице, штраф за это сейчас 500 злотых ($120). Оштрафованные работали на моем предприятии, им удалось «договориться» с полицией за 300 злотых ($71).

Все парки изолированы и перетянуты лентой, возле парков дежурит полиция, смотрит, чтобы в них никто не заходил. За город мы не ездим, потому что каждый день работаем, я сижу все время дома. Выбираюсь только раз в неделю в магазин. Транспорт ходит, как обычно, в маршрутках ездит до 5 человек. В автобусах постоянно проигрываются звуковые предупреждения о запрете прикасаться руками без перчаток к поручням и соблюдать дистанцию между пассажирами. Поляков не обязывали носить медицинские маски, но я передвигаюсь по городу, обернув лицо шарфом, у меня просто нет времени найти маску.

В городе везде развешаны предупреждения о риске заразиться коронавирусом. На улицах мало народа, в основном поляки ходят без масок. Рестораны, кафе, бары салоны красоты и фитнес-клубы закрыты. Работают только аптеки, продуктовые магазины и заправки. Крупные сетевые магазины по продаже бытовой техники продолжают работать, например, у нас есть сеть магазинов «Медиаэксперт», торгуют бытовой электроникой, так вот он открыт. Регулярное автобусное сообщение между городами не работает. На той неделе, когда в Украине уже ввели карантин, от нас на Украину уехали люди, и им пришлось нанимать перевозчиков из Украины. В продуктовых магазинах требуют держать дистанцию в очереди, там даже нарисовали ограничители на полу. У нас на работе есть такие же.

Информацию об умерших от коронавируса найти невозможно, нас напугало начальство, что многие заболели и в Лодзи есть погибшие, но цифру не назвали. Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство © Украина.ру

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся, чем недовольны?

— Напряжения не чувствуется, атмосфера дружеская. Большинство поляков недовольны ограничениями, дистанцией в 2 метра. Поляки, с которыми я работаю, возмущаются и дистанцию не соблюдают. На работе маски тоже носить необязательно, но пара человек носит. В начале рабочего дня у нас проверяют температуру. Сейчас к нам прибыли новые ребята из Эфиопии, 40 человек, их сразу допустили к работе без соблюдения карантина, многих работников это возмущает, и они относятся к новичкам брезгливо.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой в городе?

— Проблем с работой у нас нет, зарплаты выплачивают вовремя. Безработицы и увольнений тоже нет. Все, кто остался без работы из-за карантина, уже вернулись на Украину, в основном это официанты, посудомойки, уборщицы. На нашем предприятии поляки получают за 8 часов работы столько же, сколько мы получаем за 12, поэтому нас и взяли. Начальство выдало антисептик, чтобы мы разбавляли его водой и дезинфицировали свои дома. Все на работе было сделано так, чтобы не ходили по аптекам в поисках антисептиков. Во время карантина у нас каждый день бесплатные горячие обеды.

- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?

— Цены остались прежними, разве что имбирь чуть-чуть подорожал. Ажиотажа в аптеках нет, все как было на полках, так и стоит, есть очень много акций. На Украине повышают цены, но в Польше нет.