Может показаться, что столица Украины, в том числе и коммерческая, легче переживет остановку экономики из-за введения карантина, который вроде как должен пресечь распространение пандемии COVID-19. Но это вовсе не так

Как обычно, мы задали четыре вопроса:

1. Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

2. Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3. Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4. Заметен ли рост цен?

Столичных жителей жутко раздражает ситуация с работой (почти 500 тысяч человек из 3,7 млн проживающих в Киеве отправились в отпуск за свой счет) и введение все новых ограничений по перемещению в городе.

Роман, финансовый эксперт, Киев

— Мне кажется, режим не жесткий, но тема коронавируса уже надоела. Я вижу, что люди больше боятся отсутствия возможностей для работы во время карантина, — как это сделали в других странах, выдавая пособие — и ограничения своих прав на свободное передвижение здоровых, а не больных.

Про средства защиты я вообще молчу, без них никуда не пускают. Но их нигде нет (в аптеках — точно нет), а если есть — продают втридорога. А где же государственная поддержка? В других странах, если вводят карантин с таким примерно мерами, там обязывают раздавать маски в магазинах БЕСПЛАТНО и этим же магазинам возмещают затраты.

Снова же, не дают людям (ЧП, ФЛП, ООО) зарабатывать, а зарабатывают мегамаркеты, «Эпицентры» (сеть больших магазинов стройматериалов. — Ред.), ломбарды, которые и так получают сверхприбыли. Ломбарды — так вообще, чтоб люди последнее сдавали, когда нет работы. Антимонопольный комитет не работает, и нет регулирования обычных рыночных цен, спекулянты «наваривают», как всегда. У нас жесткий карантин чаще всего поддерживает тот, кто остался без работы – казахский эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Андрей, менеджер по продажам, Киев

— Режим карантина в столице не столько жесткий, сколько абсурдный. Полицейские докапываются к людям и штрафуют их на 17 000 гривен (около 50 тысяч рублей), пренебрегая их гражданскими и конституционными правами. В парке Победы оштрафовали девушку с ребенком в коляске. В Гидропарке спортсменов гоняют. Штраф на 17 000 гривен впаяли тем, кто перечил и пытался противостоять.

Но разве эти оштрафованные — больные, инфицированные или создают проблемы в общественных местах? Парк и спортивная площадка — свежий воздух, какие проблемы, какие штрафы? Чиновники в правительстве — бессердечные подонки, которые, получив лычку или звезду, живя на наши деньги, почувствовали себя властителями чужих жизней.

Чего люди больше боятся и чем недовольны в это время? Лично я боюсь за свою семью, за здоровье жены и ребёнка. Ведь когда остается мало денег, то приходится выбирать, что лучше купить: ребенку сок или буханку хлеба, одно филе куриное или 10 яиц, а про сладкое вообще молчу. И так каждый день, никаких отступлений в сторону. Денег практически уже нет, а что дальше?

Еще хуже тем семьям, которые арендуют жилплощадь и у которых родился маленький ребенок. А ситуация сейчас такая, что глава такой семьи, скорее всего, в данный момент сидит без работы — уволили в период карантина. А людям некуда и не на что съехать, так как родителей нет. Социальная помощь для них — 860 гривен (2400 рублей). Это — ничто. А скоро их выгонят из квартиры. И парень даже не может устроиться в АТБ (крупная сеть супермаркетов. — Ред.) — нет мест. И что делать?

Я работаю удаленно, продаю сантехнику в интернет-магазине. Количество покупателей все меньше и меньше, их поток упал на 60-70%. От этих продаж зависит моя зарплата. А помимо всего, у нашей семьи — как и у каждой молодой семьи — есть кредиты, которые нужно каждый месяц гасить. И выходит, что сейчас нечем их покрывать. Карантин признан форс-мажором, но банкам ты этого не докажешь.

Заметен ли рост цен? Конечно! Антимонопольный комитет — бесхребетные дармоеды. Правительство, которым управляют за пределами Украины, не имеет ни стыда ни совести — просто твари. У людей заканчиваются или вовсе нет денег, пенсии 2000-5000 гривен (5500-13900 рублей), социальные выплаты матерям-одиночкам до 5000 гривен (14 тысяч рублей). Что это?

Если зайти в супермаркеты и аптеки за продуктами, кормом и наполнителем для кота или собаки, для ребенка купить памперсы, кремы, питание. Это выйдет где-то 2800-3500 гривен (7800-9700 рублей). Еды хватит на 4-7 дней. Потом нужно дополнительно идти за продуктами (будем считать, что лекарств и памперсов, а также корма животным хватает). Каждый поход — 150-300 гривен. В итоге, это еще 4000—6000 гривен сверху. Квартплата за однушку в среднем — 2000 гривен.

А теперь добавляем к этому все то, что выросло в цене: лук — в 3 раза, чеснок — в 2 раза, гречка — на 11 грн, масло растительное — на 5 грн, молоко — на 7 грн, сметана — на 3 грн, картошка — в 2-3 раза, туалетная бумага — в 2-3 раза, сладости детские (за упаковку) — на 20%, соки детские — 20-25%, корм коту — на 20%, наполнитель — на 20%, бытовая химия/мыло — на 10-20%.

И это я еще взял только самые дешевые бренды для примера (собственные марки, в основном).

Павел, журналист, финансовый эксперт, Киев Карантин глазами простых людей, Харьков. Карантин — без фанатизма, а цены заоблачные © REUTERS, Gleb Garanich

— Карантин вводили поэтапно. Сначала закрыли рестораны и крупные ТРЦ, потом — спортклубы и продовольственные рынки. Чуть позже остановили весь городской транспорт, в том числе и метро. Теперь ввели ограничения на перемещение по городу.

Главное условие — только в маске, даже на улице. Плюс, нельзя просто пройтись и подышать свежим воздухом, скажем, в парке. В том числе и с ребенком. Даже не контактируя при этом с окружающими. Есть риск, что остановит полиция и оштрафует.

Проще тем, у кого есть собаки: их разрешают выгуливать в парках, скверах. Речь о том, чтобы заниматься спортом на открытом воздухе, тоже не идет. Лично для меня это большая проблема, так как я соблюдаю режим и регулярно тренируюсь. Для себя нашел выход: ходить в лес рядом с домом и заниматься там. Хотя не исключаю, что какие-то особо предприимчивые стражи порядка узреют и в этом нарушение.

Никто не понимает, сколько продлится карантин. Уже есть разговоры о том, чтобы продлить его до 15 мая. При этом власти совершенно не думают о том, что делать малому и среднему бизнесу, у которого нет «запаса прочности», и где людям вообще брать деньги и на что жить. По разным оценкам, у многих сбережения закончатся к середине апреля, и это повлечет проблемы. Рост преступности, социальное напряжение, вплоть до мародерства и народных волнений.

Ведь людей массово отправили в отпуска за свой счет. Кого-то вообще уволили для того, чтобы не платить зарплату, но с обещанием восстановить на рабочем месте после карантина. По сути, экономика в стране остановилась.

И продукты питания действительно дорожают. Молочка, мясо, крупы. Сложно сказать насколько, но в зависимости от товара — на 5-20%. Что-то подорожало еще сильнее. Гречка, например, на 40%.