Британию в этом году ждет очень болезненное падение ВВП в размере до 7%. В течение первых двух недель карантина миллион человек обратились к правительству с просьбой выплатить им пособия по безработице, и это только начало. Заводы и магазины закрываются, а люди массово теряют работу. Томаш Мацейчук рассказал Украина.ру о ситуации в Британии

- Томаш, какова на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Британии, Уэльсе, где вы сейчас живете, в частности? Сколько больных? Сколько умерло? Что говорят власти, пошла эпидемия на спад или ее пик еще не пройден?

— С момента, когда последний раз общались с Украина.ру, ситуация значительно ухудшилась. По официальным данным, в Британии уже почти 60 тыс. зараженных, почти 7 тыс. человек умерли от вируса, а власти предупреждают, что пик все еще не пройден.

В моем городе Ньюпорте 1200 зараженных, но все понимают, что эти цифры не отражают реальное положение дел. Честно говоря, люди начали бояться. Сначала не верили в то, что вирус настолько опасен, думали, его здесь вообще не будет, а сейчас… Сейчас люди стараются держаться от других подальше.

- Как на сегодняшний момент ситуация с коронавирусом отразилась на британской политике? Что с премьером Борисом Джонсоном? Что пишет британская пресса по этому поводу?

— Британские СМИ сообщают, что состояние здоровья премьер-министра Джонсона ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии, а его место у власти временно занял министр иностранных дел Доминик Рааб. Что касается британской политики — коронавирус буквально заморозил ее. Вся жизнь в стране остановилась.

- А что сейчас происходит с британской экономикой? Насколько серьезно ее падение? Есть ли недовольные этим граждане? Появилась ли безработица?

— Британию в этом году ждет очень болезненное падение ВВП в размере до 7%. В течение первых двух недель карантина миллион человек обратились к правительству с просьбой выплатить им пособия по безработице, а это только начало. Заводы и магазины закрываются, а люди массово теряют работу.

Ситуация здесь очень тяжелая. Не совру, если скажу, что это самый болезненный кризис в Британии за последние 100 лет.

- Много ли украинцев и русских уехали из Британии? Что происходит с теми, кто остался?

— Мигранты начали уезжать из Британии уже в 2016 году после референдума, в котором британцы приняли решение выйти из Евросоюза. В последнее время поток уезжающих домой поляков, чехов, словаков и даже румын стал массовым.

Что касается украинцев — здесь они в основном работают либо нелегально, либо с венгерскими или словацкими паспортами. Их очень мало, но я их все равно встречал в своем окружении.

Русские — им, кажется, все равно, что там в экономике и политике. Они здесь живут, отправляют своих детей в местные школы, становятся новыми британцами.

Спрашивал у знакомых русских, собираются ли они возвращаться в Россию из-за вируса. Все ответили, что никуда не уедут.

Так а кто вернется в Россию? Думаю, это в основном люди, у которых здесь нет страховки, нет легальной работы, всякого рода туристы, артисты, "танцовщицы", которых в Лондоне было очень много.