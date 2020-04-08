В основном проблемой коронавируса обеспокоены и соблюдают необходимые нормы молодые люди, которые больше читают СМИ и анализируют происходящее в России и мире. О ситуации в республике изданию Украина.ру рассказал главред "Луганского независимого ресурса" Артем Бузила, бывший политзаключенный из Одессы, живущий 4 года в Луганске

- Артем, насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин в Луганске нельзя назвать жестким, как, впрочем, и мягким. Тут всё зависит от того, с чем сравнивать: если с Российской Федерацией или Европой, то карантинный режим гораздо менее жесткий. Открыт свободный въезд и выезд из города Луганска, гражданам рекомендуют носить маски, но необязательно. В городах не работают магазины, за исключением продуктовых, аптек и банков. Заведения для проведения досуга, например, рестораны, не работают.

Передвижение граждан никоим образом не ограничено. Почти без ограничений работает транспортное сообщение в Луганске.

Учебные заведения не работают, однако преподавательский состав продолжает ходить на работу и находиться в учреждениях.

По сравнению с тем, что было несколько недель назад, когда никаких карантинных мер в Луганске не было введено, положение сильно отличается.

Иная ситуация в Красном Луче и Антраците — это одни из самых крупных городов Луганской Народной Республики. Там введены очень жесткие карантинные меры, сравнимые с теми, что в Москве.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— В городе эмоциональная атмосфера практически спокойная, потому что подавляющее большинство жителей ЛНР, особенно старшего возраста, абсолютно не верят в коронавирус и игнорируют любые нормы и предписания, считают всё это выдумкой, и переубедить их невозможно.

В основном проблемой коронавируса обеспокоены и соблюдают необходимые нормы молодые люди, которые больше осведомлены: больше читают средства массовой информации и анализируют происходящее в России, ближнем зарубежье и мире. Они относятся ответственно к динамичному распространению коронавирусной инфекции.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Заработные платы в государственных учреждениях, насколько мне известно, везде были сохранены в полном объёме. Никакой информации о каком-либо сокращении не имеется.

Бизнес сам волен решать, сохранять ли сотрудников с заработной платой, или же отправлять их в бессрочный отпуск. Если говорить о рабочих местах, то могу отметить, что приостановлена только та деятельность, которая была запрещена властями в связи с коронавирусом, а все остальные сферы продолжили работу, насколько это возможно в зависимости от специфики.

- Заметен ли рост цен?

— Несмотря на рост доллара, рост цен заметен не был. По моему мнению, учитывая то, что ЛНР находится в рублёвой зоне, цены на потребительском рынке будут привязаны к российским ценам. Поэтому рост цен будет напрямую зависеть от того, какие цены в Российской Федерации. В любом случае никаких рыночных скачков в ту или иную сторону на сегодняшний день в местной экономике я не вижу. По сути у властей Республики на данный момент вообще отсутствует необходимость каким-либо образом регулировать это направление.