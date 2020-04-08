Муж и жена не могут ездить в одной машине. На улицу выходить без масок и перчаток нельзя. Штрафы серьезно увеличены. Украинка Евгения Виндюкова, уроженка Славянска, живущая в Италии с 2014 года, рассказала изданию Украина.ру о буднях карантина в этой стране

- Евгения, какова сейчас ситуация в вашем регионе Италии и в вашем городке Кастель-Сан-Джованни, который находится в 60 км от Милана?

— Вроде как пик эпидемии пройден. В Ломбардии, насколько мне известно, где-то 1000 заболевших коронавирусом, но в то же время 900 вылечившихся.

Хотя карантин у нас до 15 апреля, но все думают, что он продлится до конца апреля.

- Он ужесточен?

— По сравнению с его началом — да. Теперь без маски и перчаток выходить на улицу нельзя. Вдвоем передвигаться в машине, даже если вы муж и жена, нельзя. Представляете, нашу машину сегодня остановила полиция, и мне пришлось возвращаться пешком домой — просто муж был за рулем. При этом нас даже не оштрафовали. А штрафы за несоблюдение правил карантина сейчас увеличены. Если раньше максимальный штраф составлял 203 евро, то сейчас уже 2000 евро.

Все сидят дома. Только госслужащие получают зарплату по 2000 евро, а вот те, кто работает в сфере частного бизнеса, — нет.

- Насколько я помню, вы работаете в доме для престарелых. Есть ли у вас случаи заражения стариков?

— Нет-нет, что вы — ни одного такого случая нет.

- Итальянцы эмоциональные люди. Теперь мужьям и женам из-за карантина приходится вместе подолгу находиться вместе в одной квартире. Приводит ли это к ссорам?

— (Смеется.) Конечно. У меня муж итальянец. Мы ссоримся каждый день. А теперь вообще ссоримся каждые пять минут.

- Что известно вам об украинцах, которые находятся в Италии?

— Тут застряло много украинских туристов. Вылететь в Украину они не могут, так как до 21 апреля авиакомпания «Алиталия» летать не будет. Вот они сидят здесь без денег, при этом деньги за билеты не возвращают. Ужас!

Украинцы, которые здесь работают, беспокоятся о том, что они не могут передать деньги родным в Украину. Все закрыто. Ко мне дочь должна будет прилететь в июне на все лето. Теперь не знаю, сможет ли прилететь, — беспокоюсь.