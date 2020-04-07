Политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру оценил шансы генпрокурора Ирины Венедиктовой на успех в расследовании ряда резонансных уголовных дел

Недавно назначенный генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала, что радикалу Сергею Стерненко «в любом случае» объявят подозрение: или в убийстве, или в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны. Также Венедиктова отметила, что это дело для нее «резонансное». А на прошлой неделе известный юрист Андрей Портнов анонсировал арест Стерненко.

- Вадим, с приходом Венедиктовой на пост генпрокурора связывали надежды на громкие «посадки» топ-коррупционеров, расследование громких дел. Как вы считаете, есть ли на это политическая воля у властей? И может ли дело Стерненко стать первым в этом ряду?

— Я бы не преувеличивал намерения новых руководителей силовых ведомств, их желание и упорство в том, чтобы довести до суда какие-то громкие дела.

Во-первых, не все они опытные, во-вторых, их босс Ермак находится сегодня под колоссальным давлением разного рода разоблачителей, что подрывает его позиции, а стало быть, и тех, кого он продвигал на должности в Генпрокуратуре и Госбюро расследований (ГБР).

Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко

И обратите внимание: Венедиктова говорит о подозрении, но не заявляет «в любом случае мы доведем это дело до конца и сделаем все, чтобы виновные были наказаны».

Речь идет только о подозрении, но это же еще не полноценное уголовное дело и не досудебное расследование. Так что формула достаточно расплывчатая, особенно учитывая украинский криминальный кодекс.

Единственное, почему можно рассчитывать, что новый генпрокурор будет работать в этом направлении активно, это активность того же Андрея Портнова и активность (бывшего министра юстиции) Елены Лукаш, которые своей публичной деятельностью во многом принуждают Венедиктову делать такие заявления.

Так что я бы не преувеличивал возможную последовательность этих действий, не преувеличивал бы желания и намерения довести эти дела до конца.

Про Порошенко вообще ничего не сказано. Сама Венедиктова сказала, что при встрече с Зеленским перед ее назначением фамилия Порошенко не упоминалась.

- Венедиктову также называли чуть ли не врагом Порошенко, поскольку она обвиняла прежнего генпрокурора Рябошапку в блокировании дел, где фигурировал 5-й президент. Но «Европейская солидарность» дала голоса за закон о рынке земли и может помочь голосами при принятии закона о запрете возврата банков. На ваш взгляд, теперь Порошенко в безопасности?

— Я считаю, что да. Никакого расследования дел против Порошенко нет и не будет. У Зеленского нет никаких голосов в Верховной Раде.

Зеленский готовится к длительной партизанской войне с Коломойским, и одного Ахметова ему мало для поддержки, и у Ахметова нет своей фракции в парламенте.

Поэтому Порошенко нужен для того, чтобы проводить какие-то решения через Раду. Голосов фракции монобольшинства у Зеленского уже нет.

Но я считаю, что Порошенко и до этого был в безопасности, поскольку западные партнеры дали понять, что не нужно преследовать Порошенко. Однако на уровне риторики нынешняя власть продолжала воображаемое преследование Порошенко.

Теперь после голосования по закону о земле, а также по ряду других косвенных и прямых признаков можно считать, что политически это дело закрыто.

- Венедиктова высказалась и о деле Шеремета: сообщила, что через 2 месяца «мы увидим какой-то результат». А что, разве проведенное ранее следствие не дало результаты? Или это не те результаты, которых ждет общество? Способна ли обновленная Генпрокуратура вообще противостоять националистам и радикалам, убившим не только Шеремета?

— Там продлеваются предварительные аресты фигурантам, но дело тоже как-то заглохло и ушло с первых полос новостей, причем задолго до наступления коронавируса.

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Тем более если там работали спецы, то вряд ли легко будет найти их следы.

- Есть ли перспектива расследования самых громких уголовных дел: расстрелов на Майдане, 2 мая, заказных убийств, прежде всего Олеся Бузины?

— Такие дела решаются, когда власть находится на восходящей траектории, когда оппоненты, враги, конкуренты находятся в растерянности и пораженческой фрустрации.

Тогда у таких дел хорошая политическая среда для реализации. А поскольку сейчас пик поддержки власти пройден, она постепенно ослабляет свои позиции, то окно возможностей для проведения расследований таких резонансных политико-криминальных дел если не закрылось окончательно, то как минимум существенно прикрыто.