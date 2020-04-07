Все въезды в этот небольшой город с населением около 12 тысяч человек сейчас перекрыты блокпостами — Каменка стала одним из очагов коронавирусной инфекции на Украине.
Инфекция начала распространяться здесь из-за халатности. Еще 27 марта в городе был госпитализирован местный мужчина — водитель маршрутки 1960 года рождения, возивший рабочих местного завода. Его положили в общую палату с подозрением на ОРВИ, а тестов на коронавирус тогда еще в городе не было. В итоге инфекцию подхватили прочие пациенты отделения, а также медперсонал. По данным на 4 апреля, было инфицировано 28 человек, включая пятерых медиков. Предполагается, что мужчина заразился, встречая свою родственницу из Италии. У 12 заболевших — легкая форма, и они отпущены лечиться дома в самоизоляции, а 16 — госпитализированы с состоянием средней тяжести. В город, по сообщениям властей области, направляется полученная недавно гуманитарная помощь из Китая (маски, перчатки, халаты).
О том, как живет изолированный город, мы поговорили с супружеской парой местных жителей, Олегом Гладуном и его женой Натальей. Олег работает в небольшой компании по установке металлопластиковых окон, его жена содержит маленький магазин по продаже продуктов питания для животных. Оба супруга оказались сейчас без работы и источников доходов.
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Каких-то особых жестких мер не заметно. Мы знаем, что на въездах в город стоят блокпосты. Там меряют температуру и пропускают только тех, кто с местной пропиской. Но это на трассах, а есть же еще масса объездных проселочных дорог, где никогда никакой полиции не было. Транспорт по городу не ходит. Так, чтобы на улицах кого-то останавливали, не видели, хотя сами нечасто выходим из дома. У нас у обоих здоровье, так сказать, не очень, поэтому стараемся поберечься. Целыми днями в интернете и на кухне — осваиваем новые кулинарные рецепты, как из ничего сделать вкусняшку. Если раньше масок было не найти в аптеках, то сейчас вроде появились. Ну, и если глянуть на улицу, то видно, что людей там немного — редко один человек пройдет. Хотя по вечерам бывает слышно, как орет где-то пьяная молодежь.
- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?
— Люди боятся, конечно, заболеть — знают, что помощь им не окажут. Многие «дезинфицируются» на всякий случай — водочкой, но пьют не на улице, а по домам. Среди наших знакомых и родственников есть те, кто паникует, — некоторые считают, что это какая-то реальная чума и настоящую информацию и статистику скрывают. Кто знает? Что бы там ни было, нас бы все равно успокаивали. Многие, конечно, боятся, что не хватит денег. У нас вот сбережения уже скоро закончатся. Иных доходов нет. Не на маму же рассчитывать с ее 2500 грн пенсией? Хотя вот в нашем закрытом магазине еще остался запас кошачьего и собачьего корма (Смеются.). В селе еще дом есть — думаем на велосипеде съездить туда — посадить что-то из овощей на всякий случай. Денег в ближайшее время не предвидится. Хорошо, что разрешили пока не платить за коммуналку. Но долги-то накапливаются. Даже если через пару недель карантин отменят, то нам надо будет еще пару месяцев поработать на оплату долгов. Это в лучшем случае. Говорят, что ограничения для мелкого бизнеса могут снять. Думали на днях, что, может быть, стоит уезжать из страны, когда эта эпидемия закончится.
- Как вообще обстоят дела с работой и зарплатой в городе?
— Многие проедают свои сбережения на черный день. Выживают за счет родственников в селах, которые какое-то хозяйство держат — типа «курка, молоко, яйца». Страшно даже представить, как выживают одинокие люди, лишившиеся заработка. Хотя видно, что некоторые непродовольственные магазины работают, некоторые компании тоже. Почему нам нельзя, а другим можно?
- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?
— Да, с тех пор, как доллар начал расти месяц назад, так и цены поползли вверх. На некоторые товары, типа гречки, сразу в два раза подскочили цены. Другие товары, например, рыбные консервы, молоко остались пока по той же цене, что и зимой. По другим товарам, непродуктовым, сложно сказать — сейчас их и купить сложно. Магазины промтоваров разбрасывают по ящикам рекламу о доставке, но доставка тоже денег стоит, а для нас сейчас главное, чтобы на еду хватило, а все остальные нужды — это уже как-нибудь потом, когда пройдет эта эпидемия. Надеемся на лучшее, как-нибудь обойдется.