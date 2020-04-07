Районный центр Черкасской области Каменка вот уже неделю живет на «осадном положении». В украинском городе, который когда-то был центром «Южного общества» декабристов, который посещали Пушкин и Чайковский, введен комендантский час с 20:00 до 6:00

Все въезды в этот небольшой город с населением около 12 тысяч человек сейчас перекрыты блокпостами — Каменка стала одним из очагов коронавирусной инфекции на Украине.

Инфекция начала распространяться здесь из-за халатности. Еще 27 марта в городе был госпитализирован местный мужчина — водитель маршрутки 1960 года рождения, возивший рабочих местного завода. Его положили в общую палату с подозрением на ОРВИ, а тестов на коронавирус тогда еще в городе не было. В итоге инфекцию подхватили прочие пациенты отделения, а также медперсонал. По данным на 4 апреля, было инфицировано 28 человек, включая пятерых медиков. Предполагается, что мужчина заразился, встречая свою родственницу из Италии. У 12 заболевших — легкая форма, и они отпущены лечиться дома в самоизоляции, а 16 — госпитализированы с состоянием средней тяжести. В город, по сообщениям властей области, направляется полученная недавно гуманитарная помощь из Китая (маски, перчатки, халаты). Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

О том, как живет изолированный город, мы поговорили с супружеской парой местных жителей, Олегом Гладуном и его женой Натальей. Олег работает в небольшой компании по установке металлопластиковых окон, его жена содержит маленький магазин по продаже продуктов питания для животных. Оба супруга оказались сейчас без работы и источников доходов.

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Каких-то особых жестких мер не заметно. Мы знаем, что на въездах в город стоят блокпосты. Там меряют температуру и пропускают только тех, кто с местной пропиской. Но это на трассах, а есть же еще масса объездных проселочных дорог, где никогда никакой полиции не было. Транспорт по городу не ходит. Так, чтобы на улицах кого-то останавливали, не видели, хотя сами нечасто выходим из дома. У нас у обоих здоровье, так сказать, не очень, поэтому стараемся поберечься. Целыми днями в интернете и на кухне — осваиваем новые кулинарные рецепты, как из ничего сделать вкусняшку. Если раньше масок было не найти в аптеках, то сейчас вроде появились. Ну, и если глянуть на улицу, то видно, что людей там немного — редко один человек пройдет. Хотя по вечерам бывает слышно, как орет где-то пьяная молодежь.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Люди боятся, конечно, заболеть — знают, что помощь им не окажут. Многие «дезинфицируются» на всякий случай — водочкой, но пьют не на улице, а по домам. Среди наших знакомых и родственников есть те, кто паникует, — некоторые считают, что это какая-то реальная чума и настоящую информацию и статистику скрывают. Кто знает? Что бы там ни было, нас бы все равно успокаивали. Многие, конечно, боятся, что не хватит денег. У нас вот сбережения уже скоро закончатся. Иных доходов нет. Не на маму же рассчитывать с ее 2500 грн пенсией? Хотя вот в нашем закрытом магазине еще остался запас кошачьего и собачьего корма (Смеются.). В селе еще дом есть — думаем на велосипеде съездить туда — посадить что-то из овощей на всякий случай. Денег в ближайшее время не предвидится. Хорошо, что разрешили пока не платить за коммуналку. Но долги-то накапливаются. Даже если через пару недель карантин отменят, то нам надо будет еще пару месяцев поработать на оплату долгов. Это в лучшем случае. Говорят, что ограничения для мелкого бизнеса могут снять. Думали на днях, что, может быть, стоит уезжать из страны, когда эта эпидемия закончится. Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

- Как вообще обстоят дела с работой и зарплатой в городе?

— Многие проедают свои сбережения на черный день. Выживают за счет родственников в селах, которые какое-то хозяйство держат — типа «курка, молоко, яйца». Страшно даже представить, как выживают одинокие люди, лишившиеся заработка. Хотя видно, что некоторые непродовольственные магазины работают, некоторые компании тоже. Почему нам нельзя, а другим можно?

- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?

— Да, с тех пор, как доллар начал расти месяц назад, так и цены поползли вверх. На некоторые товары, типа гречки, сразу в два раза подскочили цены. Другие товары, например, рыбные консервы, молоко остались пока по той же цене, что и зимой. По другим товарам, непродуктовым, сложно сказать — сейчас их и купить сложно. Магазины промтоваров разбрасывают по ящикам рекламу о доставке, но доставка тоже денег стоит, а для нас сейчас главное, чтобы на еду хватило, а все остальные нужды — это уже как-нибудь потом, когда пройдет эта эпидемия. Надеемся на лучшее, как-нибудь обойдется.