- Константин Петрович, как вы считаете, почему Международный валютный фонд (МВФ) указывает, когда и как принимать такой важный для Украины закон?
— Все дело в том, что Украина претендует в первую очередь на деньги. Она ожидает, что ей дадут деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это государство-наркоман, которое сидит на игле Международного валютного фонда в виде кредитов.
Но что касается МВФ, этот закон крайне важен. По сути, он выводит банковскую систему Украины из-под юрисдикции украинских судов. То есть в данной ситуации Украина теряет суверенитет над своей банковской системой. Понятно, что МВФ это очень выгодно.
В Латинской Америке и Африке такая ситуация уже сложилась, когда государства не имеют полного суверенитета над своими банками. И Украина теперь пополнит ряды этих государств.
- Насколько болезненным этот закон окажется для самого Игоря Коломойского?
— Для Коломойского он не будет болезненным. Коломойский, по сути, потеряв "Приватбанк", получил неограниченные возможности на Украине в целом. Что касается того, что его назвали "антиколомойским", это всего лишь пиар-ход. То есть мы назовем закон именем одиозного человека и заставим всех, кто не любит Коломойского, а таких большинство в Верховной Раде, проголосовать за этот закон.
По большому счету, его можно было назвать и антипорошенковским. Возьмите фамилию любого человека, который имеет отношение к банковской системе, вставьте ее — и получите тот же результат.
- А как бы вы оценили уровень отношений между Коломойским и президентом Зеленским?
— Я говорил и повторяю, что в условном акционерном обществе «Зеленский» Коломойский имеет блокирующий пакет акций и контрольный.
- Если вернуться к закону о банках, удастся ли власти продавить его?
— Я думаю, что да. Не вижу большого сопротивления этому закону.