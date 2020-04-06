Зачем на самом деле МВФ пытается продавить на Украине так называемый антиколомойский банковский закон и имеет ли он отношение к самому олигарху Игорю Коломойскому? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

- Константин Петрович, как вы считаете, почему Международный валютный фонд (МВФ) указывает, когда и как принимать такой важный для Украины закон?

— Все дело в том, что Украина претендует в первую очередь на деньги. Она ожидает, что ей дадут деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это государство-наркоман, которое сидит на игле Международного валютного фонда в виде кредитов.

МВФ призвал Украину окончательно решить вопрос с Коломойским © скриншот с видео "Радіо Свобода"

В Латинской Америке и Африке такая ситуация уже сложилась, когда государства не имеют полного суверенитета над своими банками. И Украина теперь пополнит ряды этих государств.

- Насколько болезненным этот закон окажется для самого Игоря Коломойского?

— Для Коломойского он не будет болезненным. Коломойский, по сути, потеряв "Приватбанк", получил неограниченные возможности на Украине в целом. Что касается того, что его назвали "антиколомойским", это всего лишь пиар-ход. То есть мы назовем закон именем одиозного человека и заставим всех, кто не любит Коломойского, а таких большинство в Верховной Раде, проголосовать за этот закон.

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- А как бы вы оценили уровень отношений между Коломойским и президентом Зеленским?

— Я говорил и повторяю, что в условном акционерном обществе «Зеленский» Коломойский имеет блокирующий пакет акций и контрольный.

- Если вернуться к закону о банках, удастся ли власти продавить его?

— Я думаю, что да. Не вижу большого сопротивления этому закону.