То, что происходит сейчас во всем мире - социальная изоляция из-за коронавируса - вызывает тревогу даже у самых психологически стойких людей. Страхи относительно будущего, тотальная неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне провоцируют обострение неврозов и развитие депрессий. Вот что говорят в Молдавии о сегодняшней ситуации

Марина, госслужащая, Тирасполь (Приднестровье):

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— До 1 мая все госструктуры перевели на технический простой. Каждое учреждение определило двух-трех дежурных человек, которым выдали пропуска, дающие право передвигаться по городу и посещать рабочие места. Дети в садики не ходят, школьники не посещают школы, а студентам объявили карантин. Как закончат они все этот год — неизвестно. Ходят разговоры, что просто выставят оценки на основании тех отметок, которые были получены в течение учебного года. Как там будет на самом деле — посмотрим.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны? Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— Конечно, очень не хочется заболеть. Дело в том, что лабораторий по определению коронавируса в Приднестровье нет. Анализы, которые берут у приднестровцев, направляют в Кишинев. В Слободзее организовали единый центр для госпитализации заболевших, и, если у человека подозревают «ковид», его туда везут. В целом недовольство связано с тем, что массово люди остаются без работы. И эта неопределенность пугает. Что будет дальше — никто не знает.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Нас перевели на технический простой, но я вошла в число тех, кто должен дежурить на работе, это означает, что мне будет выплачена зарплата полностью. Тот, кто работает в госучреждениях, тем повезло, им выплатят хоть часть зарплаты. Что будет с людьми из торговли и сферы обслуживания — неизвестно: торговли нет, бутики с одеждой и косметикой закрыты. Им всем объявили, что работы нет, значит, денег нет.

- Заметен ли рост цен? Карантин глазами простых людей. Кишинёв. Больше всего люди боятся попасть в больницу – сейчас это рассадник коронавируса © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

— Пока еще цены не выросли. Люди предусмотрительно закупились продуктами — гречкой, макаронами, рисом, тушенкой. Рядом с моим домом есть небольшой супермаркет, он как работал, так и работает. Ассортимент товаров не сузился, цены пока обычные. Людей на улицах не много, все сидят по домам, редко выходят в магазины, вероятно, поэтому и продукты в магазинах есть, и цены пока не растут.