Карантин, экономический кризис и невыполнение предвыборных обещаний тянут рейтинг президента Владимира Зеленского на дно, однако политику до сих пор удавалось сохранять популярность в народе. В дальнейшем делать это будет все труднее, считает политолог Андрей Золотарев

- Андрей, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за два скандальных закона — о запрете возврата банков (так называемый антиколомойский) и об открытии рынка земли. Зеленский говорил, что принятие этих законов — требование МВФ для очередного кредитного транша. Какими будут последствия принятия этих документов — для власти и страны в целом? И можно ли говорить о кризисе в парламенте, ведь фракция «Слуги народа» не смогла набрать нужного количества голосов?

— Последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными. Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро. Политические последствия для самого Зеленского также будут негативными.

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Это аксиома политтехнологии — надо зубами держаться за электоральное ядро и не разочаровывать его.

Вот такие вот ходы, плюс скандал с Андреем Ермаком, как раз и разрушают позитивный образ Зеленского, поэтому последствия для президента могут оказаться негативными.

- Был ли выбор у Зеленского? Ситуация в экономике, как говорят многие эксперты, была близка к критической и без внешних вливаний могла уже к лету рухнуть.

— Возможно, ситуация действительно держала президента за горло. Стратегически все с МВФ понятно, последствия сотрудничества с ним разрушительны, но когда страна стоит на пороге дефолта по аргентинскому сценарию в условиях коронавируса, когда экономика фактически поставлена на стоп, это могло привести к катастрофическим последствиям для страны.

Тотальные бунты, массовые выступления — от такого сценария Зеленский хотел уйти, и этим диктовалось то, что были приняты оба этих закона. Это были предварительные требования МВФ, которые жестко поставили условием прежде чем вести любые разговоры о реструктуризации.

- Один из законов, о невозврате национализированных банков, бьет по бизнесмену Игорю Коломойскому, которого ранее прочно связывали с нынешним президентом — оппоненты Зеленского даже называли его марионеткой Коломойского. Теперь можно говорить о том, что связи между ними разорваны?

— Что бы не говорили про отношения Зеленского и Коломойского, собственно, они давно не были столь радужными, поскольку один считал, что ему все еще должны, а другой считал, что он уже ничего не должен, я думаю, что Зеленский не торопился бы с принятием этого закона, если бы не критическая ситуация.

Понятно, что к закону о невозврате банков есть серьезные вопросы, поскольку он нивелирует судебную власть: какое бы ни было судебное решение в пользу Коломойского, банк ему не вернут.

Это не первый случай достаточно специфического понимания права в Украине, но по сути этот закон открывает еще один фронт для Зеленского, потому что Коломойский это не тот человек, который все это забудет и спустит на тормозах. Он о себе еще напомнит.

- Сможет ли президент успешно противостоять могущественному олигарху, у которого репутация человека, который может свергать и назначать президентов?

— Команда Зеленского пока не демонстрирует нужной эффективности, хватки. У Зеленского в команде не хватает людей «сказал — сделал» вроде Андрея Портнова.

Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP Петра Порошенко. По крайней мере одно из обещаний Зеленского было бы выполнено.

А стратегия оппонентов Зеленского уже понятна: «выщелкивать» окружение президента по одному. Сначала Сергей Сивохо, не прошло и десяти дней — Ермак.

Думаю, так же дело пойдет и дальше, поскольку все это может вкупе с экономическими и социальными проблемами и принятыми законами — поскольку земельный вопрос всегда выступал детонатором больших политических потрясений — может привести к весьма плачевным для Зеленского последствиям.

- Можете немного подробнее рассказать о том, как, по вашему мнению, история с «плёнками Ермака» повлияет на ситуацию во власти? Заставит ли это Зеленского сменить главу ОП или как-то скорректировать политику, которую реализовывал Ермак?

— Зеленский прекрасно понимает, что причина появления этих записей не борьба с коррупцией, а стремление переформатировать его окружение и выбить одну из ключевых фигур.

Здесь сошлись интересы украинской партии «ни войны, ни мира» и «вашингтонского обкома». И там, и там недовольны Ермаком, поэтому не случайно, что из-под НАБУ вышли вот эти записи, а НАБУ, как известно, контролируется посольством Соединенных Штатов.

Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Сделает вид, что ничего не происходит — это будет убивать его рейтинг.

Последствия будут разрушительными, поскольку традиционно люди знают, что есть категория власть предержащих, на которых законы не распространяются. В отношении Зеленского будет сделан вывод: он такой же, как и они.

- И к каким последствиям это может привести?

— Зеленский попадает в положение, когда о коррупции говорят в отношении его правой руки. До сих пор не было ни одного факта, ни одного серьезного обвинения в отношении ближайшего окружения Зеленского.

Теперь это случилось, и делать вид, что ничего не происходит, что традиционно для украинской политики — мне кажется, что это не решение проблемы, и это обвал рейтинга.

Сдать немедленно Ермака, как того требуют «соросята» и иже с ними — будут выбивать и других. И Зеленский сейчас лихорадочно ищет такое «соломоново решение», чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

- Как, по вашему мнению, следовало бы поступить президенту?

Мне кажется, что в этой ситуации стоило бы пожертвовать какой-то фигурой, возможно, временно отстранить Ермака на период расследования — временное отстранение не означает увольнения.

Нужно возбудить уголовное дело не только в отношении Гео Лероса, с ним все понятно, есть за что зацепиться: использование средств негласного снятия информации, сомнительных с точки зрения закона, но и в отношении брата Ермака, который, откровенно говоря, занимался мошенничеством.

Возбуждение такого дела порвало бы шаблон об украинских политиках — что все стороны обо всем договорились, в том числе о цене вопроса, и дело сливают.

В этом случае ситуация не так бы ударила по Зеленскому, и на какое-то время удалось сохранить Ермака. Но понятно, что в перспективе Ермака «съедят». Зеленский, понятно, упирается, но это просто вопрос времени.

— Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал свежие данные соцопроса. 48% украинцев считают, что власть не справляется с эпидемией, а 65% — что не справляется с экономическим кризисом. При этом 70% опрошенных считают, что Зеленский не справляется с задачей прекращения войны. В целом рейтинг Зеленского составил 46%. Как вы можете оценить эти цифры? Будет ли снижаться и дальше рейтинг президента? И как он будет, если сможет, на это реагировать?

— Персональный рейтинг Зеленского в норме, я не вижу тут никакой трагедии — проблемы начнутся чуть позже, после скандалов с голосованием и Ермаком.

Зеленскому до последнего времени, откровенно говоря, везло, ему удавалось сохранить свое электоральное ядро, демонстрировать людям, что он свой парень, что он не такой, как старая власть.

И вот эти цифры — 45-50%, реально рейтинг его находится в этом диапазоне — ни один президент спустя год после прихода к рулю государства не имел такого рейтинга, как Зеленский сейчас.

Но число неудовлетворенных тем, как Зеленский решает вопросы войны и мира, наказания коррупционеров и предшественников — это тревожные звоночки для президента.

Почему не будет мира в Донбассе: "ястребы" побеждают "голубей" в партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому институционально, инструментально Зеленский немного может сделать. Тем более, учитывая разложившуюся правоохранительную систему, Руслан Рябошапка в бытность свою генпрокурором приложил руку к «выдуванию» прокуратуры.

А решить вопрос войны и мира нет политического ресурса. Зеленский не может поломать сопротивление партии «ни войны, ни мира».

Нет экономической возможности улучшить ситуацию в вопросе стоимости коммунальных услуг, поскольку экономика страны находится в столь плачевном состоянии, что недобор доходной части бюджета за первый квартал уже больше 10%.

Зеленский оказывается заложником завышенных ожиданий. Но пока, что удивительно, несмотря на рост числа тех, кто уверен том, что страна идет в неверном направлении, у него ситуация с персональным рейтингом, на котором держится всё — легитимность власти, монобольшинство — вся вот эта конструкция завязана на рейтинг Зеленского. Если он рухнет, посыпется все остальное.

Но пока он демонстрирует плавное снижение, не пикирование. Некоторые журналисты пишут «обвал рейтинга Зеленского», но обвала нет. Популярность Зеленского куда выше, чем у его предшественников, которые руководили страной в благополучные времена.