Президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность, однако снижение его рейтинга идет достаточно медленными темпами. Политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему так происходит

- Вадим, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за два скандальных закона — о запрете возврата банков ("антиколомойский" закон) и об открытии рынка земли. Зеленский говорил, что принятие этих законов — требование МВФ для очередного кредитного транша. Какими будут последствия принятия этих документов — для власти и страны в целом? И можно ли говорить о кризисе в парламенте, ведь фракция «Слуги народа» не смогла набрать нужного количества голосов?

— Это не усилит власть, хотя она показала способность продавливать необходимые законы. Но это усиливает противоречия внутри «Слуги народа», внутри президентской команды.

Поддержка партий Порошенко и Вакарчука [при голосовании о рынке земли] — это «поцелуй Иуды», а не реальное союзничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского. Бортник: Земельный закон – это сложный компромисс, который полностью не устраивает никого © стрингер

И надо учитывать, что более 70% — против закона об открытии рынка земли. По крайней мере, большинство за то, чтобы подобные кампании власти предварялись всенародным референдумом.

Так что, несмотря на позитивную арифметику, если подходить с точки зрения высшей политической математики, то здесь власть уходит в минус, а не в плюс, поскольку в политике все же доминируют больше высшие математические формулы, а не простая бухгалтерская арифметика.

- Продолжается скандал вокруг брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Как вы считаете, как история с «плёнками Ермака» повлияет на ситуацию во власти? Заставит ли это Зеленского сменить главу ОП или как-то скорректировать политику, которую реализовывал Ермак?

— Вряд ли его уберут, поскольку впрямую его нет на этих пленках, а за брата он, в конечном счете, не в ответе. Тем более, что мы знаем много случаев и историй, когда братья могут быть по разные стороны баррикад и фронтов.

Тут пытались сбить Ермака, но сбивают-то брата. А Ермака только «зацепили». Я думаю, что это легкое ранение, сквозное — политическая пуля вылетела.

Хотя, конечно, позиции Ермака ослаблены, даже если он остается главой Офиса президента, а стало быть, ослабляются позиции и Зеленского.

Причем позиции Ермака ослаблены именно на внешнеполитическом контуре. Я думаю, что предание огласке этой истории связано с поездкой Ермака в Минск, с созданием консультативной группы в связи с налаживанием вот этого трека Ермак—Козак. Бьют по Ермаку, а метят в Зеленского. Главные темы соцсетей 30 марта © uaportal.com

Конечно же, после этой ситуации, которая заставляет Ермака оправдываться, становиться более осторожным, пытаться уклоняться от обвинений — а тут еще карантин и коронавирусные проблемы — то можно прогнозировать, что этот трек Ермак—Козак тоже уйдет на "политический карантин" на какое-то время.

- Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал свежие данные соцопроса. 48% украинцев считают, что власть не справляется с эпидемией, а 65% — что не справляется с экономическим кризисом. При этом 70% опрошенных считают, что Зеленский не справляется с задачей прекращения войны. В целом рейтинг Зеленского составил 46%. Как вы можете оценить эти цифры? Будет ли снижаться и дальше рейтинг президента? И как он будет, если сможет, на это реагировать?

— Разочарование властью есть, но скорее властью в целом — такой совокупный собирательный образ — а не сфокусированное на образе Зеленского. Его рейтинг, по украинским меркам, остается достаточно высоким.

Катастрофического падения нет. Снижение есть, падения нет. На Украине часто бывало, что уже за полгода рейтинги президентов сдувались до более низких отметок, но мы не видим этого с рейтингом Зеленского.

Стало быть, пока люди либо не хотят признаться себе, что сделали опрометчивый выбор год назад, либо не видят достойной альтернативы, куда бы это разочарование рейтингом Зеленского перетекало бы — какой-то новой фигуры.

Не хотят люди, чтобы падение рейтинга Зеленского, рейтинга власти, перетекало нынешним оппозиционерам, представителям старой элиты.

Поэтому противоречие между новой и старой элитой достаточно устойчиво, с точки зрения избирателя, и пока, несмотря на разочарование властью, люди не хотят возвращать вотум доверия старым элитам.