Политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру назвал несколько версий того, кому мог быть выгоден очередной громкий политический скандал, в центре которого оказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

На днях депутат Рады Гео Лерос обнародовал видеозапись, на которой брат Ермака Денис ведет переговоры о продаже государственных должностей.

- Как вы считаете, кому выгодна атака на Андрея Ермака? Каковы цели этой атаки?

— Сразу отмечу, он-то обсуждает, но нет никаких подтверждений, что по всем этим эпизодам были приняты какие-то решения. Потом очень важное обстоятельство, насколько я знаю, об этом очень хорошо осведомлены правоохранительные органы, то есть здесь, скорее, морально-репутационная проблема возникает.

Фесенко: Ермак имиджево проигрывает от коррупционного скандала © Facebook Владимира Фесенко

Естественно, брат подставился, заигрался и подставил своего высокопоставленного родственника этими играми во власть и вокруг власти. Тем самым возникли очень большие репутационные и политические риски для Андрея Ермака.

Кто мог это сделать и почему, версий может быть очень много.

Скорее всего, к этому причастны либо работники спецслужб, либо завербованные ими люди. Либо они просто зафиксировали такие сомнительные разговоры в процессе слежки. Но либо не было достаточных доказательств коррупционной деятельности, либо не захотели связываться с делом, в котором фигурирует брат помощника президента, поэтому дело отправили в архив.

Но после того, как Ермак стал главой Офиса президента, и особенно после того, как были подписаны очень неоднозначные документы о создании Консультативного совета при политической подгруппе на Минских переговорах, эти записи оказались в публичном пространстве.

Кто и почему это сделал, точно никто не знает. Скорее всего, либо продали эти записи те, кто их имел, либо противники урегулирования конфликта в Донбассе в компромиссной с Россией форме решили использовать этот компромат, чтобы сбить Ермака и тем самым полностью разрушить те договоренности, о которых шла речь в Минске 11 марта.

Ищенко: Зеленский потерял свою фракцию в парламенте Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрея Богдана, а он уже дал им ход, чтобы отомстить Андрею Ермаку, который занял его должность.

Могли использовать этот компромат и противники Зеленского. Либо люди связанные с Порошенко, другие политические противники, в том числе и те, кто категорически против реализации Минских соглашений. Поэтому версий может быть много, я озвучил некоторые из них. Точно сейчас никто не может сказать, кто стоял за Гео Леросом, который огласил соответствующие записи.

- А как же поведет или должен повести себя Зеленский? Уволит ли он Ермака?

— Уволит в двух возможных ситуациях. Первая — если будет подтверждение прямой причастности Ермака к каким-либо коррупционным действиям. Например, если станет известно, что выплачивались какие-то суммы, и хотя бы часть этих денег попала к Андрею Ермаку.

Второй возможный сценарий — Ермак на какое-то время может остаться на этой должности. Но если токсичность, конфликтность, проблемность вокруг него будет нарастать, как это в свое время случилось с Богданом, Гончаруком и Рябошапкой, Зеленский может утратить к нему доверие, и тогда через какое-то время Ермак сможет повторить судьбу Андрея Богдана.

- Согласны ли вы с тем, что в Верховной Раде уже нет монобольшинства?

— Это не соответствует действительности. Когда мы говорим о монобольшинстве, сразу уточним, что вы имеете в виду? Юридически или политически?

- Скорее фактически…

— Так фактически монобольшинство «Слуги народа» принимало решения только в сентябре. А дальше некоторые решения принимались собственными силами. Чаще всего, особенно с ноября, да и в октябре тоже, вместе со «Слугой народа» голосовали и другие фракции. Где-то «Батькивщина», где-то «Голос», где-то ОПЗЖ, чаще всего две депутатские группы «За будущее», в последние месяцы — группа «Доверие». Часть внефракционных традиционно поддерживали «Слугу народа», поэтому сказать, что до конца марта только «Слуга народа» принимала решения, было бы неправдой.

Ермак объяснил необходимость своего участия в заседании по Донбассу в Минске 11 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Там минимум 15 человек на обсервации из-за того, что контактировали с депутатом Шаховым либо заболевшими депутатами от «Слуги народа». Вот вам простое объяснение.

Если бы отсутствовавшие были, может быть, голосов бы и хватило. На вечернем заседании из присутствовавших 215 депутатов «Слуги народа» 90% голосовали за президентские предложения. Это более высокий показатель, чем был в начале марта, когда меняли правительство и генпрокурора. И это более высокий показатель, чем был на на многих голосованиях «Слуги народа» в прошлом году. Я уже не говорю про фракцию Петра Порошенко прошлого созыва. Там о 90% во время голосования за президентские проекты могли только мечтать.

Бортник: Открытие рынка земли «под прикрытием» пандемии обернется для Зеленского падением рейтингов © Facebook, Ruslan Bortnik

А после подписания упомянутых документов в Минске появилась демократическая платформа, которая выступила против этих документов и с критикой Андрея Ермака.

Но все эти люди, или почти все, проголосовали за инициативы президента Владимира Зеленского. И ни один из «слуг народа» не подал заявление о выходе из фракции.

Поэтому статистически монобольшинства не было только по причине болезни, а уровень контроля над фракцией не стал меньше.