Директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру сделал прогноз относительно дальнейшего пребывания Андрея Ермака на посту главы Офиса президента. А также предположил, к чему приведёт раскол во фракции «Слуга народа»

- Руслан, на Украине продолжается скандал вокруг видеозаписи, на которой человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, занимается продажей должностей на государственные посты. Как вы считаете, кому выгодна атака на Ермака и какие цели она преследует?

— Конечно, эти пленки очень ослабили Ермака в системе власти. Они делают его временной фигурой, все, что он делал, тоже становится временным и малореалистичным.

Бортник: Открытие рынка земли «под прикрытием» пандемии обернется для Зеленского падением рейтингов © Facebook, Ruslan Bortnik Богдана, Гончарука, Рябошапки. Именно конфликт Ермака и Богдана предопределил уход этой команды. У них свои счеты с ним.

Вторая группа — это часть западных элит, которая не заинтересована в успехе работы тандема Ермака и (замглавы Администрации президента РФ Дмитрия) Козака в урегулировании российско-украинских отношений и конфликта в Донбассе.

Вот эта часть западных элит, в распоряжении которых есть информационные ресурсы, максимально раздувает этот скандал. Они в том числе, конечно, не удовлетворены отставками Рябошапки и людей, которые были с ним связаны, в том числе вследствие прихода Ермака в Офис президента.

- На ваш взгляд, как поведет себя Владимир Зеленский в этой ситуации. Уволит ли он Ермака?

— Думаю, несмотря на то что Ермак достаточно эффективный менеджер, под влиянием информационной дискредитации Зеленский уже не делает ставку на Ермака.

Фесенко: Ермак имиджево проигрывает от коррупционного скандала © Facebook Владимира Фесенко

- Внутри «Слуги народа» продолжаются конфликты, монобольшинства уже фактически нет. Как на фракции отразятся конфликты «группы Коломойского» с условными «соросятами»? И сможет ли Зеленский как-то удержать депутатов, особенно в ситуации падающих рейтингов?

— Во фракции да, две большие политические группы и очень много экономических. В целом во фракции восемь групп насчитывается численностью 15 человек и больше. Политические — это действительно группа "Приват" и группа западно ориентированных. Там не только «соросята», это очень узкое понятие. И непосредственно группа Зеленского. Другие группы отстаивают достаточно узкие отраслевые интересы.

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP,

При этом во фракции пока еще находится около 250 депутатов, и не нужно забывать, что (заместитель председателя Рады. — Ред.) Руслан Стефанчук и (спикер Рады. — Ред.) Дмитрий Разумков формально числятся внефракционными.

Монобольшинства не существует, и парламент перешел в режим ситуативного большинства. По ключевым решениям теперь необходимо сформировать ситуативное большинство то с «Европейской солидарностью», то с «Голосом», то с «Довирой», а то и даже с «Оппозиционно платформой».

- А может Зеленский как-то удержать депутатов в подчинении в ситуации падающего рейтинга?

— Пока что он удерживает в относительной формальной целостности. Но все больше и больше депутатов не удовлетворены экономическим положением и не удовлетворены теми функциями, которые они выполняют в политической системе, никакой, по большому счету. Решения не согласовываются с парламентом. Поэтому ситуация будет усугубляться, и уже в этом году вполне возможно формальное формирование новой коалиции «Слуги народа» с какой-то другой партией, чтобы удержать численность депутатов.