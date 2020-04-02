- Руслан, на Украине продолжается скандал вокруг видеозаписи, на которой человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, занимается продажей должностей на государственные посты. Как вы считаете, кому выгодна атака на Ермака и какие цели она преследует?
— Конечно, эти пленки очень ослабили Ермака в системе власти. Они делают его временной фигурой, все, что он делал, тоже становится временным и малореалистичным.
Кому выгодно? Мне кажется, выгодно двум командам, интересы которых ситуативно совпали. Первая — это команда «бывших»: Богдана, Гончарука, Рябошапки. Именно конфликт Ермака и Богдана предопределил уход этой команды. У них свои счеты с ним.
Вторая группа — это часть западных элит, которая не заинтересована в успехе работы тандема Ермака и (замглавы Администрации президента РФ Дмитрия) Козака в урегулировании российско-украинских отношений и конфликта в Донбассе.
Вот эта часть западных элит, в распоряжении которых есть информационные ресурсы, максимально раздувает этот скандал. Они в том числе, конечно, не удовлетворены отставками Рябошапки и людей, которые были с ним связаны, в том числе вследствие прихода Ермака в Офис президента.
- На ваш взгляд, как поведет себя Владимир Зеленский в этой ситуации. Уволит ли он Ермака?
— Думаю, несмотря на то что Ермак достаточно эффективный менеджер, под влиянием информационной дискредитации Зеленский уже не делает ставку на Ермака.
И срок работы Ермака исчисляется максимум месяцами. Долгое время на своей должности он не сможет сохраниться: дискредитация достаточно серьезная. А с учетом сохранения большого влияния Запада на украинскую политическую систему, зависимости от внешних кредиторов Ермаку удержаться будет достаточно сложно.
- Внутри «Слуги народа» продолжаются конфликты, монобольшинства уже фактически нет. Как на фракции отразятся конфликты «группы Коломойского» с условными «соросятами»? И сможет ли Зеленский как-то удержать депутатов, особенно в ситуации падающих рейтингов?
— Во фракции да, две большие политические группы и очень много экономических. В целом во фракции восемь групп насчитывается численностью 15 человек и больше. Политические — это действительно группа "Приват" и группа западно ориентированных. Там не только «соросята», это очень узкое понятие. И непосредственно группа Зеленского. Другие группы отстаивают достаточно узкие отраслевые интересы.
Да, по большому счету целостность фракции критически нарушена. Как показали последние голосования, ни на один из ключевых вопросов, будь то кадровые назначения в правительстве, голосование по земле или антиколомойскому закону, фракция монобольшинства не собрала нужное количество голосов.
При этом во фракции пока еще находится около 250 депутатов, и не нужно забывать, что (заместитель председателя Рады. — Ред.) Руслан Стефанчук и (спикер Рады. — Ред.) Дмитрий Разумков формально числятся внефракционными.
Монобольшинства не существует, и парламент перешел в режим ситуативного большинства. По ключевым решениям теперь необходимо сформировать ситуативное большинство то с «Европейской солидарностью», то с «Голосом», то с «Довирой», а то и даже с «Оппозиционно платформой».
- А может Зеленский как-то удержать депутатов в подчинении в ситуации падающего рейтинга?
— Пока что он удерживает в относительной формальной целостности. Но все больше и больше депутатов не удовлетворены экономическим положением и не удовлетворены теми функциями, которые они выполняют в политической системе, никакой, по большому счету. Решения не согласовываются с парламентом. Поэтому ситуация будет усугубляться, и уже в этом году вполне возможно формальное формирование новой коалиции «Слуги народа» с какой-то другой партией, чтобы удержать численность депутатов.