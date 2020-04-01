Голосование в Верховной Раде показало, что фракции монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной Раде больше не существует, по имиджу президента Владимира Зеленского нанесен серьезный удар, сам он напуган своим окружением, а страна откатилась во времена президентства Порошенко, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За документ проголосовали 206 депутатов от «Слуги народа», также голоса дали «Европейская солидарность», «Голос» и депутатская группа «Довира» («Доверие»).

- Кирилл, можно ли говорить, что это эпохальное политическое решение для Украины?

— Оно действительно эпохальное, потому что меняется парадигма, сформировавшаяся в последние десятилетия.

Однако закон о земле в том виде, в каком его приняла Рада, мягко говоря, совсем не устраивает МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

Счет за "ночь земли". Новая конструкция власти Зеленского © REUTERS, AP

Думаю, Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента.

Специально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле.

- То есть вы считаете, что шансы отмены данного закона ненулевые?

— Конечно. Во-первых, он вступает в силу только через 15 месяцев. За это время столько воды утечет — будут и местные выборы, возможно, и внеочередные выборы в Верховную Раду.

Так что все, что угодно, может произойти. Я бы не стал ставить в этом вопросе финальную точку.

- Как вы думаете, возможны ли протесты против рынка земли? Националисты, другие политсилы и общественные активисты уже заявляли об этом ранее, но смогут ли они выйти на улицы в условиях чрезвычайной ситуации в стране?

— Нет, невозможны. Протестный потенциал из-за коронавируса подавлен, власть этим воспользовалась.

Я думаю, ударят не столько протестами, сколько тем, что обвалится рейтинг Зеленского и «Слуги народа» — потому что тема непопулярная, она цинично была протянута, когда все сидят на карантине. Реально под покровом ночи была проголосована нахрапом.

Вот этот союз, который Украина вчера увидела — союз Зеленского и Порошенко — потому что без нескольких голосов от «Европейской солидарности» ничего бы не было принято, такая временная коалиция с Порошенко теперь будет бить по Зеленскому.

- Насколько это опасно для рейтинга президента?

— Продолжится падение рейтинга Зеленского, и об него будут вытирать ноги не только его оппоненты, но и часть его фракции.

Вот это, на мой взгляд, главные политические последствия голосования по рынку земли, а не маловероятные протесты.

- То есть, можно уже сейчас говорить о конце монобольшинства «Слуги народа» в Раде? Всё, фракция Зеленского раскололась после «антиколомойского закона» и введения рынка земли?

— Безусловно. Никакого монобольшинства уже нет. Теперь по каждому серьезному законопроекту придется договариваться с разными фракциями, с олигархами.

Зеленский, к сожалению, утратил вот этот карт-бланш доверия, который был у него первые полгода, когда он мог делать что угодно, и депутаты как зайчики голосовали.

Он мог провести какие-то сложные, непопулярные вещи, проголосовать все законы по Донбассу — прошлой осенью он мог сделать все что угодно. Он это время растратил.

- За рынок земли проголосовали также «ЕС» Порошенко и «Голос». Как вы считаете, почему они это сделали?

— Порошенко имеет определенные контакты с западными партнерами и МВФ, и для него это, с одной стороны, идеологически близко, с другой стороны, проголосовав за это, он получит определенную индульгенцию на свои преследования со стороны нового генпрокурора.

МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А «Голос» — это просто проект под внешним управлением фонда Сороса, который является главным локомотивом продвижения на Украине рынка земли.

Поэтому мы видим, что в стране сформировалась либеральная коалиция, которая полностью соответствует предыдущему составу парламента, где был Блок Петра Порошенко и Народный фронт.

- Вы уже упомянули, что Зеленский, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, протащил непопулярные, нужные власти законы, хотя буквально несколько дней назад заявлял, что не собирается этого делать. Почему Зеленский нарушил свои моральные обязательства в этой части?

— Я думаю, его просто напугало его окружение, что без денег МВФ будет дефолт — а это, в свою очередь, означает политическую смерть Зеленского. Он явно не так хотел бы войти в историю.

Намного более адекватно было бы, если бы вели переговоры с МВФ о реструктуризации долгов, отсрочке выплат и так далее, а не соглашались на все требования фонда, который шантажирует нас какими-то траншами.

Думаю, что Зеленский не разобрался сам в экономической ситуации, потому что он не является специалистом и попал под влияние вот этой группы влияния прозападного лобби, которая существует в такой системе понятий: жить в долг, жить в долг постоянно, разменивая национальный суверенитет на транши МВФ и западных партнеров.