Торговля землей, последним государственным ресурсом, обеспечивающим суверенитет Украины, у экспертов во всем мире вызывает недоумение и тревогу. Власть, торгующая народным достоянием ради подачек Запада и коррупционного обогащения, обречена на поиск врагов среди соседей, считает бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

- Александр, решение Верховной Рады по продаже земли, которое откладывалось четверть века, задело всех граждан Украины. Можно ли говорить, что это эпохальное решение для страны? Если да, то почему?

— Несомненно, это закономерное решение. Украина к нему шла все последние годы, постепенно разделываясь с советским наследием, где была не только формула «вся власть советам, а земля — крестьянам», но и декларировалось: земля — достояние нации. В этом вся двойственность современной Украины: декларирование одних ценностей — и реализация других. Власть играет в «защитников интересов народа», притом что в реальности защищаются только интересы транснациональных корпораций.

- Две политические силы в Раде — «Оппозиционная платформа — «За жизнь» и «Батькивщина» заявляют о нарушениях при принятии закона, обещают отменить его в Конституционном суде. Есть ли у них такая возможность? Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

— Мне позиция "Батькивщины" и ОПЗЖ представляется сугубо популистской. Они понимают, что от их голосов ничего не зависит, и поэтому приобретают дивиденды, выступая против закона. Но интенсивность сопротивления говорит, что это поза, а не реальное противодействие. Они, скорее всего, обжалуют это решение в Конституционном суде, но результат будет, с высокой долей вероятности, отрицательный.

- Националисты, другие политические силы и общественные активисты уже заявляли о возможных протестах после принятия закона о рынке земли, если будет принят соответствующий закон. Насколько реальна эта угроза протестов, учитывая режим чрезвычайной ситуации, введенный на Украине?

— Протесты должны быть — иначе это нарушит логику политической игры. Но протесты будут тепличные — не с целью добиться результатов, а с целью поддержать интерес к протестующим. При этом все будет "в рамках приличий". Националисты, при всей своей радикальности, все-таки не более чем инструмент, а все бенефициары получают установки к действию из одного центра.

- Можно ли говорить о конце монобольшинства «Слуги народа» в Раде? Фракция Зеленского раскололась после «антиколомойского закона» и открытия рынка земли?

— Я думаю, что монобольшинство формировалось под конкретные задачи: изначально его состав должен был отработать повестку Сороса, а после выполнения установки его судьба мало кого волнует. Коломойский изначально прогнозировал, что Рада этого созыва будет утилитарной: выполнит свою функцию — и будет распущена. Посмотрим.

- За рынок земли проголосовали также «Евросолидарность» Порошенко и «Голос». Почему они это сделали?

— Как я уже говорил, даже конкурирующие между собой политические силы Украины в большинстве своём имеют одних и тех же "идейных вдохновителей". Так устроена политическая система этой страны. Во второстепенных вопросах им позволена борьба, но в главных их хозяева не потерпят инакомыслия. Зеленский сделал свое дело. Зеленский может уходить © REUTERS, AP

- Президент Украины несколько дней назад заявил, что не собирается пользоваться эпидемией, чтобы протаскивать через парламент удобные власти законы. Почему Зеленский нарушил свои моральные обязательства в этой части?

— Тут все просто. Зеленский, прежде всего, популист, а уж потом — президент. При этом у него нет комплекса обязательств или угрызений совести. Он не лишён зачаточных амбиций, но он чётко знает своё место, и если "высшие силы" посчитали момент удобным — ему ничего не оставалось, как "взять под козырёк". Если бы он был самостоятельной фигурой — его восприятие мировой дипломатией было бы другим. Но никто не обманывается в отношении его дееспособности и субъектности.