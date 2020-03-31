Знаменитый советский и украинский композитор и музыкант Владимир Быстряков, жизнь и творчество которого связаны с Киевом, рассказал изданию Украина.ру о киевском карантине, задачах муниципальной полиции и о том, как выжить во время эпидемии

- Владимир, как Киев воспринимает карантин и меры по предотвращению эпидемии?

— Сейчас весь мир играет в русскую рулетку. Повезет, не повезет. Мы живем в мире фейков. Непонятно, с какой целью эти фейки распространяются. Скорее всего, с коммерческой. Что касается Киева. Ожидания того, что сметут все товары с прилавков, не оправдались. Но тенденция наблюдается четкая. Сейчас дали зеленый свет крупному бизнесу, владельцам крупных супермаркетов. Позакрывали все мафы (малые архитектурные формы, то есть киоски. — Ред.), под прикрытием ложной заботы о нашем здоровье. Это продолжение старой политики наших властей. У нас же такая генеральная линия партии: весь мир насилья мы разрушим до основанья, а потом… Вот сейчас у нас это потом и есть. Я редко кого-то цитирую, но тут я хотел бы процитировать одного политолога, который очень хорошо описал нашу ситуацию. Он сравнил наши власти с командой "Титаника". Они продали все шлюпки и теперь идут ко дну с карманами, полными бабла. Это и есть отличительная черта нашей политики. Тут и ментальность, и наработанная за тридцать лет тяга к обогащению любой ценой.

У нас воруют не отходя от кассы. Когда из Китая летел самолет с помощью для Украины (там были тесты, маски), он похудел в воздухе на две трети. Эти две трети оказались потом в Израиле, и Моссад якобы за них отчитался. Это значит, что у властей есть оптимизм: даже если все вокруг отдадут концы, они останутся в живых и будут править опустевшей землей.

С другой стороны, сейчас все люди ищут средства коммуникации. Все ушли в интернет и телефоны. На этом деле хорошо поднимется игорный бизнес. Нам же на каждом шагу предлагают — поставь столько-то денег на то-то. Инициаторы этих казино на дому сейчас обогатятся. Понятно, куда ведут все ниточки. Определенные люди получили индульгенции заниматься этим "святым" делом. Богатые и коронованные. Украинская элита отказывается от палат для простых смертных © REUTERS, Stringer | REUTERS, Stringer | Перейти в фотобанк

Остальные будут заниматься кто чем. Будем писать песни, обмениваться нашими наработками. У меня много музыкальной продукции, которая не выходила 30 лет из дома, потому что меня закрыли из-за моей позиции. Я считаю, что должно быть две равноправные культуры на Украине. Раз они есть естественным путем, то поднимать одну культуру за счет накладывания лапок на горло другой и зажимания ее, пока она не задохнется, это не метод. Человека не переделаешь. Хотя у нас стараются. В советские времена хотели сделать "хомо советикус", сейчас делают "хомо юкренианс". Мечта каждого свидомого украинца — чтобы все москали отсюда съехали и они зажили на опустевшей земле.

- Как показывает практика, это не является ключом к национальному счастью.

— Конечно. Это лишний раз показывает, что нам эту идею национального неравноправия вбросили американцы. Такую страну очень легко раздробить. Это они почувствовали на примере той же Африки, где они делали Судан. Классический пример — Югославия. Американцы не очень заморачиваются поиском креативных идей, действуют по одним лекалам. Они знают, что стоит кому-то дать звание титульных, как у нас дали, и все эти титульные будут повторять до потери сознания: не пойдем на сговор с Москвой.

Сейчас, как я понимаю, разыгрывается два сценария. Один вариант — попросить транш у МВФ, который уже не особо понимает, из каких чертей у нас деньги будут этот транш потом отдавать. Кстати, в понедельник в Раде будет обговариваться закон о продаже земли… (интервью готовилось в конце минувшей недели — Ред.)

- Все-таки Зеленский решил воспользоваться паникой?

— Давайте не будем говорить о Зеленском. Он в данном случае не является субъектом. Его назначили нашими руками, и теперь он им нужен, чтобы решить все эти вопросы. Потом его сольют. Он им неинтересен, он не из их колоды. Он не обладает финансовыми ресурсами. Его назначили как администратора. Гончарук, который тут наделал много дел, уже слинял и теперь где-то катается на самокате. И с него взятки гладки. Сейчас рассматривается Яценюк, старый, проверенный авантюрист, в качестве главы Нацбанка. Ну и что это будет?

С одной стороны, рассматривается закон о земле, а с другой стороны — тема дефолта. Это тоже вероятно. Если будет дефолт, Зеленский полетит в Москву на поклон. И будем клясться в вечной дружбе и доставать георгиевские ленточки из сундуков. Первыми достанут ленточки самые рьяные из тех, кто отстаивает наши национальные особенности. Они побегут впереди всех, чтобы возглавить это движение. Это тоже национальная особенность. Эти два момента взаимно исключают друг друга, но что делать.

Понимаете, у нас достаточно своих ресурсов, которые могли бы сейчас поднять экономику. Достаточно убрать такие "значимые" институты, как Институт национальной памяти Вятровича. Он отсосал 15 миллионов на развитие своей памяти. Но мы без нее, памяти, не умрем. Таких организаций у нас много. Масса чиновников пристроились на должности и пристроили туда своих внучек, жучек и любовниц. Все они получают миллионные зарплаты. Коболев, например, Витренко.

- Но по Минкульту прошел секвестр, который сократил националистические организации.

— В наших традициях, которые я наблюдаю последние годы, сокращают, чтобы кому-то добавить. Это переливание из соседского кармана в свой, но не в наш.

- То есть форс-мажор не привел в чувство политиков и олигархов?

— Речь должна идти не о политиках, а об олигархате. Оппозиция у нас не играет особой роли. У нас нет людей, которые могли бы взять власть в свои руки. У нас есть только Аваков, единственный человек, у которого есть силовой ресурс. Сейчас из его резервов собирается муниципальная полиция. Тех, кто раньше старух избивал на 9 мая, сейчас будут организовывать в муниципальную полицию и кормить в первую очередь. Для этого отбираются деньги у Минкульта. Но мы особо не жалуемся, потому что культура у нас на таком уровне, что бороться за нее нечего.

- Как переживает кризис шоу-бизнес?

— Я к украинскому шоу-бизнесу не имею отношения. Большинство нашего шоу-бизнеса соответствует выражению Александра Колчака: не трогайте проституток, артистов и кучеров. Они нужны при любой власти. Наш шоу-бизнес пошел на изгнание всех русскоязычных. Они все топят за единую мову. У них пищеварительный инстинкт подавил все рецепторы, которые могли бы посоветовать людям, что не хлебом единым, что надо еще что-то думать. Наш шоу-бизнес — это продажники. Там сверху сидит десяток людей, которые накопили подкожный жир, мелькают на экранах и сидят во всех жюри. У них есть дома, угодья какие-то. У них все хорошо. А вот обычным людям, втянутым в шоу-бизнес, операторам, звукорежиссерам, будет очень туго. У нас до сих пор не сделано никаких шагов по защите населения. Карантин убивает украинский бизнес. На подходе — миллионы нищих и безработных © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

В Москве объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты, есть меры поддержки бизнеса и людей. То же самое делает Трамп. В Израиле говорят, что надо открыть военные склады и поддержать людей. У нас ничего этого близко нет. Может, у наших олигархов есть какой-то рецепт или таблетка, защищающая от коронавируса, я не знаю. Гуляет теория, что мировое закулисье решило сократить человечество. Оставить одну треть. Такое может быть. Но Африку эта беда не зацепила, и это наводит на мысль, что это все спланировано. А еще есть такая тема. На Украине где-то 15 биологических лабораторий США. Чем они занимаются, одному Богу известно. Эту тему как-то не развивают. Более того, сейчас в Facebook стали активно банить тех, кто говорит, что вирус искусственный и пришел из США. Когда по ноткам собираешь эту информацию, складывается мелодия. Но я уже ни во что не верю. Мне сейчас скажут, что нельзя парацетамол принимать. Как я это должен понимать? Это забота о моем здоровье или о тех производителях, которые конкурируют с производителями парацетамола? У нас же все держится на рекламе и антирекламе. В этом разобраться очень сложно.

Задача у людей — не дать друг другу опуститься в депресняк. Я прочитал недавно хорошее выражение: когда все это закончится, на улицы выйдут сотни миллионов шизофреников с мытыми руками. Паника нас во многом убивает. Она влияет на сопротивляемость организма.

Поднимает людей вера. У меня был знакомый, который встал после четвертой стадии онкозаболевания. Его вера подняла. Врачи удивились, там уже были метастазы в костях, а человек выздоровел на 100%. Он был очень верующий и заточен помогать ближним. Для меня это пример. Он сейчас в футбол играет, песни сочиняет. Он заточен на доброту. И, может, правильно священники говорят, что эта эпидемия нам дана для того, чтобы мы немножко очухались от нашей жизни, от этого безумного ритма, от богатства, от желания представить себя богаче, чем окружающие, смотреть из окон "Бентли" на очереди нуждающихся и чувствовать себя полубогом. Почему люди, которые зарабатывают миллиарды, хотят заработать еще больше миллиардов? Они же не купят себе еще сто лет жизни. Рокфеллер умер в 102 года. Но это не 200 лет.

У нас в Киеве сейчас встал на ремонт крематорий. Люди шутят, что, наверно, рядом с ним достраивают крематорий для випов. Это горькая шутка. Наши депутаты сейчас легли в те же больницы, что и простые смертные. Может, они начнут что-то понимать? Может, это все для того, чтобы мы одумались?

Нужно везде искать положительный момент. Если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Еще говорят: возлюби болезнь свою. Это же неспроста. В этом есть рациональное зерно. Если мы сохраним в себе человеческий костяк, мы не дадим пропасть обществу. Я не говорю о стране. У нас не страна, а территория. Не народ, а толпа, которой очень легко манипулировать. Повелись на киногероя, теперь мы имеем "95-й квартал" вместо жизни. Зеленский сейчас говорит: оставайтесь дома, занимайтесь любовью. Хороший рецепт от президента!

- Что предпринимает власть?

— Сейчас, очевидно, первая задача нашего правительства — не допустить волнений среди народа. Создается муниципальная полиция и прочие парамилитарные формирования, чтобы бороться с народными волнениями. Это репрессивные меры, не гуманитарные.

- Нынешняя ситуация толкает украинцев к социальному возмущению?

— Я думаю, да. Затихли разговоры про то, на каком языке говорить. Это уже не в тренде. За это и по морде можно схлопотать. Разговоры про дружбу с Америкой и НАТО тоже затихли. Куда теперь идти? Под монголо-татарское иго? Нет, конечно, пойдут в сторону России. И будут просить и дружить.

Есть еще она тенденция. Для меня самый загадочный персонаж — это все-таки Аваков. Работает связка Аваков-Коломойский. Я думаю, что Коломойский через Авакова хочет быть главным переговорщиком с Москвой. У него уже была громкая фраза в стиле Жириновского: если Россия даст нам 100 миллиардов, мы начнем с ней дружить. И такая тенденция наблюдается. Не исключено, что весь репрессивный аппарат будет направлен на то, чтобы подавлять тех, кто противится дружбе с Москвой. Конечно, народ у нас настроен русофобски. Выросло поколение, которое ничего не знает о том, как было. Им напихали в головы ерунды по методу Геббельса. Главное, чтобы было громко, просто, понятно. Кто не скачет, тот москаль. Это работает!

- Области розданы олигархам. Они что-то делают для людей?

— Это было еще при правлении Януковича. На всех землях были местные князьки. Децентрализация по законам преступного общества. Так было и есть. Сейчас у них в основном продолжается борьба между собой. Говорят, что Ахметов объединился с Пинчуком против Коломойского и Авакова. А что они для своих подданных делают? Ну, вот смотрите. Лучше всех ситуация в Харькове. Там нет карантина. Мэр Кернес уже несколько лет очень хорошо держит Харьков. Там нет драки с русскоязычными, которая разделяет общество. Там на стенах остались муралы в память советских военачальников и артистов. Там не привился антирусизм. Что касается помощи людям, есть точечные примеры. Медведчук переслал лекарства и аппаратуру в Закарпатье. Он же передал дорогостоящие препараты в киевский Институт сердца.

- Насколько население Украины может рассчитывать на медицинскую помощь?

— Ни насколько. Степень готовности нашей медицины нулевая. Полагаемся на судьбу, веру в Бога и собственный иммунитет. Стараемся. Говорят, что в России уже добились каких-то результатов по части вакцины от коронавируса. Но до нас не дойдет ничего или крохи. Даже если изобретут вакцину, сначала вакцинируется Кабмин, а потом остатки за большие деньги пойдут в народ. Мы видим, как это делается. Когда все страны стали вывозить своих граждан из других стран бесплатно, наши МАУ, международные авиаперевозки, которые принадлежат Коломойскому, заломили такие цены за билеты, что мама не горюй. У нас не думают о том, как спасать. Думают, как заработать на этом деле миллионы.

И все-таки давайте будем верить, что мы окажемся сильнее духом. Давайте укреплять дух. Юмор нас будет отвлекать от печальных дум, юмор и наши дети.