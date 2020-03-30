Увольнение Сергея Сивохо с должности помощника секретаря СНБО свидетельствует о смене курса президента Владимира Зеленского относительно урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

- Кирилл, что означает для украинской политики увольнение Сивохо, который входил в ближайшее окружение президента Зеленского?

— Это тенденциозное увольнение. Можно сказать, что Зеленский сворачивает со своего мирного пути, потому что Сивохо был его человеком. Это человек "из первого круга", кавээнщик, которого он давно знает. И когда Сивохо презентовал Консультационный совет в рамках Минской контактной группы между Украиной и непризнанными республиками, это явно была не отсебятина Сивохо, а план Зеленского.

«Переоценил свои силы». Фесенко об увольнении Сивохо с должности советника секретаря СНБО © wikipedia.org

Зеленский, видимо, понимает, что никакой встречи в "нормандском формате" не будет в ближайшие месяцы. И ретушировать свой образ как президента мира уже не стоит. Уже не идет речь о том, что в парламенте будут голосовать за имплементацию Минских соглашений в законодательство, по особому статусу, выборам и так далее.

- Как это скажется на взаимоотношениях Киева и Москвы?

— Думаю, что "теплые ванны" по линии Киев—Москва, которые мы наблюдали осенью прошлого года в виде телефонных звонков и обмена удерживаемыми лицами, прекратятся.

Сивохо: Я не расстроился из-за потерянной корочки, но переживаю по утерянному Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Порошенко и Путиным, то есть обе стороны будут поддерживать состояние замороженного конфликта.

- Какая судьба ожидает Национальную платформу примирения, которую анонсировал Сивохо?

— Нет Сивохо — нет и платформы. Кто еще может ее возглавить? Глава Офиса президента Ермак? Но он под жесточайшей критикой в связи с различными скандалами с прослушкой. Скорее всего, в условиях коронавируса, пандемии и карантина это все отойдет на второй план, и в ближайшие месяцы мы никаких подвижек (по реализации Минских соглашений) не увидим.