Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО Украины, о котором стало известно в понедельник, 30 марта

- Владимир, как вы полагаете, что означает это увольнение — ведь Сивохо был значимой фигурой и с ним связывали надежды на мирное урегулирование в Донбассе?



— Я вас сразу разочарую: не был Сивохо значимой фигурой. Все его значение было связано только с тем, что он лично знает президента Зеленского и взял на себя неформальную функцию. Кстати, это очень важное обстоятельство — советником секретаря СНБО он был только на общественных началах.

Сергей Сивохо. Биографическая справка © Facebook, Сергей Сивохо

- Почему же Сивохо все-таки лишился своей должности?

— Ничего страшного, ничего эпохального не произошло. Сивохо немного переоценил свои силы, ряд его действий был не скоординирован ни с Офисом президента, ни с парламентской фракцией «Слуга народа». Поэтому он столкнулся с проблемами, вызвал много критики в свой адрес. Скажем так, он немного превысил свои неофициальные полномочия.

- А как вы считаете, что станется с платформой национального примирения, которую он пытался анонсировать?

— Так он ее может реализовывать на общественных началах. Он и раньше это делал таким же образом. Эта платформа не была государственной инициативой. Это была общественная инициатива. Сивохо может продолжать ее и дальше, но реализовать ее можно будет только после окончания эпидемии.