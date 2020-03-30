Выпускные вечера в британских школах отменены, а сами учебные заведения закрылись. Лондонцы друг к другу ближе, чем на 2 метра, не приближаются. О том, как Великобритания переживает эпидемию коронавируса, рассказал изданию Украина.ру писатель, историк советского хиппи-движения Владимир Видеманн, живущий в столице Соединенного Королевства

- Владимир, какова сейчас ситуация с эпидемией коронавируса в Великобритании и Лондоне?

— По последним данным, всего заболевших в Великобритании 19 522 человека, поправившихся 140, умерших 1228. На Украине за ночь выросло число заболевших и умерших от коронавируса © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Недели три назад была легкая паника, раскупали маски, мыло, макароны, муку и туалетную бумагу. Сейчас все есть — и маски, и мыло, и бумага. Во всяком случае, у нас в районе (Северный Лондон, 2-3-я зона) нет никакой паники, никаких очередей. Жена сходила вчера в аптеку за масками (не просто медицинские, а специальные). Я ходил в аптеку за мылом. Есть и санитайзеры.

В магазинах — весь обычный набор продуктов. Но мы закупились впрок, на всякий случай, еще три недели назад. Школы закрылись. Сын закончил 13-й класс, но экзаменов не будет, оценки поставят по результатам года. Выпускного вечера тоже не будет. Жаль, конечно. Сидит дома, общается с друзьями через интернет.

- Гулять по Лондону можно?

— С начала этой недели гулять можно только по двое или вместе с членами семьи. У нас в районе на улицах пусто, но не так чтобы совсем вымерло.

Хожу ежедневно гулять в парк, народ тоже гуляет, но не массово. Друг к другу ближе 2 метров не приближаются, все ведут себя корректно. Общественный транспорт работает, но пассажиров мало. В автобусах почти пусто. Как в метро — не знаю, давно не ездил.

В центральном Лондоне тоже пусто, так как все закрыто. Но я там не был почти месяц. По стране можно свободно передвигаться, автобусы и поезда ездят, самолеты летают. Возможно, сократили количество рейсов, поскольку народ все-таки лишний раз старается не тусить. Отменили фестивали и концерты, само собой. Когда все откроется — пока не ясно.

- Вы работаете в офисе или на удаленке?

— Офисы компаний закрылись, люди работают на удаленке. Мы с женой тоже. У нас своя архитектурно-консалтинговая компания, для нас работа из дома не проблема. Стройки пока функционируют, так что от наших услуг никто не отказывается. Но девелоперский проект в Эстонии поставлен под вопрос, так как туда сейчас просто так не въехать, да и правила строже, чем в Британии. Думаю, там почти все остановилось. А у нас после Брекзита руки развязаны. Получается, вовремя соскочили! Кабмин Украины решил помочь Донбассу бороться с коронавирусом. Но чужими руками © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Обнаружили коронавирус у принца Чарльза, премьера Джонсона, а последний заразил еще двух министров: здравоохранения и внутренних дел (это я по памяти, но, кажется, их). Еще, говорят, заболел тот самый доктор, который выступал против карантина и в пользу «стадного иммунитета». Вроде бы попросил прощения за ложную информацию. Что с королевой и другими членами королевского семейства — не знаю. Особенно за ними не слежу. Если будут новости — жена расскажет.

- Как русские и украинцы переносят «тяготы и лишения», связанные с эпидемией?

— Что происходит у русских и украинцев, тоже не знаю. У нас среди клиентов их нет, на какие-то специальные тусовки мы не ходим. Есть несколько русскоговорящих друзей, но это всё люди из международных кругов, не связанные с узкой этнической средой. С Русским миром я общаюсь через Facebook, а в реальной жизни — в основном с англоязычной лондонской интеллигенцией.