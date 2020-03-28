Вызванный эпидемией коронавируса на Украине кризис будет очень большим, и в таких условиях возрастает власть амбициозных, опытных и умелых политиков, далеко выходя за рамки их обычных полномочий, рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру 27 марта

- Владимир, в стране официально введен режим чрезвычайной ситуации, коронавирусный карантин ужесточается. При этом одним из главных политиков страны наряду с Зеленским становится Арсен Аваков. Глава МВД предлагает экономические планы, высказывается о введении чрезвычайного положения и фактически берёт под контроль улицы с ультраправыми «патрулями». Как вы считаете, будет ли Аваков и дальше усиливаться?

— Аваков еще в конце прошлого года восстановил свое влияние и фактически стал если не вторым, то третьим на тот момент по влиянию лицом в стране после президента. Сейчас он, думаю, даже второй — из-за карантина.

В этом нет ничего удивительного. Я приведу аналогию по России, где очень похожая ситуация, только вместо Авакова — мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть люди, которые в условиях чрезвычайной ситуации в силу своих организационных способностей, навыков, амбиций начинают играть более важную роль, чем даже по должности положено.

В этом здесь очень похожая ситуация, хотя с очень серьезными поправками на разные украинские и российские особенности.

В частности, Аваков был очень влиятельной фигурой и при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко, хотя и не входил в его команду. И тогда он был в тройке политиков страны — не по рейтингам, а именно по влиянию.

И сейчас он за собой сохранил этот статус. Была некоторая пауза летом и в начале осени прошлого года, но ему удалось восстановить свои позиции, а в условиях карантина он объективно их наращивает, что связано с особой ролью МВД в условиях карантина, а также с тем, что Аваков в нынешнем руководстве страны самый опытный.

- И как это воспринимает Зеленский? Будет ли он реагировать?

— Конечно же, Зеленский считается с опытом и организационными способностями Авакова, и Аваков нужен Зеленскому. Но Зеленский, и особенно его окружение, не очень доверяет министру внутренних дел.

Именно по этой причине даже не рассматривался вопрос о том, чтобы Аваков стал премьер-министром, и, хотя и продвигалась идея о том, чтобы назначить Авакова вице-премьером, который курировал бы силовиков, — эта идея была отвергнута именно для того, чтобы не допустить чрезмерного усиления Авакова.

Сила Авакова, Коломойский против МВФ и призрак дефолта. Главное на неделе с 20 по 27.03 от экспертов © Facebook, Арсен Аваков

Сейчас он нужен президенту просто в силу чрезвычайных обстоятельств — некем заменить, и такой человек очень нужен.

Но как только кризисная ситуация закончится, надо будет Авакова задвигать на второй план и резко уменьшать его влияние. И в этом будут заинтересованы многие политические фигуры как во власти, так и в оппозиции.

Ну еще одно очень важное обстоятельство — да, у Авакова очень большое политическое и административное влияние, но при этом он остается одной из наиболее одиозных и наименее рейтинговых фигур в украинской политике. То есть на выборах у него на данный момент шансов нет.

- Острейшей проблемой, вслед за эпидемией, становится экономический кризис. Уже говорят о падении ВВП минимум на 5%, падает промышленность, падает курс гривны, бюджет недополучает доходы. На ваш взгляд, сможет ли страна справиться с экономическими проблемами самостоятельно или нужна помощь МВФ, Запада или олигархов?

— Естественно. Не только Украина, но и многие другие страны, у которых не хватает собственных финансовых ресурсов, сейчас обращаются за помощью к Международному валютному фонду.

А поскольку у Украины уже есть опыт сотрудничества и взаимодействия с МВФ, то в принципе была договоренность о новой программе сотрудничества с МВФ.

Сейчас это главный возможный ресурс поддержки, переговоры идут, причем о расширении программы поддержки. Если планировалась программа примерно на пять миллиардов долларов, то сейчас обсуждается программа в два раза больше.

Естественно, поддержка необходима, и кризис будет очень большой.

Но что касается падения курса валюты, я тут напомню одно важное обстоятельство: у нас перед этим было чрезмерное укрепление национальной валюты в начале года.

Оно даже имело негативные последствия, поэтому нынешнее ослабление национальной валюты носит восстановительный характер. Но, конечно же, есть и панические настроения — последние две недели наблюдался повышенный ажиотажный спрос на доллар, сейчас он уже меньше.

Но, тем не менее, сейчас риски есть, но не такие, как в России, где курс рубля напрямую зависит от цены на нефть, и российский рубль упал намного больше, чем украинская гривна.

— В подвешенном состоянии находится Верховная Рада. Несколько депутатов заразились коронавирусом, но карантина по-прежнему нет, а в воскресенье может состояться внеочередное заседание. Что на нем могут рассматривать — ради каких законов будут подвергать депутатов риску заразиться?

— Уже известно, что готовы рассматривать, — понятно, что еще не в полном объеме. Сейчас готовятся изменения в бюджете, потому что часть бюджетных расходов будет существенно урезана, освободившиеся средства будут переброшены на борьбу с коронавирусом.

Это и на мероприятия по противодействию эпидемии, закупку медицинского оборудования, повышение зарплат медикам.

С другой стороны, необходимы социальные выплаты, и также средства понадобятся для смягчения экономических последствий, хотя бы минимизации определенных экономических последствий карантина и надвигающегося кризиса.

Поэтому изменения в бюджете — это вопрос номер один.

Для того чтобы договориться с МВФ, надо принять закон «о невозможности возвращения национализированных банков их владельцам».

Его иногда называют «Антиколомойским законом», так как главная задача документа — чтоб не было физической возможности возвращения Приватбанка Коломойскому и не было бы возможности компенсации.

Потому что Международный валютный фонд это не устраивает, возврат Приватбанка, по их мнению, это может дестабилизировать финансовую ситуацию в стране, и указанный закон является одним из главных условий возобновления сотрудничества с МВФ.

Пока не ясно, но, возможно, будет завершено рассмотрение вопроса земельной реформы, рынка земли, потому что это тоже связано с возобновлением сотрудничества с МВФ. Но там сложнее, потому что еще нужно рассмотреть тысячи поправок, и есть проблемы.

Ну и обсуждается, хотя в действительности есть процедурные проблемы, возможность дистанционной работы Верховной Рады во время эпидемии, в частности, и дистанционного голосования. Персонального, но дистанционного.

Но тут были уже репетиции, проверки — пока есть технические и процедурные проблемы. Если их удастся решить, то, возможно, этот вопрос также будет рассматриваться на внеочередном заседании Верховной Рады.

Я не исключаю, что могут быть и кадровые вопросы рассмотрены, в частности, по формированию правительства. Потому что там есть еще несколько вакантных позиций в составе Кабинета министров.

- По вашим прогнозам, состоится ли заседание?

— Ну, я не уверен на сто процентов, что заседание состоится. Оно планировалось на четверг, но одной из главных причин того, что его перенесли сначала на субботу, а потом, по последней информации, Рада в воскресенье должна собраться, — первая проблема в том, что еще не готов окончательный пакет законопроектов.

Вторая проблема с точки зрения возможности проведения заседания является главной — неясно, сколько депутатов смогут физически присутствовать.

Потому что несколько человек заболели, кто-то на выезде, не в Киеве, а кто-то, будем говорить откровенно, побаивается приезжать на сессию. И сейчас выясняют, сколько депутатов могут приехать, ну и, соответственно, будут ли голоса для принятия решений.

В масках и на стадионе? Как будет работать Рада в период эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Либо в зале Верховной Рады, но в масках, в перчатках, со всеми мерами предосторожности.

Второй вариант — во дворе Верховной Рады, хотя там немножко тесновато. Может быть, Мариинский дворец рядом с Верховной Радой, там государственные приемы летом проводились, там тоже можно, территория достаточно большая.

Еще один вариант — на стадионе. Рядом стадион «Динамо», и там тоже можно собраться.

От этих трех вопросов и будет зависеть возможность проведения заседания парламента в воскресенье, но в первую очередь от того, сколько депутатов удастся собрать.