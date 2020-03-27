Немецкий политолог Александр Рар, проявляя сознательность, не выходит без надобности из дому – только на прогулки в лес. Он считает, что низкие темпы распространения коронавируса в Германии обусловлены дисциплинированностью немцев и лучшей в мире немецкой медициной

- Александр, какова на сегодняшний день ситуация в Германии? Ухудшилась или улучшилась?

— Ситуация в Германии не ухудшается. То, что происходит, было ожидаемо. Инфекции и заражение продолжаются. Число заболевших растет, кроме Китая и Южной Кореи, где своими методами справились с этой эпидемией. Говорят, что до конца апреля число зараженных будет расти. Вопрос даже не в том, чтобы остановить рост, а в том, чтобы его замедлить, чтобы было достаточно мест в больнице для лечения пострадавших. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- Все равно в Германии меньше смертельных случаев, чем в Италии и Америке. Почему?

— Очень высокий уровень медицины. Наверное, самый лучший в мире. Немецкая медицина очень дорогая, это правда. Очень много тратят на нее, но в то же время немецкая медицина использует самые последние технологии. Вот это и помогает. Вторая причина — это дисциплинированность немцев. Да, комендантского часа у нас нет, но если рекомендовали без надобности не выходить на улицу, то я сам без надобности из дома не выхожу. Сижу, читаю книги, думаю о смысле жизни. Правда, гуляю в лесу, дышу чистым воздухом. Если я с кем-то встречаюсь из других прохожих, то мы на достаточной дистанции, чтобы не заразиться, обходим друг друга. Тут даже такой случай со мной произошел. Я встретил знакомого дипломата, которого не видел много лет. Он хотел подойти ко мне и поговорить, но жена на него накричала, чтобы он не подходил. Тут и страх, и самодисциплина. Так что наша немецкая дисциплинированность и медицина способствуют тому, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Ожидается, что до конца первой недели апреля произойдет пик заболеваний. Если мы это переживем, то можно будет говорить, что мы можем возвратиться к нормализации ситуации.

- Каковы на сегодняшний день экономические последствия эпидемии?

— Многие учреждения, которые приносили доход, закрылись. Именно они на карантине. До конца апреля экономика еще может выдержать, потом уже нет. Люди должны зарабатывать, все в экономике должно двигаться. Так что будет много банкротств. И эта ситуация показала еще и то, что зря многие медицинские производства из Германии были переведены в тот же Китай и в Индию, потому что там дешевле производить. Потому что нужных медицинских препаратов не хватало. Коронавирус в Европе: в Италии началась очередная «информационная война» против России © REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | Перейти в фотобанк

- Ударит ли эпидемия по дальнейшей глобализации мира?

— Да, много в ней, видимо, будет пересмотрено. Мир перенаполнен. Глобализацию, которую мы видели, должна была сойти на нет. В Германии будет, не сомневаюсь, много размышлений на эту тему. Например, неправильно было сделано, что многие стратегические производства были перенесены в страны, где оно дешевле. Возможно, конфликт на Украине начнут пересматривать. Когда он произошел, то там схлестнулись интересы Запада и России. Я говорил, что конфликт в головах, возможно, будет пересмотрен, когда Запад столкнется с более серьезным вызовом. Может быть, это время наступает. Может быть, более глобальные вызовы человечеству повлияют на прекращение внутренних конфликтов, а человечество начнет объединяться, чтобы совместно решить эти проблемы.

- Что вы можете сказать об обращении Путина к российским гражданам?

— Думаю, Путин делает правильные вещи — нужно ограничить общение людей. Россия выиграет время. Сейчас вот эта неделя для нее будет важной. Если не будет столько заболевших, то тогда Россия сделает шаг в сторону преодоления этого кризиса. Сейчас надо спасать средний бизнес. Государства сейчас будут тратить громадные средства на это. Так что Путин будет выступать не в последний раз.

- Как в Германии встретили новость о том, что Россия, Китай и Куба помогли Италии?

— По-разному, но у немцев здравый смысл всегда преобладает. Они понимают, что такая помощь была вызвана необходимостью. Слава Богу, если у России и Китая есть возможность помочь, то это хорошо. Но есть, правда, СМИ, которые пребывают еще до сих пор на фронтах пропагандистской войны. Они недовольны тем, что Россия и Китай «влезли» в Европу. Но и они вынуждены признать, что Европейский союз тут опоздал со своей помощью. Дискуссия идет очень острая и опять очень болезненная. Некоторые обвиняют Россию в том, что она ведет политику для ослабления ЕС. Уровень эпидемии еще, видимо, не настолько высок, не настолько болезненен, чтобы заставить элиты посмотреть на Россию и Китай другим образом.