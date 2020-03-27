Отношения президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом в данный момент выходят на новый уровень, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 26 марта

Глава украинского государства 16 марта провёл переговоры с крупным бизнесом, которые в СМИ окрестили «встречей с олигархами». В ходе этой встречи Зеленский попросил украинских богачей помочь деньгами на борьбу с эпидемией коронавируса — собрать около $500 млн.

После появилась информация, что участникам встречи передали под контроль разные регионы страны. Например, Коломойскому досталась Запорожская область.

- Кирилл, на ваш взгляд, почему Зеленский пошел на договоренности с олигархами? Это вынужденная мера?

— Ему необходимо найти ресурсы, чтобы закрыть дырку в бюджете, которая сформировалась при предыдущем правительстве.

Шпагат Зеленского. Эксперты об «антиколомойском законе» и борьбе олигархов против Запада © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

А карантинные меры только усугубляют ситуацию, усиливают удар по экономике.

Так что в условиях отсутствия финансирования со стороны того же МВФ я не исключаю, что Зеленский будет пытаться найти внутренний ресурс для того, чтобы перекрыть убытки.

Но естественно, что олигархи за это будут требовать какие-то преференции, и еще неизвестно, насколько дорого обойдется Украине такая помощь от них.

- Каковы сейчас отношения президента Зеленского с олигархами? Можно ли сказать, что никакой реальной деолигархизации в стране не будет?

— Мы видим, что Коломойского медленно, но уверенно отдаляют от Зеленского, так же, как и Пинчука. Ахметов, наоборот, усиливает свои позиции. Я не исключаю, что он какую-то финансовую помощь будет оказывать.

Просто для Ахметова важно, чтобы все оставалось, как есть сейчас, а для того же Коломойского нужны изменения — он требует, чтобы ему Приватбанк вернули. Идти на выполнение этих требований для Зеленского сейчас проблематично.

Я думаю, что будет наблюдаться такая же картина, как и при предыдущих президентах. Ахметов станет любимым олигархом, а Коломойский рано или поздно "побьет горшки" с президентом.

- Очевидно, что если олигархи согласились помочь президенту, они попросили что-то взамен. Что это может быть?

— В пользу Ахметова уже приняли решение ввести таможенные пошлины на экспорт электроэнергии из России. Это лоббизм его тепловых электростанций, его компании ДТЭК.

Альтернативы быть не должно. Как Ахметов будет повышать цены на электроэнергию на Украине © AFP, Alexander KHUDOTEPLY | AFP, Alexander KHUDOTEPLY | Перейти в фотобанк

Коломойский требует вернуть Приватбанк, однако это противоречит позиции МВФ и Запада в целом, так что это будет очень трудно выполнить.

Пинчук будет хотеть поддержки металлургического комбината "Интерпайп". Все будут что-то просить.

- Если все-таки будет реализован сценарий, при котором олигархи начнут курировать какие-то отдельные» области, к чему это может привести? Укрепит ли центральную власть на местах или, наоборот, грозит её ослаблением?

— Да по большому счету ни к чему не приведет. Такая ситуация уже была в 2014-15 годах, когда Коломойский курировал Днепропетровскую и Запорожскую области, Тарута — Донецкую с Ахметовым вместе.

Просто будет усиливаться вертикаль власти олигархов на местах, будут назначать губернаторов, глав администраций.

Просто могут отдать эти территории на откуп вместе со всеми их стратегическими предприятиями, чтобы они там зарабатывали.