Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов пояснил, как изменился город в период карантина, насколько обычной семье хватит запаса прочности и почему в Днепре вдруг появились настоящие волонтеры. Об этом 26 марта он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Виталий, сейчас все страны в той или иной степени вводят карантин из-за эпидемии коронавируса. Украинские власти даже говорили о введении режима ЧП, но в конце концов обошлись иными ограничительными мерами: остановкой некоторых видов транспорта, закрытием точек общепита и прочим. Как вам видится, насколько эти меры оправданны, эффективны и что получается на практике?

— В данном случае я выскажу исключительно личную точку зрения, основанную на моих наблюдениях. Как мне кажется, у нас, да и во всем мире, карантинные меры уже не столько относятся к медицине, а больше все же к политике и пиару. Другими словами, эпидемия коронавируса очень быстро мутировала в политическую болезнь.

Китай задал настолько высокую планку организации в ходе противоэпидемиологических мероприятий, что либеральному западному миру и любому руководителю очень сложно с ним тягаться, а по политическим соображениям нужно соответствовать этому уровню. То есть Украина, как и весь западный мир, китайским успехом в борьбе с эпидемией загнан в своеобразную ловушку, а таких финансовых и, главное, организационных возможностей у них нет.

В результате в нашей стране карантинные мероприятия превращены властью в какой-то «панический цирк». С одной стороны, на Владимира Зеленского давит министр здравоохранения — врач, который видит ситуацию и ее разрешение именно с этой точки зрения, а с другой — экономический блок правительства пытается всеми силами отбиться от введения жесткого карантина, поскольку понимает весь ужас последствий.

Именно поэтому, на мой взгляд, президент ограничился такими полумерами — ни туда и ни сюда.

- Ну а если говорить на примере Днепра, как выглядят карантинные меры на практике?

— В Днепре, к счастью, еще работают несколько крупных предприятий. Так вот на пинчуковские сталеплавильные заводы организован подвоз рабочих на транспорте предприятия, поскольку муниципальный по распоряжению властей не работает. А малые производства, которые шьют самый дефицитный товар — маски, остановились, поскольку не могут подвести своих сотрудников. Россия, Украина, Европа: подход к борьбе с коронавирусом один, а результаты разные © Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в фотобанк

Власти оставили на линиях только так называемый общественный спецтранспорт, это те же самые троллейбусы и трамваи, но вход туда только по специальным пропускам желтого цвета.

По задумке муниципальных властей — проездом в таком спецтроллейбусе будут пользоваться только работники критической инфраструктуры, а это медики, полиция, коммунальщики и отдельной строкой чиновники. Как это будет работать на практике, пока не совсем понятно.

- Хорошо, с транспортом более или менее ясно, а насколько, по-вашему, хватит запаса прочности региону, если карантин затянется? Образно говоря, сколько в таком режиме выдержит средняя городская семья?

— В данном случае сложно оценить корректно всех. Но если отталкиваться от того факта, что в семье (не беря во внимание пенсионеров и совсем уж бедных людей) на «черный день» отложено не более 200 долларов или около этого, то протянуть в таком режиме карантина долго не получится — максимум месяц.

А далее, если ничего не поменяется, это может привести если не к голодным бунтам, то к очень нервным выступлениям и прочим общественным срывам — точно. Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Я бы даже склонялся к убеждению, что самый мощный удар данная ситуация будет наносить именно психическому состоянию украинцев. Ведь мы живем в латентном стрессе уже много лет, и такой мощный удар может окончательно выбить многих из равновесия. Запереться с женой дома без зарплаты — удовольствие еще то. У психиатров есть такой термин для подобного расстройства — «синдром выходного дня». Так вот нас в этот синдром вгоняют целенаправленно.

И вот как раз в этой ситуации очень пригодилась бы помощь психиатров, которых у нас в стране, судя по дипломам, хоть пруд приди. Сейчас бы стране очень пригодились не картинные, а настоящие волонтеры.

- Центральная власть, как правило, перебрасывает львиную долю ответственности в подобных критических случаях на местные органы. Насколько власти Днепра помогают мелкому бизнесу и социально незащищенным группам населения?

— Нужно сказать, что муниципальные чиновники стараются помогать самым обездоленным слоям населения региона, это правда. Малоимущим социальные работники разносят продукты, самые необходимые вещи. Участвует в этом и местный бизнес, как правило, не очень крупный. Но проблема в том, что сейчас этот круг малообеспеченных очень быстро расширяется, и даже информации о том, насколько бедных, нуждающихся в срочной помощи стало больше, нет ни у кого. Украина после коронавируса: дефолт и 10 лет экономического ада © Украина.ру

Сейчас по городу масса закрытых магазинчиков и кафе, а это около 30% всех ранее занятых людей в Днепре. Можно смело утверждать, что через месяц они сравняются по доходу (вернее его отсутствию) с самыми незащищенными. Вот им как раз сейчас никто не помогает.

Освобождение на два месяца (суммарно около 1000 гривен) от ЕСВ (Единый социальный взнос. — Ред.) — это не мера долгосрочной поддержки. То есть социальная дыра через две недели будет страшной.

Между тем я отметил очень позитивное явление в Днепре. Люди в соцсетях, не надеясь на помощь властей, сами организуют группы взаимопомощи и поддерживают пенсионеров, стариков и малоимущих без особой помпы. Беда сплотила людей, и появились настоящие бескорыстные волонтеры. Доброта и милосердие еще есть в наших людях, и политикам не удалось эти светлые черты убить, хотя они старались.