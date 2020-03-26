Кандидат политических наук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как в условиях коронавируса и экономического кризиса президент Владимир Зеленский будет выстраивать отношения с олигархами

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Денис, говорят, что по итогам совещания, на котором Зеленский просил олигархов о финансовой помощи в борьбе с пандемией, олигархи взамен получили контроль над разными регионами страны. Насколько эта информация правдива? Почему Зеленский принял такое решение?

— Я бы не сказал, что эта информация правдива именно в такой формулировке. Влияние отдельных олигархов на отдельные регионы в Украине было всегда. Сложно кого-то удивить тем, что Игорь Коломойский имеет колоссальное влияние на Днепропетровскую область или на Буковель, а Александр Ярославский — на Харьковскую область.

Поэтому сказать, что изменилась расстановка сил, однозначно нельзя. То, что бизнес получил какие-то преференции (мы это видим по опубликованному Кабмином списку предприятий, которым разрешено работать в условиях карантина), это да.

С другой стороны, все крупнейшие олигархи, за исключением вышеупомянутого Коломойского, сегодня вкладывают десятки миллионов в борьбу с эпидемией и ее последствиями. Это достаточно равноправный обмен.

Мы все понимаем, что у олигархов прямой интерес: у них бизнес в стране, и если этот бизнес работать не будет, у них на это не будет денег. В то же время они заинтересованы в сохранении социально-экономической стабильности в стране: любая просадка или дефолт ударит по их карману. Поэтому их мотивация и логика здесь вполне понятна. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- Как президент в дальнейшем будет выстраивать отношения с олигархами?

— По сути, президент сегодня частично переложил отдельные функции государства на крупный бизнес. Насколько я могу судить, он очень заинтересован в их помощи и поддержке. Это не политический контекст, а именно экономический и социальный.

Надеюсь, у наших власть имущих хватит компетенции чтобы сделать выводы из произошедшего и понять, что нужно не надеяться на иностранных инвесторов. В первую очередь нужно помогать бизнесу, который работает из Украины, создает рабочие места и платят зарплаты гражданам Украины.

Иностранные инвесторы пока только обещают привезти миллионы и миллиарды, а им уже создают здесь тепличные условия. При этом иностранный бизнес в случае кризиса уходит, а наш бизнес вынужден выживать.

Возьмем одну из актуальных тем — наличие продуктов питания в магазинах. То, что выращивается в Украине, сегодня лежит на полках, и нет дефицита. Это исключительно благодаря тому, что они производятся в Украине.

Ведь в последнее время даже чеснок завозился из Китая и стоил по 4 доллара за килограмм — это неадекватная цена. Чем больше мы будем заигрывать с иностранцами, чем больше мы будем уповать на импорт, тем труднее нам будет в кризисных ситуациях.

- Учитывая кризис и борьбу олигархов с транснациональными корпорациями, могут ли они помочь Украине стать более субъектной?

— Было бы очень неплохо. Тем более что, в отличие от политиков, интерес олигархов прямой и откровенный. Если наши политики сначала грабят страну, а потом забирают семьи и уезжают жить в Лондон, олигархи заинтересованы в том, чтобы бизнес в Украине работал и процветал. Хотят они или не хотят, но это помогает обычным людям, которые на них работают.

Если мы возьмем крупнейшие агрохолдинги вроде МХП, который сегодня дает 30 тысяч рабочих мест, — эти люди получают зарплаты, несмотря на кризис и карантин. А иностранные инвесторы сегодня вовсе утратили интерес к Украине, и уже никто не ждет от них денег. Они не создают рабочие места, не создают продукт в Украине и стали попросту бессмысленными.

Вернусь к тому, с чего я начал. Нашей власти должно хватить политической воли признать, что заигрывание с иностранными инвесторами политически красиво звучит и обещание больших сумм в иностранной валюте радует слух избирателя, но на практике все это не реализуется. Без внутреннего бизнеса страна экономически успешной не будет.

- Если олигархи будут укреплять власть в регионах, не приведет ли это к тому, что сейчас называется «ползучей федерализацией»?

— Я не верю, что сегодня в Украине могут подниматься вопросы реальной или формальной автономии отдельных областей. Ситуация в стране и так сложная. Усугублять экономический кризис политическим никто не будет.

Тема федерализации для Украины актуальная, но сегодня нет ни одного политика, имеющего отношение к власти, который просто мог бы это озвучить как один из вариантов решения проблем. Это сразу будет трактоваться как сепаратизм. Уверен, что в ближайшие пять лет тема изменения государственного устройства Украины подниматься не будет.