Украина в настоящий момент крайне нуждается в финансовых вливаниях Международного валютного фонда (МВФ), поэтому власть будет вынуждена выполнить требования международных кредиторов, рассказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

На этой неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. По информации из разных источников, депутаты будут голосовать за так называемый «антиколомойский» закон — за запрет возврата «Приватбанка» прежним владельцам. Как сообщается, принятия этого закона требует МВФ и делает его условием получения новых траншей.

- Вадим, на ваш взгляд, каковы шансы на принятие Радой этого закона? Учитывая, что в «Слуге народа» достаточно сильная условная «группа Коломойского», а президент недавно обратился к олигархам с просьбой помочь деньгами в борьбе с коронавирусом. Какие действия может предпринять в этих условиях Коломойский?

— Там зашита проблема «Приватбанка», но речь идет и в целом о государственных банках, о банковской системе. Скорее всего этот закон будет принят, так как без него не будет никакой помощи Международного валютного фонда.

- После отставок Гончарука и Рябошапки в «мягкую» оппозицию к Зеленскому перешли условные «соросята», которые откровенно конфликтовали с «группой Коломойского». Казалось, что Зеленский сделал ставку на поддержку олигархов. Сможет ли Зеленский решить проблемы, возникшие в связи с карантином, без олигархов?

— У власти дилемма — либо принимать вот этот МВФ-овский закон, получить какую-то помощь, либо уйти в дефолт. Пока Зеленский не готов уходить в дефолт, что не исключает команда Коломойского.

Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

Но такого времени у Зеленского нет, и с политической точки зрения это значит взять на себя вину.

- Почему вы так считаете?

— Премьер-министр Шмыгаль — новый глава правительства. Если бы Гончарук оставался, он мог бы взять на себя это бремя дефолта, как в свое время взял Кириенко (премьер РФ в 1998-ом при Ельцине), и уйти в отставку.

А как новому Кабмину, новому премьеру, только поставленному, брать на себя бремя дефолта?

Поэтому придется Зеленскому выпутываться из этого капканчика, этого лабиринта. Умеренно просоросовский курс проводить дальше без «соросят» в Кабмине.

- Неужели без них совсем никак?

— Надо понимать, что реальная экономическая власть Украины находится в руках МВФ и международных финансовых институций. Политико-экономическая власть — в руках Кабмина и Зеленского.

Дефолт резко переворачивает эту игровую доску: тогда экономическая власть перейдет к Кабинету министров Украины. Но вот политическая власть Зеленского может посыпаться. Вот, выбирай как знаешь.

Так что лучшее, что сейчас может предложить Зеленский, это более скорректированный, более умеренный, более аккуратный просоросовский финансово-экономический курс, но без тех, кого называют "соросятами", и без того, чтобы выпячивать это в качестве идеологического конструкта этого нового старого экономического курса.

- По вашему мнению, как вообще будет меняться внешняя политика Украины в условиях кризисов — коронавирусного и экономического? Есть ли сейчас шанс ослабить внешние влияния и воспользуются ли им власти страны?

— Ослабить внешнее влияние — это же не самоцель. Самоцель — сохранить управляемость и стабильность и не завалить ни экономику, ни свою власть, ни в целом проект новой власти относительно Украины.

Поэтому где-то нужно выпутываться из этого внешнего давления и удавления, «удавок», а где-то это внешнее давление или внешние связи остаются в качестве спасательного круга.

Тяжелая поступь пандемии коронавируса. Главные темы соцсетей 25 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но в принципе сейчас и внешним игрокам не до Украины. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы выпутаться из этих связей, а в том, чтобы резко внешние партнеры Украины — геополитические и финансовые — просто не кинули бы Украину.

Так что надо будет еще и держаться за них, наоборот, держать за руки, чтоб они не сильно убегали от Украины, поскольку без них Украина на данном этапе, по крайней мере, просто не сможет «выгрести». Вот в этой всей ситуации коронакризиса.