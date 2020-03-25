Политтехнолог Михаил Чаплыга в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько вероятно принятие закона о запрете возврата ПриватБанка прежнему собственнику Игорю Коломойскому, на котором жестко настаивает МВФ

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Михаил, хватит ли голосов у Верховной Рады, чтобы принять такой закон?

— Смотря в какой редакции. Если там сохранится какая-нибудь лазейка, для того чтобы вследствие надвигающегося экономического кризиса Коломойский получил возможность погасить по очень выгодному курсу свои долги и таким образом вывести аффилированные с этим банком компании, то возможен определенный компромисс.

Коломойского же интересует не банк как юрлицо, а фирмы, которые были с ним афилированы, и претензии государства по этому поводу.

- А если будет принять законопроект в том варианте, на котором настаивает МВФ?

— Тогда сомневаюсь, что голосов хватит. Голосов под это пока нет, даже если Зеленский будет сильно убеждать в этом свою фракцию. Во-первых, все очень сильно запуганы этим вирусом, косит он как раз в основном верхушку.

Во-вторых, все находятся в непредсказуемом состоянии из-за экономической ситуации, не понимая, будут ли завтра выборы и так далее. Сейчас ссориться ни с кем никто не будет, и вероятность нахождения голосов (под проект, удовлетворяющий требования МВФ) достаточно низкая.

- Если Коломойский окончательно потеряет контроль над банком, насколько чувствительной для него окажется эта потеря?

— Он и так сейчас контроля не имеет. Вопрос состоит в том, чтобы вернуть свою собственность. Банк у него забрали не совсем законным способом. Вот это соглашение о покупке за одну гривну до сих пор засекречено, хотя закон о доступе к публичной информации подразумевает публичность этого документа.

Поэтому речь больше идет не о самом банке, сколько о претензиях к связанным с ним фирмам. Поэтому контроль над банком означает прекращение преследования тех лиц, которые выдавали ему кредиты. Вот что самое важное для Коломойского.

— Вы упомянули страх перед пандемией. Может ли, на ваш взгляд, президент Зеленский справиться с коронавирусом без помощи олигархов? Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

— Нет, это не представляется возможным, поскольку никакого контроля ни над экономикой страны, ни над силовыми структурами у него нет. Последнее его совещание с десятью олигархами закончилось тем, что им раздали по несколько регионов Украины во владение. То есть вместо деолигархизации они только укрепились в регионах.

— Может ли Украина из-за кризиса и коронавируса стать более субъектной и поменять свою внешнеполитическую и экономическую политику?

— Да, это шанс. Та же Тимошенко говорила, что в китайском иероглифе первая часть слова «кризис» означает «опасность», а вторая — «шанс». То есть всякий кризис действительно дает шанс стране стать более субъектной.

Но для этого нужно принимать достаточно жесткие меры, в том числе вносить изменения в Конституцию и заключать новый общественный договор. Пойдет ли на это Зеленский — большой вопрос.

Скорее всего, мы этот шанс упустим и, очевидно, можно будет ожидать серьезных социально-экономических последствий уже к началу лета.

- Может, олигархи помогут властям в этом вопросе? Им же нужно бороться с транснациональными корпорациями.

— Да, они конкуренты транснационалам. Но суть что международных, что внутренних олигархов одна и та же. Другое дело, что они конкуренты, и полем этой конкуренции сейчас является земля, потому что за 30 лет использование советского наследия по сути убили эту индустрию. Аваков станет премьером, только если создать в стране криминогенную обстановку — Чаплыга © Facebook, Арсен Аваков

Чтобы у страны появился какой-то промышленный потенциал, нужно сумасшедшие деньги вложить. Денег сейчас нет, а в условиях глобального экономического кризиса их искать никто не будет.

Поэтому единственным вариантом было бросить эту ничего не производящую индустрию и вкладывать деньги в развитие аграрного сектора. Вопрос приватизации земли был ключевым для МВФ, но фонд хотел его устроить под транснационалов, а наши олигархи хотели это сделать под себя.

Поэтому война между ними будет, и наши олигархи тут будут иметь фору. Но их интересы сходятся в том, что земля должна стать товаром. Вопрос только в том, для кого именно.